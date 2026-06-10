Urth、ソマールのメタバース導入事例記事を公開

株式会社Urth

株式会社Urth（本社：東京都新宿区、代表取締役：田中大貴、以下“当社”）が提供するメタバースサービス「metatell（メタテル）」がソマール株式会社に導入された際の事例記事を公開しました。

事例概要

ソマール株式会社（以下、ソマール）は、化学系の商社兼メーカーとして、自動車・半導体・センサー・紙・食品・バイオ材料など幅広い製品の製造・販売を手掛けています。国内外に工場・拠点を持ち、近年はメーカーとしての製造・開発機能を強化しています。

そんな中、お客様や仕入先による工場監査・見学が頻繁に発生しており、とくに海外からの大人数の来客時には、英語対応を含めて現場スタッフの負担（時間的・人的コスト）が非常に大きくなっていました。

また、工場見学には自社の技術力をアピールする必要がある一方で、機密保持の観点からゲストに見せることができない部分もあり、セキュリティ面での考慮も必要です。

「技術力アピールと機密保持の両立」「監査対応時の現場の負担」という課題を、Urthが提供するメタバース空間「metatell（メタテル）」を活用してオンライン上にリアルな自社工場を再現することで解決につなげました。

この挑戦に至る背景や成果、そして今後の展望について、

・代表取締役社長 曽谷様

・常務取締役 牛尾様

・技術開発部 部長 佐々木様

・高機能材料営業部 瀬山様

の4名と、「metatell」導入を支援した株式会社Urthの田中・藤田が語ります。

事例記事を読む（無料） :https://u-rth.com/post/somar/

【Urth提供サービス「metatell」について】

metatellは、ご利用企業様の課題解決にピッタリな理想のメタバース空間を提供しています。

■metatellが選ばれる4つのポイント

・どんなデバイスでもWebブラウザより入室が可能

・建築デザイナーが設計する計算された3D空間

・管理画面システムにより自由にカスタマイズが可能

・定量的に分析が可能

▼詳細はこちらからご覧ください。

https://u-rth.com/metatell/

【株式会社Urthについて】

当社は、文科省が主催する「2019年度早稲田大学GapFundProjects」からの支援を受けて創業した企業です。

■ミッション

「すべての個人が輝く社会をつくる」

【株式会社Urth 会社概要】

代表取締役 田中大貴

X（旧Twitter）：https://x.com/hiroki_tanakaur

note：https://note.com/hirokitanakaurth/

podcast：https://open.spotify.com/show/3UITe2trFE4pGD4KAE8FMo?si=33b02910780f4d5d

設立 2020年1月20日

所在地 東京都新宿区西早稲田1-22-3 早稲田アントレプレナーシップセンター

事業内容 メタバース事業、ブロックチェーン事業

URL：https://u-rth.com/

【お問い合わせ先】

担当：株式会社Urth執行役員 藤田 遼

電話 070-1306-4077

メール ryo.fujita@u-rth.com