【FEMMUE】時を重ねても愛される名品を、一箱に。シートマスク4 種を楽しめる、夏のギフトにもおすすめのアソートセット。「アフターグロウ コンプリートセット」が数量限定発売。

株式会社アリエルトレーディング

花たちが持つエッセンスでINNER＆OUTER BEAUTYを実現するMODERN BOTANICAL(TM)スキンケアブランドFEMMUE〈ファミュ〉から、シートマスク4種をアソートボックスにした「アフターグロウ コンプリートセット」が数量限定発売いたします。

肌も心もよろこぶFEMMUEのシートマスク4種を、繊細にきらめく限定ボックスにイン。

活気あふれる夏の日常に寄り添う、その日の一枚を。

強烈な夏の陽射しの下、忙しい日常に追われ、十分にケアできなかった肌に、ドリームグロウマスクで贅沢な休息時間を。 FEMMUEの「アフターグロウ コンプリートセット」は疲れた夏の肌を優しく包み込み、時間が経っても変わらない潤いやツヤと透明感*1を与え、ケアした後の肌に、ほのかでやわらかな輝きの余韻を残します。ベストセラー4種のシートマスクで、日によって変わる肌のコンディションや悩みに合わせて、特別なホームケアをお楽しみください。大切な方へのギフトや、まだ試したことのないシートマスクのトライアルにもおすすめです。

・製品名：アフターグロウ コンプリートセット ［シートマスク］

内容量：4種×各1枚入

価格：3,960円（税込）

〈セット内容〉

【透明感*1とツヤのある輝きをプラスしたい日】ドリームグロウマスク(RR) 32mL×1枚

【ピンとしたハリとうるおいが必要な日】ドリームグロウマスク（PF）32mL×1枚

【肌のごわつきや乾燥が気になる日】ドリームグロウマスク（CP）32mL×1枚

【夏の日差しを浴びて肌にうるおいが必要な日】ドリームグロウマスク（HR）32mL×1枚

※限定パッケージ入り

[BEST]

・ドリームグロウマスク（RR） 透明感*1・キメ ［シートマスク］ 32mL

紫外線や乾燥によるくすみ肌をケアするシートマスク。ナイアシンアミドとカメリアオイル*3のコンビネーションに、韓国で「白玉」と呼ばれるグルタチオンや、すこやかな肌をサポートするビタミンコンプレックス*4、肌のキメを整えるエーデルワイスカルス培養エキスを配合。ハリとツヤを与えながら、澄んだうるおいの映える肌へと導きます。

・ドリームグロウマスク（PF） ハリ・ツヤ ［シートマスク］ 32mL

大人肌にハリとツヤを与えるシートマスク。肌のハリを多角的にサポートする12種類のペプチド*5、パンテノールを配合。さらに、ナイアシンアミドとのシナジー効果でうるおいバリア機能をサポートしながら、つるんとなめらかな、光を集めるツヤ肌へ。

・ドリームグロウマスク（CP） 肌引き締め・角質ケア ［シートマスク］ 32mL

ごわついた肌を、ヘルシーでなめらかな肌印象に整えるシートマスク。AHA、BHA、PHA、LHA*6が、不要な角質をやさしく取り去り、つるんとなめらかな肌に。さらにアミノ酸コンプレックス*7が、肌サイクルを整え、健康的な肌印象へ導きます。

・ドリームグロウマスク（HR） 保水・保湿 ［シートマスク］ 32mL

乾燥した肌に水分と油分をバランスよく与えながら、肌のうるおいバリア機能をサポートするシートマスク。べたつくのが苦手な肌もさわやかに使えるテクスチャーで、夏のインナードライ肌のケアにぴったりです。8種のヒアルロン酸*8とボタニカルマイクロオイル*9が角質層のすみずみまでなじみ、そのうるおいを閉じ込めるようにしてなめらかな保湿膜を形成する、２段階のケアを一度に叶えます。

*1うるおいを与えて透明感をもたらす *2年齢に応じたうるおいを与えるケア *3ツバキ種子油 *4パントテン酸Ca、アスコルビル酸Na、酢酸トコフェロール、ピリドキシンHCI *5ノナペプチド-1、ジ酢酸ジペプチドジアミノブチロイルベンジルアミド、アセチルヘキサペプチド-8、トリペプチド-1銅、トリペプチド-1、パルミトイルテトラペプチド-7、パルミトイルトリペプチド-1、パルミトイルトリペプチド-5、 パルミトイルペンタペプチド-4、パルミトイルヘキサペプチド-12、ペンタペプチド-3、ヘキサペプチド-9 *6乳酸、サリチル酸、グルコノラクトン、カプリロイルサリチル酸 *7グリシン、セリン、グルタミン酸、アスパラギン酸、ロイシン、アラニン、リシン、アルギニン、チロシン、フェニルアラニン、バリン、トレオニン、プロリン、イソロイシン、ヒスチジン、メチオニン、システイン *8ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸ヒドロキシプロピルトリモニウム、アセチルヒアルロン酸 Na、加水分解ヒアルロン酸、ヒアルロン酸、ヒアルロン酸クロスポリマーNa、加水分解ヒアルロン酸Na、ヒアルロン酸K *9カノラ油、ヒマワリ種子油、メドウフォーム油、アルガニアスピノサ核油

【FEMMUE 取扱店舗】

FEMMUE 公式オンラインストア、Cosme Kitchen 全店、Biople 全店、及び各 Web ストア、@cosme TOKYO、Amazon、伊勢丹新宿店 ビューティアポセカリー、渋谷ロフト、銀座ロフト、LINE ギフト、ZOZOCOSME、楽天公式ストア

※一部取扱のない店舗があります



【FEMMUE〈ファミュ〉公式HP/SNS】

オンラインストア：https://femmue.jp/

Instagram：@femmue_japan

X：@FEMMUE_japan

LINE：https://lin.ee/dzYpyAb



【会社概要】

会社名：株式会社アリエルトレーディング

本社：〒150-0001 東京都渋谷区神宮前3-35-8-3F

代表取締役：平野 恵介

資本金：2,500万円

https://www.arieltrading.co.jp/