続けられるサロンシャンプー「ikue/幾重」が“美髪”な謎の制服おかっぱ集団・アバンギャルディを初起用　オリジナル楽曲&振り付けでアバンギャルディの美髪を際立たせたWebCMを6月10日（水）より公開

株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS

ヘアケア・スキンケア商品の製造・販売などを行う株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS（代表：山口哲朗、本社：東京都渋谷区）が展開する「ikue/幾重シャンプー&トリートメント」は、「謎の制服おかっぱ集団」として世界を魅了するアバンギャルディを起用したWebCMを6月10日（水）より公開いたします。本WebCMは、書き下ろしのオリジナル楽曲とダンスを取り入れたアバンギャルディらしさ全開の映像で、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公演初日である6月9日（火）にライブ会場にてお披露目されました。

「ikue/幾重」は、「続けられるサロンシャンプー」というコンセプトのもと、サロン専売品の品質と市販品の続けやすさの間を埋める新しいヘアケアの選択肢として開発されました。長年現場に立つ美容師が何度も聞かれてきた質問「市販のシャンプーで、良いものはありませんか？」に真正面から向き合い、品質は高いが価格が高く続けにくいサロン専売品と、種類が多すぎて本当に良いものを選ぶことが難しい市販品という2つの課題を解決するため、 「ikue/幾重」は妥協のない成分配合と毎日使い続けられる価格の両立を実現しました。

クラウドファンディングプラットフォーム「CAMPFIRE」で立ち上がったプロジェクトで、最終的に6,646％を達成し、総合1位を獲得。2026年4月1日より販売を開始し、全国のドラッグストアでも取扱店舗が拡大しています。

＜WebCM概要＞

・タイトル ：ikue/幾重×アバンギャルディ

・公開日 ：2026年6月10日（水）

・URL ：https://www.youtube.com/@ikue-dlc

■ブランド初のタレントとしてアバンギャルディを起用！

昨今アバンギャルディは国内だけにとどまらず海外にも進出して活躍の場を拡大されて独特のエンタメをお届けしています。 「ikue/幾重」も国内外での市場を開拓していることと重なり、今後更なる飛躍を一緒に実現できると確信し、この度広告出演の依頼をさせていただきました。

またアバンギャルディの世界観は、全員が統一された同じ髪型・メイク・制服でシンクロダンスを踊ることで作られており、特にぱっつん前髪のおかっぱ頭は、彼女たちを象徴する唯一無二のヘアスタイルで、一度見たら忘れられない強烈なインパクトを持っています。世界中での人気とヘアスタイルへのこだわりで「ikue/幾重」の印象的なプロモーションができると考え起用させていただきました。

■幾重にも重なる美しい髪を表現したハイパフォーマンスCMが完成

今回のWebCMは、女性らしい世界観に繰り返しの歌詞がクセになる音楽と、アバンギャルディプロデューサーakane氏による高難易度の振り付けによる一糸乱れぬハイパフォーマンスが重なり合ったダンスが見所。振り付けは、手の角度、足の角度が少し違うだけで、間違いが目立ってしまう構成で何度も何度もテイクを重ねました。足先、指先、毛先の動きまでこだわったダンスを、ぜひご視聴ください。

さらにオリジナル楽曲は、ブランド名の「ikue/幾重」を連呼し印象に残る設計にしました。さらにブランド「うるサラ感」と、赤ちゃんから敏感肌の大人まで使える自然な優しさをイメージした爽やかなメロディーに仕上げました。一糸乱れぬハイパフォーマンスが重なり合ったダンスと掛け合わせたギャップもお楽しみください。

さらにグラフィックは美しく重なったフォーメーションに、インパクトの強い赤色で構成。CMと合わせてご覧いだだき、ぜひご自宅で「ikue/幾重」のサロンクオリティをお試しください。

■現在開催中のツアー『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』で発表&お披露目！

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本CMは、現在開催中の『Avantgardey Japan Live Tour「DANCE ON AIR」』の東京公演初日である6月9日（火）にライブ会場にてお披露目されました。思わぬサプライズに会場は多いに盛り上がりました！

■CM撮影メイキング映像が6月10日に公開予定！初挑戦となるキレとしなやかさを両立した「美髪ダンス」に苦戦！？

2日間に渡り行われた「ikue/幾重」初のCM撮影現場に井口社長が登場。メインビジュアルの撮影にディレクションを行いました。2日目の動画撮影ではakane氏の熱の入った指導で、緊張感ある撮影現場の様子や休憩中のメンバー達にも密着した特別映像を公開いたします。特に、普段と異なり横並びのフォーメーションで立ち位置と振りのズレや、高速なテンポに対しキレがありつつ流れるようなしなやかな普段とは異なるダンスに苦戦した様子でした。アバンギャルディの、指先から足先、毛先までこだわった「美髪ダンス」が出来上がる過程をお楽しみください。

また井口社長も撮影のなかで、アバンギャルディの皆さんへのこだわりを見て「シャンプーを嫌いにならないで・・・」と厳しい撮影現場を物語る一面も見られました。

公開先：https://youtube.com/@iguchi-channel?si=bKRqV114iAWRqCxz(https://youtube.com/@iguchi-channel?si=bKRqV114iAWRqCxz)

公開日：6月10日（水）20時予定

■井口智明プロフィール

株式会社ディアローグホールディングス 代表取締役。

美容室を軸に、保育園、不動産、障がい者支援など、多数の事業を展開する経営者。

YouTube番組「令和の虎」出演でも注目を集め、現在もYouTubeやSNSを通じて、美容業界や経営について積極的に発信を行っている。

■井口・谷本・島やんのながら見チャンネル 「アバンギャルディプロデューサーakane氏と社長達の対談動画」公開

井口社長と島やんさん、そしてアバンギャルディプロデューサーakane氏を交えてお酒を飲みながら３人でトップ達の対談。

業種の違う３人のトップ達のほろ酔いトークの内容は？３人とも酔いにまかせてあんな事やこんな事を？

公開先：https://youtube.com/@its-nagarami?si=3enqQqEP7ihk9sEQ(https://youtube.com/@its-nagarami?si=3enqQqEP7ihk9sEQ)

公開日：6月13日（土）18時55分予定

■アバンギャルディプロフィール

振付師、akaneプロデュースにより結成されたダンスチーム。

2022年2月に発足し、「謎の制服おかっぱ集団」としてTikTokやInstagramで世界中から人気を集めている。

2023年にはAmerica‘s Got Talent決勝に進出。

SNSでは総フォロワー数が500万人以上となり、海外での単独公演などを行なっている。

※アバンギャルディはウィッグを着用してパフォーマンスをしております。

≪ 製品紹介・特徴 ≫

「ikue/幾重 Total 4 Step Hair Care」

「ikue/幾重」シリーズが新登場。シャンプー、トリートメント、ミルク or オイル、ディープケアマスクの4ステップで、髪が失う「水分・脂質・ケラチン」を段階的に補う、美容室発想の役割分業設計です。年齢・性別を問わず、赤ちゃんから大人まで家族みんなでお使いいただける低刺激処方。香りは、すれ違うたびにさりげなく印象を残す、「Blanche Bouquet（ブランシュブーケ）」の香りです。

●特徴

注目の美容成分「ヘマチン」配合 全アイテムに共通配合した「ヘマチン」が深層部まで浸透し、内側からダメージを補修・強化。使うたびに、指通りの良い健康的なツヤ髪へと導きます。さらに、1本に機能を詰め込むオールインワンとは異なり、各ステップに明確な役割を持たせた「引き算のヘアケア」設計。今の髪に必要なケアだけを選べるから、無駄なく続けられます。サロン品でありながら全品1,800円（税抜）の続けやすい価格設計です。

●界面活性剤の配合を最小限に

シャンプーに必要不可欠な界面活性剤ですが、実はフケ・かゆみを生み出すモトでもあります。「ikue/幾重」の界面活性剤は一般的な配合量の半分以下にもかかわらず、長年の研究のもと最高のバランスで処方し驚きの泡立ち・もち泡を実現しました。髪と頭皮を優しく洗い上げます。赤ちゃんからお年寄りまで、デリケートな肌の方も含め家族全員が安心して使える商品です。

●木曽駒ヶ岳の天然シリカ水使用

「ikue/幾重」には長野県の木曽駒ヶ岳から採取した天然シリカ水を使用しています。豊富なミネラルが髪の一本一本を健やかに保ち、自然なツヤと柔らかさをもたらします。

●価格

・ikue ベースケアシャンプー 1,980円／450ml（税込み）

・ikue デイリーケアトリートメント 1,980円／450ml（税込み）

・ikue エッセンスミルク 1,980円／100ml（税込み）

・ikue エアリーオイル 1,980円／80ml（税込み）

・ikue ディープケアマスク 1,980円／180ml（税込み）

≪ DEAR-LOGUE COSMETICSについて ≫

●経営理念

DEAR-LOGUE COSMETICSは、お客様の多様な幸せや豊さを最大化するヘアケアブランドです。

「使って嬉しい」「もらって嬉しい」「あげて嬉しい」この3点を特に大切にしています。

人それぞれ価値観や感じ方は違えど、当社の商品を通じて、より多くの笑顔を作ることが私たちの使命です。

●会社概要

社名 ：株式会社DEAR-LOGUE COSMETICS

本社住所 ：〒150-0002 東京都渋谷区渋谷3-8-12 渋谷第一生命ビルディング7階

資本金 ：10,000,000円

創業 ：2020年2月27日

代表者 ：山口 哲朗

事業内容 ：1. ヘアケア・スキンケア商品の開発、製造、販売

2.化粧品の製造、販売

3.医薬部外品の製造、販売

4.日用雑貨の製造販売

※化粧品、医薬部外品の「製造業」「製造販売業」を取得しております。

サイト ：https://dear-logue-cosme.com

オンラインショップ ：https://ikue-store.com/