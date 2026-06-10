日本の美容は、もっと世界で戦える。HISTORIC、ASEAN市場へ本格展開。「COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2026」出展決定

HISTORIC株式会社

日本の美容は、もっと世界で戦える。

アパートの一室から始まったまつげエクステブランド「Miss eye d’or（ミスアイドール）」。

20年間にわたり4,000SKU以上の製品を研究開発し、国内トップクラスのシェアを誇るブランドへと成長したHISTORICは今、日本で培ってきた美容技術・商品開発力・サロンブランディングをASEAN市場へ広げていきます。

HISTORIC株式会社（本社：愛知県名古屋市、代表取締役：石原瞳）は、2026年6月24日（水）～26日（金）にタイ・バンコクで開催される東南アジア最大級の国際美容展示会「COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2026」にて、J-BEAUTY ASIA CO., LTD.主催の「J-Beauty EXPERIENCE HUB」へ参加いたします。

日本ブランドが集結する本エリアを通じて、日本の美容技術・品質・デザイン性をASEAN市場へ向けて発信してまいります。

ASEAN市場への挑戦｜“J-BEAUTY”への期待が高まる今

近年ASEAN市場では、経済成長とともに美容感度の高い消費者層が急速に拡大しており、日本発の美容技術や“J-BEAUTY”への関心が高まっています。

特に、

高品質

安全性

持続力

繊細なデザイン性

といった、日本ブランドならではの価値へのニーズが拡大しています。

HISTORICは、日本国内で培ってきたプロ品質の美容技術・商品開発力を活かし、単なる商材提供ではなく、技術教育や導入サポートを含めた“サロンブランディング”全体を提案。

日本の美容技術とサロン品質を、ASEAN市場へ広げてまいります。

出展商品

プロフェッショナルアイラッシュブランド「Miss eye d'or」

なぜ20年以上にわたり、多くのサロンに選ばれ続けているのか。

Miss eye d'orは、単なるまつげエクステ商材ブランドではありません。

「技術だけでは選ばれない時代に、どうすればサロンの価値を伝えられるのか。」

その問いと向き合い続けながら、日本のアイラッシュ業界とともに歩んできました。

アパートの一室からスタートしたブランドは、現在では4,000SKUを超える商品開発を行い、国内外の多くのサロンで導入されています。

成功しているサロンほど、価格ではなく価値で選ばれる。

技術は目に見えない。

だからこそ、ブランドが価値を伝える。

Miss eye d'orは、高品質な商材提供だけでなく、技術教育、サロンブランディング、顧客体験まで含めた総合的なサポートを通じて、多くのサロンの成長を支えてきました。

ASEAN市場においても、日本のサロン品質と美容技術を世界へ届けるブランドとして展開してまいります。

ノリ不要の付けまつげ「1秒まつエク」

「1秒まつエク」は、まつエク業界トップシェアを誇るプロ向けブランド「Miss eye d’or」の技術力を活かし、1年以上かけて開発したノリ不要の付けまつげです。

“時短で可愛く、綺麗になりたい”という現代ニーズに応えるために誕生した、新時代のセルフアイラッシュアイテム。

サロン品質の仕上がりを、誰でも簡単・スピーディーに楽しめる点が特徴で、国内外から注目を集めています。

Instagram：https://www.instagram.com/1smatsueku/

1分で乾く・剥がせる・除光液不要「oui nailsピールオフマニキュア」

「ピールオフマニキュア」は、“もっと気軽にネイルを楽しみたい”というニーズから生まれた新感覚ネイルアイテムです。

1分で乾く、簡単に剥がせる、除光液不要という利便性に加え、ファッション感覚で楽しめるカラー展開も特徴。ライフスタイルの多様化やセルフビューティ需要の高まりを背景に、日本国内にとどまらず海外市場でも関心が高まっています。

Instagram：https://www.instagram.com/ouinails_peeloff_manicure/

代表コメント

私たちは、まだ日本でまつげエクステが一般的ではなかった時代から、この業界と向き合い続けてきました。

アパートの一室から始まったブランドが、現在では国内外の多くのサロン様にご支持いただけるブランドへ成長できたのは、“本当に良い技術・商材を届けたい”という想いを持ち続けてきたからだと思っています。

今、ASEAN市場では、日本の美容技術やJ-BEAUTYへの関心が急速に高まっています。

だからこそ私たちは、単なる商品輸出ではなく、日本の美容文化そのものを届けていきたいと考えています。

サロン品質を、もっと自由に。

美容を、もっと身近に。

日本の美容には、まだまだ世界で戦える力があると信じています。

開催概要

COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOK 2026

会期：2026年6月24日（水）～26日（金）

開催時間：10:00～18:00

会場：Queen Sirikit National Convention Center（タイ・バンコク）

COSMOPROF CBE ASEAN BANGKOKは、ASEAN市場における美容業界のビジネス拡大を目的とした、東南アジア有数のビューティトレードショーです。

2026年は800社以上、2,500以上のブランドが集結予定。ASEAN進出、販路開拓、商品開発、業界ネットワーキングの機会を提供する国際展示会として開催されます。

※2025年主催者発表実績

・来場者総数：23,000人以上（66の国と地域から参加）

・出展企業数：650社以上（ブランド数2,000以上）

会社概

HISTORIC株式会社

代表取締役：石原 瞳（いしはら ひとみ）

【本社】

〒461-0002

愛知県名古屋市東区代官町40-15 L building Daikancho 3階

【東京オフィス／HISTORIC HOUSE】

〒150-0002

東京都渋谷区渋谷1-8-3 AND CROSS BLDG. 8階

設立：2009年6月

事業内容：美容商材・コスメ（プロ向け／一般向け）の企画・卸・販売

Webサイト：https://historic.jp

お問い合わせ先：HISTORIC株式会社

TEL：052-932-7828（平日10:00～18:00）

E-MAIL：support@historic.jp