株式会社エーピーコミュニケーションズ

株式会社エーピーコミュニケーションズ（本社：東京都千代田区、代表取締役：内田武志、以下「当社」）は、2026年6月10日（水）より幕張メッセで開催されるインターネットテクノロジーイベント「Interop Tokyo 2026」に、ITインフラ自動化支援サービス「Automation Coordinator（オートメーションコーディネーター）」と、無線ネットワーク同時IP通信テストのソリューション「AirThreads（エアスレッズ）」を出展します。

また、Cisco Partnersによる展示エリア「Technology Innovation powered by Cisco Partners」において、Cisco Security Cloud Controlを活用したファイアウォール運用効率化についても紹介します。

◆イベント概要

Interop Tokyoは、1994年の日本初開催以来、国内外の企業・団体が参加してきたインターネットテクノロジーイベントです。2026年は「AIとインターネットの次章。～Internet for AI, AI for Internet.～」をテーマに開催されます。

イベント名称：Interop Tokyo 2026

開催期間：2026年6月10日（水）～12日（金）

開催場所：幕張メッセ

展示会・講演：10:00～18:00（最終日のみ17:00まで）

参加費：無料（登録制）

イベント詳細：https://www.interop.jp/

◆出展製品・サービス

ITインフラ自動化支援サービス「Automation Coordinator」

「Automation Coordinator」は、Ansibleをはじめ、Terraform、Vault、NetBoxなどを組み合わせて、インフラ全域の運用自動化と内製化を伴走支援するサービスです。

複雑なネットワーク環境でも、7年以上・200件超の案件実績を持つ専門チームが、確かな技術力で解決に導きます。特に今年は、ミスが許されない「証明書更新の自動化」を強力に推進しています。

スモールスタートで確実に投資対効果を出し、構成管理の標準化まで一気通貫で対応します。エンジニアをルーティン作業から解放し、変化に強い組織づくりを支援します。

Automation Coordinatorサービスページ ― https://www.ap-com.co.jp/network-automation/

無線ネットワーク同時IP通信テスト「AirThreads」

「AirThreads」は、最大100台の端末同時接続による無線ネットワークIP通信負荷テストサービスです。

従来の電波測定だけでは把握が難しい、オフィスや学校などの無線LAN環境におけるリアルなパフォーマンスを測定できます。

テストに必要な機器や専門知識を持った要員は、すべて当社が用意します。お客様側での機材調達や事前準備は一切不要で、テストの実施からレポート作成まで対応します。

無線LAN導入前の性能評価や、既存環境の調査にもご活用いただけます。

AirThreadsサービスページ ― https://www.ap-com.co.jp/ja/airthreads/

当社ブース小間番号：5D01

◆Technology Innovation powered by Cisco Partnersでの紹介

Technology Innovation powered by Cisco Partnersでは、Cisco Secure Firewall、Cisco Security Cloud Control、Cisco Security Cloud Control with AIOpsを紹介します。

同エリアでは、Ciscoの中央管理WebアプリケーションであるSecurity Cloud Control（SCC）を活用し、Cisco Secure FirewallやサードパーティFirewallポリシーの一元管理方法を紹介します。また、AI AssistantやAIOpsを活用したポリシーの自動生成、ベストプラクティスや最適なOSアップグレードパスの提示といった運用支援機能も紹介します。

Technology Innovation powered by Cisco Partners 小間番号：5P32

皆様のご来場をお待ちしております。

株式会社エーピーコミュニケーションズ 会社概要

株式会社エーピーコミュニケーションズは、ITインフラのプロフェッショナルとして、ITインフラの自動化や生成AI・データAI基盤の導入・運用支援、ネットワークやクラウドのセキュリティ対策、DX開発支援など、幅広いサービスを提供しています。「エンジニアとお客様を笑顔にする」というVisionのもと、お客様の課題解決と事業成長を支援するNeoSIerです。

会社名：株式会社エーピーコミュニケーションズ

代表者：代表取締役社長 内田 武志

所在地：東京都千代田区鍛冶町2-9-12 神田徳力ビル 3F

設立：平成7年11月

事業内容：システムインテグレーション事業、技術者派遣事業、研究開発事業、サービス開発事業

URL：https://www.ap-com.co.jp/

【商標名称等に関する表示】

＊Cisco、Cisco Systems、およびCisco Systemsロゴは、Cisco Systems, Inc.またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

＊Ansibleは、Red Hat, Inc.またはその子会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

＊Terraform、Vaultは、HashiCorp, Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。

＊エーピーコミュニケーションズ、APCommunications、NeoSIerは株式会社エーピーコミュニケーションズの登録商標です。

＊記載されている会社名および商品名／サービス名は、各社の商標または登録商標です。