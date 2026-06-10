比内鶏一代交配「雄鶏」の価値を再定義、新ブランド『HINAI75』ローンチ。比内地鶏生産責任者の店・本家あべやと協業にて、持続可能な地方創生モデル確立に向けて。

株式会社Traspect

株式会社Traspect（本社：東京都千代田区）は、秋田比内地鶏生産責任者の店「本家あべや」を展開する株式会社本家あべや（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小笠原伸也）と共に、比内鶏一代交配「雄鶏」を活用した新ブランド『HINAI75』を正式にローンチしたことをお知らせいたします。

本プロジェクトにおいて、弊社は本家あべやのマーケティング機能全般を統括し、ブランド企画から販促までを一貫して担っています。秋田の地域資源が持つ潜在的な価値を再定義し、適切な市場へ届ける本取り組みを通じ、地域産業の発展と地方創生に寄与する持続可能なモデルケース確立に取り組みます。

ブランド設立の背景

比内地鶏は、赤みが多い肉のうま味と黄色を帯びた脂の深い味わいが特長であり、主に雌鶏を中心に流通してきました。その歴史と厳格なブランド認証基準に敬意を払う一方で、日々鶏と向き合う株式会社本家あべやの研究開発では、雄特有の力強い成長過程に独自の栄養素が蓄積されるという事実に行き着きました。

比内地鶏の認証基準は「雄は100日齢以上」の飼育と定められています。私たちが成分分析を用いた検証を行った結果、コラーゲンやアミノ酸の含有量といった「機能性」に焦点を当てた場合、雄鶏は「75日齢（～80日齢）」の段階で特有のポテンシャルを示すことが確認されました。育成期間が基準に満たないため「比内地鶏」としてのブランド認証を得ることはできませんが、本ブランドは機能性を最も重視するという独自の視点から、あえて75日齢（～80日齢）での調理を採用しています。『HINAI75』のブランド名には、その品質担保のための血統や飼育方法、調理タイミング等のレギュレーションが意味として込められました。

HINAI75 ブランドロゴ

ブランド公式サイトはこちら(https://hinai75.com/)

『HINAI75』栄養素の魅力

CROWN COLLECTION 機能性商品「丸鶏煮出し原液（乳白）」

核となる基本ラインナップ「丸鶏煮出し原液（乳白）」は、75日齢の若き雄鶏とひない天然水のみを使用し、添加物を一切加えずに丸ごと煮出した「0次加工」の天然機能体スープです。その最大の魅力は、自然由来の製法でありながら、市販の機能性商品をも凌駕する栄養スペックにあります。

『HINAI75』では、この類まれな成分をダイレクトに取り込める「丸鶏煮出し原液」と、その力強いエッセンスを「出汁」としてブランド素材と合わせたミールキットコレクションを展開します。

自然の「ゆらぎ」を味わい、体験を楽しむ「バッチ販売方式」

75日間かけて育つ命に寄り添うために、バッチ（飼育ロット）ごとの販売方式を採用しています。その時期ごとの秋田の自然環境によって、その「雄鶏」素材や調理に使われる素材の仕上がりは毎回微細に異なります。『HINAI75』は、この「ゆらぎ」を自然の摂理として肯定し、その時々の環境下でしか味わえない体験価値をバッチごとにお楽しみいただきたく考えております。また、ご注文いただいたバッチが手元に届くまでの鶏の成長過程におけるパーソナルな通知や、新しいバッチ計画や限定ラインナップのお知らせなど、体験としても楽しんでいただけるような、透明性の高いコミュニケーションを設計します。

ローンチを飾る第1弾バッチテーマ

BATCH specialite バッチ限定商品「泉州松波キャベツの水晶煮スープ」BATCH # 001「春に芽吹き、初夏に満ちる。」

春の陽光を受けて健やかに育ち、新緑の5月下旬に出荷の時を迎える本バッチは、本日から公式ブランドサイトにて販売開始いたします。本バッチだけの数量限定商品として、甘み際立つ「泉州松波キャベツ」を特製出汁でとろけるような水晶煮に仕立てた、数量限定スープもご用意しました。調味料は自然塩のみを使用し、素材同士の旨みが引き立て合うこの時期だけの味わいです。

その他、5種類のREGULAR LINEUP 定番商品をご提案いたします。

「鶏白湯煮込み稲庭うどん」

「比内地鶏と水炊き」

「あきたこまちのきりたんぽ鍋」

「比内地鶏の親子丼―炭火照り焼き鶏と卵黄のっけ―」

株式会社Traspectの役割と今後の展望

地方には、優れた品質を持ちながらも、その可能性に見合う光が当たっていない資源が数多く存在します。弊社は、株式会社本家あべやのマーケティングパートナーとして、こうした地域資源に最適な企画や顧客体験を掛け合わせ、価値の再定義に取り組みます。これにより、生産者に適切な利益を還元し、地域産業が成長できるモデルの確立に向け、取り組みを続けてまいります。

【会社概要】

会社：株式会社Traspect

本社所在地 : 東京都千代田区四番町２番地１クレール東郷坂１Ｆ

ご質問や取材のご要望については、以下の連絡先までお気軽にお問い合わせください。

ayameito@traspect.com

代表取締役 伊藤あやめ