【軽井沢星野エリア × しなの鉄道】ハルニレテラスの美食をのせ軽井沢から妙高高原へ、観光列車「ろくもん」で真夏の信州を縦断。「四季を綴る、美食のクルーズ」夏号運行決定！

星野リゾート真夏の信州を縦断しながら美食を味わう「ろくもん」



軽井沢星野エリア（以下、星野エリア）としなの鉄道による通年コラボレーション企画の一環として、2026年8月2日に「四季を綴る、美食のクルーズ、夏号」を運行します。本企画は、しなの鉄道が今夏実施する観光列車「ろくもん」の3ヶ月連続特別企画「信州・匠の技に出逢う旅」の第2弾として登場。軽井沢から新潟県境の妙高高原まで149ｋｍを縦断するクルーズです。車内では、ハルニレテラスの人気店が手がけるメニューを一堂に集めた、贅沢なモーニングを提供。車窓に広がる雄大な夏景色とともに、信州の伝統工芸「信州組子細工」の製作体験も楽しめます。美食・絶景・伝統が融合した、真夏の信州を満喫する特別な旅を提案します。

背景

しなの鉄道は今夏、沿線の豊かな自然とともに信州の技や文化を体感し、未来へつなぐことを目的とした、観光列車「ろくもん」3ヶ月連続特別企画「信州・匠の技に出逢う旅」を始動しました。この地域の伝統や魅力を大切にする想いに、同じく100年以上の歴史の中で軽井沢の魅力を発信し続けてきた星野エリアが共鳴し、両者の協働による通年コラボレーション企画の夏篇（夏号）として運行が決定いたしました。双方が持つ資源を掛け合わせることで、新たな旅の価値を提案し、信州の地域活性化を共につむいでまいります。

特徴1 ハルニレテラスの「美食」を一度に。爽やかな車窓の風景と味わうモーニングハルニレテラスの人気店が集結した贅沢なモーニング

爽やかなハルニレテラスの朝を車内へデリバリーします。ウェルカムドリンクで目覚めた後は、CERCLE wine & deliの「特製ローストビーフのサンドイッチボックス」と夏野菜の「ラタトゥイユ」をメインに、「カリフラワーのスープ」が心を満たします。デザートの和泉屋傳兵衛「軽井沢プリン絹のくちどけ」やKaruizawa Vegetableココペリの旬のフルーツまで、各店の味をリレー形式で堪能した後は、丸山珈琲の「ハルニレテラスブレンド」と共に、お好み焼菓子が選べる「スイーツセレクション」が旅のひとときに彩りを添えます。人気店の味を一度に味わえる、贅沢な朝食を提供します。

特徴2 真夏の信州を縦断。朝の光と高原の風が駆け抜けるクルーズ夏の田園風景をのぞみながら走る、観光列車「ろくもん」

本企画は、通常の運行区間を超え、新潟県境の妙高高原駅まで足を延ばす特別なダイヤで運行します。朝8時32分に軽井沢駅を出発し、上田、長野を経て妙高高原、そして再び長野へと至る、しなの鉄道線・北しなの線を横断するダイナミックな路線です。車窓には浅間山から妙高山へと移り変わる雄大な夏景色が広がり、標高の高いエリアを巡る旅は、都会の暑さを忘れて涼を楽しむには最適なコース。ハルニレテラスのモーニングから始まり、変わりゆく信州の絶景を眺めながら過ごす、開放感に満ちた鉄道旅が体験できます。

特徴3 美食・絶景・伝統工芸を五感で楽しむ、「体験」の連続信州組子細工の素材信州組子細工のコースター

この旅は、移動だけではない「体験」の連続を提案します。ハルニレテラスの美食を味わい、信州の夏景色を眺める。その旅を深める時間として、車内では伝統工芸「信州組子細工」の製作体験を行います。職人が同乗し、釘を使わず木を組み上げる緻密な技法に触れる時間は、知的好奇心を満たす贅沢なひととき。軽井沢の美食、車窓の絶景、そして伝統の技に触れる、ここでしか味わえない特別な鉄道旅を提案します。

しなの鉄道観光列車「ろくもん」

2014年に「地域の魅力満載列車」として運行を開始。しなの鉄道線軽井沢駅から長野駅間を、雄大な浅間山を望みながら約2時間かけてゆっくりと走行します。多くの観光列車を手掛けてきた水戸岡鋭治氏による、長野県産材を多用した木の温もり溢れるデザインと、真田一族の「赤備え」をイメージした車両が特徴です。

しなの鉄道観光列車「ろくもん」

軽井沢星野エリア ハルニレテラス

清流に寄り添うように連なる9棟の建物を木製のテラスで繋いだ「ハルニレテラス」は、100本を超えるハルニレの自生樹を残し、自然と共生するように設計された“小さな街”です。軽井沢の日常を豊かにする個性豊かな16の店舗が集結し、川のせせらぎを聞きながら、軽井沢らしいひとときを過ごせる場所です。

ハルニレテラスの街並み

HARVEST NAGAI FARM

東御市で循環型農業を営む「永井農場」直営のショップです。看板商品のジェラートは、毎日届く新鮮な牛乳の美味しさをダイレクトに感じる「ピュアミルク」が一番人気。旬の野菜や果物を使用した年間約40種類のフレーバーを楽しめます。

旬の食材を利用したジェラート

CERCLE wine & deli

オーナーソムリエ厳選の約300種類のワインやデリ、チーズが揃うショップです。手の込んだ贅沢なお惣菜から、こだわりの調味料、おつまみまで幅広く取り揃えており、いつもの食卓を豊かにする一品が見つかります。

豊富な品ぞろえのワイン

モリアソビ

「森と遊び、森と暮らす」をコンセプトに、遊び心あふれる家具や雑貨、ガーデン用品を販売するライフスタイルショップです。ホットチョコレートやスープをはじめとするテイクアウトドリンクも提供しており、軽井沢の自然を感じながら楽しめます。

モリアソビ内観

和泉屋傳兵衛

大正9年創業の老舗が手がける、素材にこだわった和洋菓子店です。くるみやリンゴなど地元の素材を活かしたお菓子作りが特徴。ハルニレテラス店でしか買えない限定商品も人気。

ハルニレテラス限定「ころころくるみ」

Karuizawa Vegetable ココペリ

軽井沢の農家が運営する食のセレクトショップです。自慢の農産物を使用したオリジナルのジャムやドレッシングのほか、素材の味を活かした季節のドリンクなど、信州の恵みを存分に味わえる商品が揃います。

季節によっては旬の野菜も購入可

丸山珈琲

1991年に軽井沢で創業したコーヒー専門店です。代表自ら世界各地の買い付けに赴き、厳選した高品質な豆を提供しています。ハルニレテラス店では、豊かな自然にぴったりの「ハルニレテラスブレンド」も楽しめます。

丸山珈琲「ハルニレテラスブレンド」

【概要】四季を綴る、美食のクルーズ 夏号 ハルニレテラスが贈る贅沢なモーニング

運行日：2026年8月2日（日）

区間：軽井沢発8：32→妙高→長野13：23着

含まれるもの：運賃、食事、ウェルカムドリンク、ワイン、お土産、伝統工芸体験（六文銭・幸村コース）

食事：

・CERCLE wine & deli 特製ローストビーフのサンドイッチボックス

・CERCLE wine & deli ラタトゥイユ（六文銭・幸村コースのみ）

・CERCLE wine & deli カリフラワーのスープ

・HARVEST NAGAI FARM YOGRUT DRINK 飲むヨーグルト

・Karuizawa Vegetable ココペリ 旬のフルーツ

・和泉屋傳兵衛 軽井沢プリン絹のくちどけ

・和泉屋傳兵衛 桃の果実

・丸山珈琲 ハルニレテラスブレンド、焼菓子

※食材の入荷状況により、メニュー内容が一部変更になる場合がございます。

お土産：

・Karuizawa Vegetable ココペリオリジナル 信州産シナノゴールドりんごジャム

・Karuizawa Vegetable ココペリオリジナル 信州なめ茸（梅かつお）

金額：

・六文銭・佐助コース 29,000円（大人1名、税込）定員：28名

・六文銭・幸村コース 38,000円（大人1名、税込）定員：20名

六文銭・幸村コースの特別な体験・空間：

・伝統工芸体験：信州組子細工 箸置き作り（三浦木工／宮田村）

・専用ラウンジ利用：軽井沢旧駅舎「ろくもんラウンジ」利用（フード＆ドリンクサービスを削除）

予約：しなの鉄道観光列車「ろくもん」公式サイトより https://rokumon-yoyaku.shinanorailway.co.jp/

軽井沢星野エリア

大正時代、文豪や芸術家が集い、コミュニティが形成されていた軽井沢星野エリア。古くから、多くの人々に愛され続けているこの場所は、現在、自然や文化を愛する人々が集う「小さな街」になりました。

所在地 ：〒389-0194 長野県軽井沢町星野

電話 ：050-3537-3553

アクセス：JR 北陸新幹線軽井沢駅から車で約 15 分

URL ：https://www.hoshino-area.jp/

公式SNS：@harunireterrace