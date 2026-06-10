高級アップルウォッチケースブランド「GOLDEN CONCEPT」の注目コレクション「POP Case Collection」の取り扱いを開始。

株式会社PRINCIPE privePop Case - Royal Sport Edition - OCHO NEGRO \83,600（税込）

スウェーデン発のラグジュアリーブランド「GOLDEN CONCEPT（ゴールデンコンセプト）」が展開する「POP Case Collection」の取り扱いをスタートいたしました。PRINCIPE prive公式オンラインストアおよびプリンチペプリヴェ表参道店にてご予約いただけます。

現在は、ラバーストラップを採用した「Royal Sport Edition」、天然アリゲーターレザーを使用した「Royal Alligator」、ステンレススチール製ブレスレットを採用した「Royal Evening」の3シリーズを展開。スタイルやシーンに合わせて選べるラインナップを揃えています。

【注意事項】

※本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリ一製品です。Audemars Piguet、Swatch、または関連会社との提携、スポンサーシップ、認可、または支持関係は一切ありません。

※ROYAL POP(R)ボケットウォッチは別売りであり、本製品には含まれておりません。

※ROYAL POP(R)は、Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.）の登録商標です。

Pop Case - Royal Sport Edition - OCHO NEGRO \83,600（税込）ポケットウォッチを腕時計へ

POP Case Collectionは、「ROYAL POP(R)」ポケットウォッチにフィットするよう設計されたケースコレクションです。ポケットウォッチをケースに収めることで、腕時計として新たなスタイルをお楽しみいただけます。

GOLDEN CONCEPTが長年培ってきたケース製作のノウハウを活かし、デザイン性と快適な装着感を追求。ポケットウォッチならではの個性的な魅力を活かしながら、腕元で楽しむ新たなスタイルを提案するコレクションとして注目を集めています。

左：Pop Case - Royal Evening - Black \104,500（税込）右：Pop Case - Royal Sport Edition - LAN BA\83,600（税込）3つのスタイルから選べるラインナップ

Pop Case - Royal Sport Edition

鮮やかなカラーリングを引き立てるラバーストラップモデル。

軽量で快適な装着感を実現し、スポーティーなスタイルを楽しむことができます。

Pop Case - Royal Sport Edition - OCHO NEGRO \83,600（税込）Pop Case - Royal Sport Edition - OTG ROZ \83,600（税込）

Pop Case - Royal Alligator

天然アリゲーターレザーを採用したモデル。

クラシカルな雰囲気と高級感を兼ね備え、エレガントな腕時計スタイルを演出します。

Pop Case - Royal Alligator - Green \104,500（税込）Pop Case - Royal Alligator - Black \104,500（税込）

Pop Case - Royal Evening

ステンレススチール製ブレスレットを採用したモデル。

ケースとブレスレットの一体感が生み出す重厚な存在感により、ラグジュアリーウォッチのような装いを楽しむことができます。

Pop Case - Royal Evening - Black \104,500（税込）Pop Case - Royal Evening - Silver \104,500（税込）ケースメーカーだからこそ実現できる完成度

高級Apple Watchケースの開発で培われた経験を活かし、素材選定から加工、仕上げに至るまで細部にこだわり抜いて設計。

ポケットウォッチとして、そして腕時計として。

ひとつのタイムピースを異なるスタイルで楽しむ、新たなウォッチカルチャーを提案するコレクションです。

OCHO NEGROHUIT BLANCORENJI HACHIOTG ROZ

コレクション：POP Case Collection（全８色）

販売価格：83,600円（税込）

対応モデル

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチ

付属内容

・付け替えストラップ

※モデルによって付属のベルトカラーは異なります。

ウォッチ付属なし

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。

BlackBlueWhiteGreen

コレクション：POP Case - Royal Alligator（全７色）

販売価格：104,500円（税込）



対応モデル

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチ



付属内容

・アリゲーターレザーストラップ



ウォッチ本体

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。



素材

・アリゲーターレザー / 316Lステンレススチールバックル

Pop Case - Royal Evening - Black \104,500（税込）Pop Case - Royal Evening - Silver \104,500（税込）

コレクション：POP Case - Royal Evening（全２色）

販売価格：104,500円（税込）



対応モデル

・トップクラウン(12時位置リューズ)仕様のROYAL POP(R)ポケットウォッチ

・サイドクラウン(3時位置リューズ仕様)のROYAL POP(R)ポケットウォッチ

※ブラックカラーは、12時位置リューズ仕様のみ対応しています。

※ご購入前に、お手持ちのRoyal Popのリューズ位置をご確認ください。



付属内容

・316Lステンレススチール製リンクブレスレット



ウォッチ本体

・ROYAL POP(R)ポケットウォッチは別売りです。本製品には付属していません。



素材

・316Lステンレススチール

【注意事項】

※本製品はGOLDEN CONCEPTによる独立したアクセサリ一製品です。Audemars Piguet、Swatch、または関連会社との提携、スポンサーシップ、認可、または支持関係は一切ありません。

※ROYAL POP(R)ボケットウォッチは別売りであり、本製品には含まれておりません。

※ROYAL POP(R)Iđ. Swatch AG (Swatch SA) (Swatch Ltd.）の登録商標です。

PRINCIPE prive（プリンチペプリヴェ）について

PRINCIPE prive (プリンチペプリヴェ) 2015年 設立（本社：東京 港区）海外ブランドの輸入総代理店を務める傍ら、独自のカスタマイズ製品を数多く発表、多くのセレブリティーを魅了する企業ブランド。 スウェーデン発の高級アップルウォッチケース GOLDEN CONCEPT を初めとしたブランドを、日本、韓国、米国にて展開しています。

公式HP：https://principe-prive.com

インスタグラム：https://www.instagram.com/principeprive/

GOLDEN CONCEPT (ゴールデン コンセプト) について

2015年スウェーデンにて、デザイナー「プイア・シャムソサダティ（Puia Shamsossadati）」が設立。高級Apple Watchケースを初めとした、ハイテク素材とラグジュアリーの融合した製品を数多く展開するライフスタイル・ラグジュアリーブランドです。



公式HP：https://goldenconcept.jp

インスタグラム：（本国）https://www.instagram.com/GoldenConcept/

（日本）https://www.instagram.com/GoldenConcept.jpn/