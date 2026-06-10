【青森県×JAL×星野リゾート共同企画】80分のフライトで34時間分の「欲張り青森旅」が叶う「のれそれ青森旅キャンペーン2026」始動

星野リゾート

「のれそれ⻘森旅キャンペーン2026」WEBサイト

https://hoshinoresorts.com/jp/sp/noresoreaomoritabi_campaign/

⻘森県と日本航空株式会社（東京都品川区、代表取締役社長 鳥取 三津子、以下「JAL」）と星野リゾート（長野県軽井沢町、代表 星野 佳路）の三者がタイアップし、2026年6月1日～2027年3月31日の期間、「のれそれ（＊1）⻘森旅キャンペーン2026」を実施します。本キャンペーンは、JAL東京（羽田）ー三沢の4便化により生まれる約34時間の滞在時間に着目し、「フライトは最短、滞在は最長へ」を掲げ、80分の移動で青森での滞在時間を最大化する「新しい旅のかたち」を提案するものです。期間中は、青森屋での「たんげ満喫チケット」や奥入瀬渓流ホテルでの「苔カプセルトイ」などの本プラン限定の特別体験を組み込んだJALダイナミックパッケージを販売し、地域の食・文化・自然をたっぷり体験できる旅を提供することで、青森の魅力を余すことなく伝えます。

＊1 ⻘森の方言で、目一杯という意味。

背景

現在、JAL東京（羽田）ー三沢が暫定的に1日4便運航しています。4便化が定着することで、青森県への交通の利便性がより高まります。2022年より青森県とJALと星野リゾートの3者で「のれそれ青森旅キャンペーン」を実施し、4便化定着を目指した取り組みを継続してきました。これまでの取り組みや4便化による効果もあり、昨年度の同路線の年間搭乗者数は27万人を超えるなど、大きな賑わいを見せています。

今年は、この4便化によって生まれる時間のゆとりに着目し、「80分のフライトで、34時間分の青森にハマる」をテーマに展開します。提案するのは、羽田から最短80分のフライトでアクセスできる近さを活かし、現地で最大約34時間、青森の自然・食・文化をたっぷりと満喫できる「新しい形の青森旅」です。期間中は、航空券と宿泊、特別体験がセットになったパッケージプランを販売し、青森の魅力を余すことなく体験できる旅を提供します。

特徴1 80分のフライトで、34時間分の青森にハマる

往路の初便と復路の最終便を組み合わせることで、現地での滞在時間は最大約34時間に延びます。昼前には青森の地に立ち、翌日の夕方まで滞在でき、時間に追われることなく青森を巡ることができます。羽田から最短80分というコンパクトな移動で、食・文化・自然などの青森の魅力を余すことなく満喫できる、新しい青森旅のスタイルです。

特徴2 JALダイナミックパッケージにて特典付きのオリジナル宿泊プランを販売

「34時間の青森旅」をスムーズに実現するために提案するのは、航空券と宿泊、そして本キャンペーン限定の特別な体験がセットになったオリジナルプランです。フライトと宿泊を自由に選択できるJALダイナミックパッケージの特性を活かし、例えば「温泉や祭りの熱気を浴びる青森屋で翌日の夕方までアクティブに巡る旅」や、「奥入瀬渓流ホテルを拠点に大自然と現代アートに癒される旅」など、旅の目的に合わせた柔軟なスケジュールを組み立てられます。さらに、周辺観光や交通手段のオプションプランを組み合わせることで、到着直後から出発の間際まで、青森の自然や食、文化などの地域の魅力を余すことなく楽しめます。

【プランの概要】

・商品名 ：JALダイナミックパッケージ（企画実施：株式会社ジャルパック）

三沢空港利用で青森県に行こう！「のれそれ青森旅キャンペーン」星野リゾートへの旅

・WEBサイト：https://hoshinoresorts.com/jp/sp/noresoreaomoritabi_campaign/

・販売期間 ：～2027年3月30日

・対象期間 ：2026年6月1日～2027年3月31日宿泊

・宿泊施設 ：青森屋 by 星野リゾート、奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート

・特典 ：青森屋…季節体験を楽しめる「たんげ満喫チケット」

奥入瀬渓流ホテル…苔カプセルトイ

＊上記特典は、おとな旅行代金で予約のお客さまのみ対象。

【参考】34時間を遊び尽くす、個性の異なる2つの宿が提案する滞在モデル

4便化により生まれた時間のゆとりを活かし、個性の異なる2つの宿が34時間の滞在モデルを提案します。旅の目的に合わせて、青森の魅力をアクティブにも、ゆったりとしたペースでも満喫できます。

【青森屋 by 星野リゾート】祭りの熱気から市場の活気までどっぷり浸かる、34時間欲張り満喫旅

四大祭りの熱気を一度に体感できる「みちのく祭りや」旬の味覚を七厘で味わえる「八食センター」

青森の文化を目一杯体感できる青森屋では、祭り本番さながらの熱気を体感できる館内アクティビティはもちろん、宿を拠点に八戸・三沢エリアのディープな食や文化を巡る、「やりたい」を全部詰め込んだ大人の欲張り満喫旅を提案します。

＜1日目＞

09:30 三沢空港到着

10:00～13:00 青森県立三沢航空科学館を見学

15:00 青森屋に到着、方言体験プログラム「よぐきたねカウンター」でチェックイン

15:30 温泉「浮湯」で一息ついた後、じゃわめぐ広場で季節の祭りを楽しむ

17:15～ ビュッフェレストラン「のれそれ食堂」にてまぐろや郷土料理に舌鼓

21:00～22:00 「みちのく祭りや」にて青森四大祭りのショーを観覧 ＊ホームページより要事前予約

＜2日目＞

07:00～07:45 朝風呂文化を体感しに「元湯」へ

08:00～08:10 津軽弁ラジオ体操で一日の準備を整える

10:30 チェックアウト

11:00～13:00 八戸市民の台所「八食センター」を巡り、「七厘村」で焼き立ての海鮮を頬張る

13:20～14:15 八戸酒造で蔵見学 ＊平日限定、電話より要事前予約

14:35～16:00 史跡根城の広場を見学し、郷土玩具「八幡馬」の絵付けを体験

16:20～17:30 八幡馬の発祥の地でもある南部総鎮守「櫛引八幡宮」を参拝

19:10 三沢空港を出発

【奥入瀬渓流ホテル by 星野リゾート】国立公園の自然とアートにどっぷり癒される、34時間ご褒美旅

四季折々の自然で癒しの滞在が叶う奥入瀬渓流ホテルアートを通した新しい体験を提供する開かれた「十和田市現代美術館」

奥入瀬渓流沿いに建つホテルを拠点に、四季折々の自然と十和田市が誇る現代アートを巡る、感性を満たす34時間の滞在を提案します。

＜1日目＞

09:30 三沢空港到着

12:45～14:15 八甲田ロープウェーで山頂まで上がり地上よりも涼しいエリアを散策

15:00 奥入瀬渓流ホテルに到着、チェックイン

17:30～20:30 フレンチレストラン「Sonore」で青森の恵みと渓流の瀬音を楽しむディナー

21:00 渓流露天風呂に入り、渓流の音を聞きながら一日の疲れを癒す



＜2日目＞

06:00～08:00 渓流シャトルバスに乗り、清々しい空気に包まれた奥入瀬渓流を散策

08:30～09:30 渓流テラスの特等席で朝食を

10:00～11:00 奥入瀬ランプ制作体験で旅の思い出づくり。苔の模様をモチーフに、ランプに表現。

11:00 チェックアウト

11:05～12:35 渓流オープンバスツアーで、風を感じながら奥入瀬渓流14kmの絶景を楽しむ

13:30～16:30 「十和田市現代美術館」でアート鑑賞、

西沢立衛、安藤忠雄、隈研吾が手掛けた十和田市の街並みを散策

19:10 三沢空港を出発