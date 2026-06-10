ProConnect、現役フリーコンサルがリアルを語るインタビュー連載を開始

株式会社WorkX

株式会社WorkX（東京都渋谷区、代表取締役：東野智晴、以下「WorkX」）が運営するハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム「ProConnect（プロコネクト）」は、ユーザーインタビュー企画を開始いたします。

■企画始動の背景

WorkXは、プロフェッショナルな人材を集め企業と繋げることで本質的な企業成長を促進し、日本の生産性向上を図る「プロフェッショナル・エコノミー」の実現を目指しています。本連載もその一環として始動いたしました。

活躍するフリーランスコンサルタントの働き方や実績・想いを発信することで、その人材を真に求める企業・プロジェクトへ適材適所につなぎ合わせる「プロフェッショナル・エコノミー」を実現すること。そして、独立やフリーランスという働き方に関心を持ちながらも、「収入は安定するのか」「案件を獲得できるのか」「自分のスキルで通用するのか」といった不安から行動に踏み出せない方に、リアルな声と独立までのプロセスを届け、一歩を後押しすること。その両方が、本連載の原点です。

■企画概要

掲載媒体：ProConnect公式HP内コラムページ(https://pro-connect.jp/columns/category/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%93%E3%83%A5%E3%83%BC/1/)

インタビュイー：業種・職種は問わず、フリーランスとして活躍するコンサルタントの方

■第1弾インタビュー記事公開

第1弾では、株式会社Primeworks取締役・河田健太郎氏にインタビューを実施いたしました。三菱商事からBCG（ボストン・コンサルティング・グループ）を経てフリーランスとして独立された背景、不安に感じていたことに加え、AIに代替されないコンサルタントの本質について等深くお話しいただきました。

記事はこちら(https://pro-connect.jp/columns/detail/freelance-interview1/)

■株式会社WorkXについて

WorkXは、『プロフェッショナル・エコノミーへの変革』をビジョンに掲げ、企業課題を解決するための新しい形のプロフェッショナル人材調達を実現するサービスを提供しています。

フリーランスコンサルタントと企業のマッチングプラットフォームである「ProConnect」と、自社のコンサルタントとフリーランスの専門性を掛け合わせた新たなAX/DXコンサルティングサービス「LeanX」の2つのサービスシリーズを展開しています。

ありとあらゆるプロフェッショナル人材を集め、企業の課題解決を促進することで、イノベーションを加速させ、日本の労働市場の生産性向上を目指します。

【会社概要】

会社名：株式会社WorkX

代表者：東野智晴

設立 ：2018年10月

所在地：東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号恵比寿ガーデンプレイスタワー14・20階

事業 ：案件紹介サービス「ProConnectシリーズ」の開発・運用、コンサルティングサービス「LeanX」シリーズの提供

URL ：https://work-x.com

＜ProConnectシリーズ＞

「ハイクラスフリーランスと企業のマッチングプラットフォーム」

ProConnect：https://pro-connect.jp

ProConnect Engineer：https://engineer.pro-connect.jp

ProConnect Ticket：https://pro-connect.jp/ticket

＜LeanXシリーズ＞

「AX/DXコンサルティング」

LeanX：https://work-x.com/services/lean-x

LeanDataX：https://work-x.com/services/lean-data-x

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WorkX 広報担当

E-mail： marketing@work-x.com