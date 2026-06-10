株式会社みんがくの「スクールAI」、沖縄県のAI校務サポート推進事業に令和8年度も継続導入

株式会社みんがく

株式会社みんがく（本社：東京都、代表取締役：佐藤雄太）が開発・提供する教育向け生成AIプラットフォーム「スクールAI」が、沖縄県教育委員会による「AI校務サポート推進事業」において令和8年度も、株式会社オーシーシー（本社：沖縄県）提案のもと、継続して業務受託事業者として選定されましたことをお知らせいたします。

本事業は、県内の教職員が安全かつ円滑に生成AIを活用できる環境を整備し、校務負担の軽減と教育の質の向上を目的としています。

■ 継続導入の背景

沖縄県教育委員会では、教材作成やアンケート集計、文書作成・要約、教育相談、進路指導など、教職員の多岐にわたる業務の効率化が課題となっていました。

スクールAIは、これらの校務を支援するための機能と、高度なセキュリティ環境を兼ね備えており、令和7年度に引き続き、その有効性が評価され、令和8年度も継続導入されることとなりました。

■ スクールAIでできること

スクールAIは、教職員の日常業務をシンプルな入力で支援します。

- 授業・教材作成単元やキーワードを入力するだけで、指導案・プリント・小テストなどを効率的に作成- 校務の効率化会議資料や配布文書の作成、要約などを自動化し、事務作業の負担を軽減- データ活用・教育支援アンケート分析や教育相談の対応案作成など、判断や整理が必要な業務をサポート

教職員の業務時間を削減し、生徒と向き合う時間の確保につなげます。

■ 教育現場でも安心して使える仕組み

教育利用に配慮した、安全性の高い環境を整備しています。

- 入力データはAIの学習に利用されない設計- フィルタリング機能やアクセス制御による情報保護- 学校単位でのアクセス制御（他校データの閲覧不可）

情報漏洩リスクに配慮し、学校現場でも安心して活用できます。

■ 現場で“すぐ使える”設計

初めてでも活用できるよう、実用的な機能を備えています。

- 校務に特化したプロンプトテンプレートを搭載- 利用状況の可視化・分析機能- シングルサインオンで簡単に利用開始- 音声・画像入力にも対応

日常業務の中で無理なくAI活用を進められます。

■ 導入概要

利用期間：令和8年4月1日～令和9年3月31日

アカウント数：約3,400アカウント

利用対象：沖縄県内の教職員

対応端末：Windows、ChromeOS、iPadOS

提供内容：「スクールAI」利用ライセンス一式

■ スクールAIの主な特長

■ 今後の展望

- 校務に特化したAI機能単元計画、授業設計、評価ルーブリックの作成や、プリント・小テスト・スライド作成などを簡単な入力で実現。校務の効率化を支援します。- セキュアな利用環境入力データがAIの学習に利用されない設計や、国内データセンターでの管理など、高いセキュリティ基準を満たしています。- 多様な入出力に対応テキストに加え、音声入力・出力や画像読み取りにも対応。英会話の疑似体験など、教育現場での幅広い活用が可能です。- 教職員向けサポート機能プロンプトテンプレートの提供や利用状況の可視化により、初めてのAI活用でも安心して利用できます。

株式会社みんがくは、今後も教育現場における生成AIの安全かつ効果的な活用を支援し、教職員の働き方改革と、児童生徒の学びの質向上に貢献してまいります。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社みんがく 広報担当

〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町41-3 パレステュディオ日本橋東壱番館1105号室

TEL：03-4335-3965

Email：info@mingaku.net

■「スクールAI」について

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて自分でもるくれる共育プラットフォーム

全国の先生が開発したアプリを今すぐ使えて、自分でもつくれる教育プラットフォーム「スクールAI」。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。文科省ガイドラインに準拠し、Microsoft Azure環境を基盤とすることでプライバシーも安心。英作文や英会話、小論文対策など多彩な学習アプリを先生自身が手軽に作成できる仕組みを備え、子どもたちの可能性を引き出す学びを全国の学校で広げています。

URL：https://school-ai.mingaku.net/

■株式会社みんがくについて

次世代のスタンダードを創る 株式会社みんがく

株式会社みんがくは、「次世代の教育のスタンダードを創る」をビジョンに掲げ、教育現場の課題にテクノロジーの力で応えることを使命とするEdTechカンパニーです。全国の教育者が協力して運営していた合同オンライン自習室サービスを母体に2021年に法人化しました。以来、教育サービスの開発、教育機関向けのコンサルティング・研修、教育メディアの運営など「教育×テクノロジー」を軸に幅広く事業を展開しています。現在は、生成AIを活用したプラットフォーム「スクールAI」の開発に注力。AIと教育現場をつなぐ実践的なソリューションの提供を通じて、教育現場の業務支援や個別最適な学びの実現を支えています。2025年1月には、さらなる開発推進・全国展開の本格化に向けて、株式会社サクシード（証券コード：東証グロース9256）との資本提携を発表しました。

URL：https://school-ai.mingaku.net/company/

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