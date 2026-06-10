【オープン1周年記念】買取専科 リヴィンオズ大泉店「1周年大感謝祭」！お得な特別キャンペーン実施中！
店舗外観
買取専科 リヴィンオズ大泉店は、地域の皆様の変わらぬご愛顧のおかげで、この度オープン1周年を迎えることができました。
日頃の感謝の気持ちを込めまして、ただいま「1周年大感謝祭」を開催しております！
これからも皆様に愛されるお店づくりに励んでまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします！
接客ブース
貴金属買取・ダイヤモンド、宝石買取・ブランドバッグ買取・ブランド時計買取なら、買取専科 リヴィンオズ大泉店までお気軽にご相談ください！
金・ダイヤモンド・ブランドバッグ・時計はもちろん切手・着物や骨董品等、ご自宅にある使わないものをお買取させていただきます！
古いお品物・壊れた時計・ボロボロのバッグなど、捨ててしまう前に是非ご相談ください！
どんなお品物でも無料にて査定させていただいております。
他店でお断りされたお品物でも、買取専科ならお買取可能です！
1周年大感謝祭【豪華3大特典】キャンペーン
【特典1】ブランドバッグ 3点以上のご成約で買取金額＼ 最大20％UP！ ／
※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。
【特典2】金・プラチナのアクセサリー 5点以上のご成約で買取金額に＼ 最大10,000円上乗せ！ ／
※ネックレス・指輪・ブレスレット・ブローチが対象となります。
※買取金額50,000円以上の方が対象となります。
【特典3】ブランド時計ご成約で 買取金額に＼ 最大30,000円上乗せ！ ／
※一部対象外商品がございます。詳しくは査定員にお尋ねください。
※買取金額150,000円以上の方が対象となります。
キャンペーンは 6/1（月）～ 6/14（日）の期間限定です。
皆様のご来店を、スタッフ一同心よりお待ちしております！
※キャンペーンは予告なく終了する場合がございます。
ご利用の際は事前にお電話にてお問い合わせくださいませ。
店舗情報
店舗名：買取専科 リヴィンオズ大泉店
住所：〒178-0063
東京都練馬区東大泉2-10-11 リヴィンオズ大泉店 5階
アクセス：西武池袋線 大泉学園駅北口よりバスで3分
営業時間：10:00～19:00
定休日：年中無休
電話番号：0120-847-731
URL：https://kaitori-senka.co.jp
※古物営業法に基づき、ご来店の際は身分証明書を必ずお持ちください。