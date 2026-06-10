牛タンも蟹も鰻も食べ放題！【カルビ一丁】30周年を記念した″赤字覚悟″の特別コースを6月23日より9日間限定で販売

株式会社甲羅

株式会社甲羅（本社：愛知県豊橋市、代表取締役：沼澤裕）が展開する焼肉食べ放題「カルビ一丁」は、2026年6月23日（火）から7月3日（金）までの平日ディナータイム限定で、「30周年記念キャンペーン」を開催いたします。

1996年の創業から30周年を迎えるカルビ一丁では、これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、牛タンや国産牛、紅ずわいがに、うなぎなど人気食材を一度に楽しめる特別な食べ放題コースをご用意しました。9日間限定で登場する周年記念コースを通じて、お客様とともに30周年を祝う特別な時間をお届けします。

カルビ一丁30周年を記念して提供する「30周年記念コース」は、人気の最上級プラン「牛タン・国産牛コース」をベースに、紅ずわいがにとうなぎご飯（数量限定）を追加した周年限定の特別コースです。「牛タン塩」や「花咲き牛タン塩」、「国産牛カルビ」など、カルビ一丁自慢の焼肉メニューに加え、紅ずわいがには、株式会社甲羅が展開するかに料理専門店「甲羅本店」のバイヤーが厳選した逸品。凝縮された旨みと繊細な甘みが特長で、焼肉との組み合わせによって、より贅沢な食べ放題体験をお楽しみいただけます。さらに、夏のごちそうとして人気のうなぎご飯も楽しめる、30周年にふさわしい豪華な内容となっています。

日頃のご愛顧への感謝を込めた、平日ディナータイム9日間限定の特別企画です。ご家族でのお食事はもちろん、ご友人との集まりやちょっとしたお祝いの席にもおすすめの周年記念コースを、この機会にぜひご堪能ください。

おすすめ焼肉メニュー

30周年記念コース【平日ディナータイム限定】

※花咲き牛タン塩イメージ※茹で蟹イメージ※うなぎご飯イメージ※牛タンイメージ※国産牛大判リブロースイメージ※国産牛カルビイメージ※ミスジステーキイメージ

■開催期間：2026年6月23日（火）～7月3日（金）の平日ディナータイム限定

■利用料金：5,000円（税込5,500円）／お1人様

※幼児（6歳未満）は無料、小学生以下半額

■利用条件：１.グループ全員での注文が必要です。

■利用時間：100分（ラストオーダー80分）

■開催店舗：カルビ一丁花田店、カルビ一丁浜北店、カルビ一丁静岡店、カルビ一丁富士店

※写真はすべてイメージです。

※平日ランチタイムではご注文いただけません。

※メニュー内容は予告なく変更になる場合があります。予めご了承ください。

「焼肉カルビ一丁」について

焼肉カルビ一丁ホームページはこちら :https://karubi-1cho.jp/

焼肉カルビ一丁は1996年の1号店オープンから肉の品質には徹底してこだわり、仕入れをおこなっております。また、素材を熟知した調理人により部位や肉質に応じたカットやタレのもみ込みなども店内でおこない、最高の状態でお客様へお届けしております。定番のカルビやハラミ、ホルモンの他にもカルビ一丁三大名物のとろ玉すき焼カルビや白ネギ一丁タン、旨辛壺漬けドラゴンカルビなど、ひと味違った逸品も味わえる充実の食べ放題コースをご用意しています。これからも【ワンランク上の焼肉食べ放題】をコンセプトに幅広く地域の皆様に支持される焼肉店を目指します。

【株式会社甲羅 概要】

商号 ：株式会社 甲羅 https://www.kora.co.jp/

代表者：代表取締役社長 沼澤 裕

所在地：愛知県豊橋市東脇三丁目1-7

設立 ：1974年4月(創業／1969年12月)

主な事業の内容：かに料理・和風料理・鍋料理・焼肉料理等の店舗経営及び、フランチャイズ店舗への経営指導