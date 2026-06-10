赤からで「ハーゲンダッツ食べ放題」を実施！旨辛グルメとともに楽しむ贅沢デザート体験が6月23日よりスタート

株式会社甲羅

「おいしさと楽しさの創造」を理念に掲げる株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役社長：沼澤裕）が全国約150店舗を展開する鍋料理店「赤から」では、2026年6月23日（火）から7月27日（月）までの期間限定で、「ハーゲンダッツ食べ放題」企画を実施します。※一部店舗を除く。

旨辛料理が人気の赤からで、プレミアムアイスクリーム「ハーゲンダッツ」を食べ放題で楽しめる特別企画として展開します。

旨辛のあとに訪れる「赤から」ならではの“至福のひととき”

本企画では、世界中で愛されるプレミアムアイスクリーム「ハーゲンダッツ」が食べ放題で楽しめます。 赤からの代名詞ともいえる“旨辛”の鍋や料理を堪能したあとに味わう、濃厚でなめらかなハーゲンダッツは格別。辛さで刺激された味覚をやさしく包み込み、思わずもう一口食べたくなる“旨辛→甘い”の無限ループをお楽しみいただけます。

食後のデザートを“主役”に。満足度の高い食体験へ

通常は“締め”として楽しまれるデザートを、今回は食べ放題という形で提供することで、食事全体の満足度をさらに引き上げる特別企画としてご用意しました。ご家族でのお食事はもちろん、友人同士の集まりや女子会、記念日など特別な日での利用にも最適。子どもから大人まで幅広い世代で楽しめる、“ちょっと贅沢なデザート体験”をお届けします。

ラインナップはこちら【最大6種類】

バニラストロベリーグリーンティーROCKY CRUNCHY! ストロベリーブラックココアROCKY CRUNCHY! ソルティハニーバターザ・リッチキャラメル

※店舗によって種類が異なります。また、在庫状況により期間中での変更もございますので予めご了承ください。

「ハーゲンダッツ食べ放題」概要

開催期間 ： 2026年6月23日（火）～7月27日（月）

内容：対象のハーゲンダッツ商品が食べ放題 ※最大6種（店舗によって提供数・種類が異なります）

金額：790円（税込869円）

販売店舗 ： 全国の赤から ※一部店舗を除く

実施店舗 ： 特設サイトよりご確認ください https://akakara.jp/pages/campaign-page/2026_hd

注文条件 ：赤から鍋（食べ放題・コース含む）をグループ人数分ご注文のお客様が対象。（小学生は鍋のご注文グループ人数に含みません。）※小学生未満は無料



※グループ全員のご注文が必要です。

※ハーゲンダッツの食べ放題は90分間となります。（鍋、焼肉食べ放題をご注文の場合、制限時間は食べ放題に準じます。）

※平日ランチタイムでの利用、学生セットとの併用は不可となります。

※お持ち帰りはご遠慮ください。食べ残しの場合は追加料金が発生する場合があります。



赤から店舗一覧 : https://akakara.jp/pages/shops

赤から公式ホームページ : https://akakara.jp/

「赤から」ブランドについて

2003年8月、名古屋で「赤から」の第1号店がオープンして以来、創業20年以上続く鍋料理店。独自の比率でブレンドした味噌を使った旨辛料理が人気で、コクのある旨みとクセになる辛さの「赤から鍋」が看板メニュー。一度味わえば、やみつきになる奥深い味付けの鍋、焼き物、名古屋名物の一品も楽しめます。他では体験できない「赤から独自の味」を求める熱狂的なファンも多く、20代女性を中心に幅広い方々に支持されています。全国約150店舗で展開し、旨辛グルメのトップランナーとしてさらなる進化を目指しています。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月（創業／1969年12月）

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導