【オープン1周年記念】買取専科 リヴィンオズ大泉店「1周年大感謝祭」！お得な特別キャンペーン実施中！

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株式会社SENKA




店舗外観

買取専科 リヴィンオズ大泉店は、地域の皆様の変わらぬご愛顧のおかげで、この度オープン1周年を迎えることができました。


日頃の感謝の気持ちを込めまして、ただいま「1周年大感謝祭」を開催しております！



これからも皆様に愛されるお店づくりに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします！



接客ブース

貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 リヴィンオズ大泉店までお気軽にご相談ください！



金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取させていただきます！


古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！


どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。


他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取可能です！



1周年大感謝祭【豪華3大特典】キャンペーン




【特典1】ブランドバッグ 3点以上のご成約で買取金額＼ 最大20％UP！ ／


※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。



【特典2】金・プラチナのアクセサリー 5点以上のご成約で買取金額に＼ 最大10,000円上乗せ！ ／


※ネックレス・指輪・ブレスレット・ブローチが対象となります。


※買取金額50,000円以上の方が対象となります。



【特典3】ブランド時計ご成約で 買取金額に＼ 最大30,000円上乗せ！ ／


※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。


※買取金額150,000円以上の方が対象となります。



キャンペーンは 6/1（月）～ 6/14（日）の期間限定です。


皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております！



※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。


ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。




店舗情報



店舗名：買取専科　リヴィンオズ大泉店


住所：〒178-0063


東京都練馬区東大泉2-10-11 リヴィンオズ大泉店 5階


アクセス：西武池袋線 大泉学園駅北口よりバスで3分


営業時間：10:00～19:00


定休日：年中無休


電話番号：0120-847-731


URL：https://kaitori-senka.co.jp


※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。