「東京ばな奈」が「Jagabee」と初コラボ！じゃがいも×バナナの“最驚東京みやげ”新発売【35周年記念コラボイヤー第2弾】

株式会社グレープストーン

株式会社グレープストーン(本社：東京都中央区銀座）が展開する「東京ばな奈ワールド」は、カルビー株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長兼CEO：江原 信)の「Jagabee」とコラボレーションしたポテトスナック『Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味』を新発売。2026年6月16日(火)より東京駅一番街「東京おかしランド」で先行発売いたします。

【東京ばな奈35周年】コラボイヤー第2弾は「東京ばな奈」×「Jagabee」

1991年の誕生から35周年を迎えた「東京ばな奈」。みんなにワクワク楽しんでもらうことをモットーに、これまで187種類以上の商品を生み出してきました。累計販売数は20億個(※1)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドとして世界一(※2)の売上を達成するなど、世界中のみなさまに愛されるお菓子へと成長しています。35周年は感謝の気持ちをこめて、驚きとワクワクを届けるコラボイヤーを開催中。

記念すべき第2弾は「Jagabee」とのスペシャルコラボです！

※1：集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※2：ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

“最驚東京みやげ”誕生！じゃがいも×バナナの奇跡の出会い

「東京ばな奈」と「Jagabee」が魅惑のコラボレーション！味・香り・食感などじゃがいものおいしさにこだわり、じっくり時間と手間をかけてフライしたカリッサクッとした食感の「Jagabee」。東京ばな奈らしいバナナの味わいとコク深い発酵バターを加えることで、ほんのり甘じょっぱい魅惑の味わいです。普段なら出会うことのない“じゃがいも×バナナ”の組み合わせは、まさに“最驚”のコラボレーション！ぜひ味わってみてください。

【商品名】Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入

【価 格】8袋入 1,188円(本体価格1,100円)

今だけ！「東京おかしランド」だけのグッズ付きスペシャルセット

東京駅一番街「東京おかしランド」だけのスペシャルセットも登場！「東京じゃがばな奈」と「東京ばな奈」に、おやつを入れたり使い方はいろいろな『東京ばな奈 クリアポーチ』、東京ばな奈がずらりと並ぶワクワク楽しい『東京ばな奈 ミニタオル』の4点セット。

【商品名】Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 スペシャルセット

【内 容】Jagabee×東京ばな奈 東京じゃがばな奈 バナナバター味 8袋入、東京ばな奈「見ぃつけたっ」 8個入、東京ばな奈 クリアポーチ、東京ばな奈 ミニタオル 各1点

【価 格】3,300円(本体価格3,056円)

東京ばな奈35周年記念！オリジナルステッカープレゼントも実施

東京駅一番街「東京おかしランド」にて「東京じゃがばな奈」をお買い上げの方、先着3,000名様にオリジナルステッカーをプレゼント！東京ばな奈のパッケージやシンボルマーク、35周年記念ロゴがかわいいステッカーになりました。東京ばな奈ファンのみなさまはもちろん、ステッカーコレクターの方はお持ちのシール帳コレクションに加えてみては？

※1会計につき1点のお渡しです

※なくなり次第終了

販売情報

【取扱店】

2026年6月16日(火)～7月16日(木)

東京駅一番街「東京おかしランド」にて先行販売

場 所：東京駅八重洲地下中央口改札でてすぐ

営業時間：9:00～21:00

2026年7月17日(金)～

東京ばな奈s(JR東京駅 八重洲地下中央改札外)にて販売

※表示の価格は参考小売価格です。

※取扱店は変更になる場合がございます。

東京ばな奈ワールドとは

公式HP

https://www.tokyobanana.jp/(https://www.tokyobanana.jp/)

公式X/旧Twitter

https://x.com/tokyobanana1991(https://x.com/tokyobanana1991)

公式Instagram

https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/(https://www.instagram.com/tokyobanana_jp/)

「東京ばな奈ワールド」は、1991年“新しい時代の東京みやげ”として誕生した東京みやげNo.1(※1)の『東京ばな奈』から始まったスイーツブランドです。 バナナのおいしさにとことんこだわったスイーツの数々を生み出しています。『東京ばな奈』は通算販売数20億個(※2)を突破し、バナナカスタードスポンジケーキブランドの売上で世界一(※3)を獲得しました。世代を越えて愛される東京スイーツの数々は、日本国内はもちろん海外からの旅行客にも“日本を代表するおみやげ”として親しまれています。

※1 過去1年間で友人・同僚・家族からもらった「東京のおみやげ」ランキングNo.1〈(株)インテージ調べ(調査実施期間：2019年2月5日-7日 )〉

※2 集計期間:1991年11月22日-2025年4月30日

※3 ユーロモニターインターナショナル調べ、2025年の小売売上金額ベース、全小売チャネル、2025年9月～12月に実施したカスタムリサーチによる。

お客様窓口について〈販売に関するお問い合わせ〉

株式会社グレープストーン お客様窓口

〒104-0061 東京都中央区銀座5-6-15

TEL：0120-302-448