【正式リリース】ホテル、カフェの壁面をレンタルできる新サービス「LISAIL」始動

株式会社 MASIRO

アートマネジメント事業を展開する株式会社MASIRO（本社：京都府京都市左京区、代表取締役：松崎圭佑）は、ホテルやカフェの遊休スペースを有効活用できるアート展示プラットフォーム「LISAIL（リセイル）」の正式サービスを開始したことをお知らせいたします 。 本サービスは、「Life is short, Art is long」をビジョンに掲げ、これまで電話やメールで行われていた煩雑なアート展示の手続きをテクノロジーで一元化 。人手不足に悩む全国の飲食店やホテルなどの稼働中店舗の壁面を、手間を一切かけることなく「アートのある空間」へとアップデートします 。

■ 開発の背景

飲食店やホテルには、活用されていない壁面という「余白」が数多く存在します。そして、それを貸し出す負担や管理の複雑さから活用されない場所が現状として多くあります。

一方で、作品発表の場を求めるアーティストにとって、従来の貸しギャラリーは高額な賃料が大きな負担となっていました。

「LISAIL」は、これらをつなぐことで、店舗には「収益と空間の彩り」を、アーティストには「手軽な展示機会」を提供するWebサービスです。「Life is short, Art is long」をビジョンに、日常にもっとアートを届けていきます。

LISAILは、1日4,000円～という低価格な期間貸しモデルを構築 。

ポートフォリオ審査によって店舗の雰囲気にマッチした作品だけを厳選して展示できる、双方にとって理想的なアートエコシステムを創り出しました 。

■ LISAILが提供する「3つの圧倒的な強み」

1. 事務コストとリスクを「完全ゼロ」にする、双方に望まれるシステム

アカウント登録から掲載スタートまでは、スマホやPCから直感的に操作できる簡単な4STEP（最短5分） 。アーティストからの利用申請後は、ポートフォリオ（作品集）を確認してワンタッチで承認するだけで予約が成立します 。



現場の負担はゼロ： 煩雑なスケジュール調整、Stripeと連携した決済管理、自動送信メールによる通知などはすべてシステムが代行するため、本業に集中できます 。

直前キャンセルや未払いリスクなし： アーティストは事前決済を行うため、オーナー様側の金銭的リスクがありません 。

安心の損害補償完備： 一律25%のサービス手数料には、万が一の壁面や設備の損壊時に備えた「保険料」があらかじめ含まれており、ノーリスクで貸し出しが可能です 。

2. 空きスケジュールをなくす「逆オファー」機能で、絶え間ないコンテンツ創出

LISAIL最大の特徴として、スケジュールが空きそうなタイミングで、スペース側からアーティストへ展示依頼を送れる「逆オファー」システムを搭載しています 。この逆オファーでは値段を割り引くことで利用率をあげることになります。



公募型： 「期間・予算・テーマ」を提示して広く募集（LISAILの公式SNSアカウントでの広報サポートあり）

指名型： 店舗の世界観に合う特定のアーティストを検索して直接指名 。 これにより、店舗は「次の展示コンテンツをどうするか」という悩みに永続的に解放され、アーティストと共にお店のファンを惹きつける空間を創り続けることができます 。

3. 都市部から地方まで。あらゆる空間を資産に変える「自由度の高い評価システム」

LISAILでは価格設定の不明瞭さをなくすため、独自の「4つの評価基準（トラフィック、展示の自由度、ブランド/購買力、環境/照明）」を用いて基準価格（週30,000円～）を参考値として提示しています 。

この評価システムにより、東京や京都の都市型ホテルだけでなく、地方の小さな美容室や地域密着型カフェまで、日本全国どこのどんな「空き壁」でも適正な付加価値を与え、誰もが日常的にアートと出会える社会を展開可能です 。

■ スペースオーナー様（ホテル・飲食店・商業施設等）の募集について

LISAILでは、正式リリースに伴い、全国から初期パートナーとなるスペースオーナー様を広く募集いたします。 「初期費用・月額固定費0円」の完全成果報酬型モデル（オーナー様取り分75%）のため、本日よりノーリスク・ノーコストで空きスペースの収益化・ブランディングをスタートしていただけます

売上の受取方法： 月末締め翌月末払いにて、指定口座へまとめてお振込みいたします 。確定金額は管理画面のダッシュボードでいつでもご確認いただけます 。

▼ スペースの無料登録・詳細はこちらから

lisail.co.jp(https://lisail.co.jp/) （最短5分で登録・掲載スタートが可能です ）

【サービス概要】

サービス名： LISAIL（リセイル）

公式ビジョン： 日常にもっとアートを

利用料金： 会員登録・初期スペース掲載料無料（完全成果報酬：手数料25%・損害補償保険料込）

対象施設： ホテル、カフェ、ラウンジ、バー、美容室、コワーキングスペース、オフィス等

【会社概要】

会社名： 株式会社 MASIRO

代表取締役： 松崎 圭佑

所在地： 〒606-8253 京都府京都市左京区北白川瀬ノ内町28-3 EVER KITASHIRAKAWA

【本件に関する報道関係者・店舗オーナー様からのお問い合わせ先】

株式会社MASIRO 広報担当宛

E-mail：masiro.art@gmail.com