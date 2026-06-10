ululis×超特急 スペシャルコラボ実現！ ライブチケットやここでしか手に入らない豪華特典が当たる！

株式会社 H2O

株式会社H2O（本社：東京都港区南青山、代表取締役社長：加藤修）は、美容水※1に着目したMIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』より2026年2月27日に誕生した新シリーズ『ululis Premium（ウルリス プレミアム）』の発売を記念して、と9人組ダンスボーカルグループ「超特急」とのコラボキャンペーンを実施します。

本キャンペーンは、2026年6月10日（水）～2026年7月10日（金）の期間限定で、ululis商品を全国のドラッグストア・バラエティショップで購入・応募した方の中から抽選で、「BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT」のライブチケットをはじめ、直筆サイン入りグッズなど、合計150名様に豪華プレゼントが当たります。

さらに、応募した方全員に「選べる待受画像」が必ずもらえます。

◯キャンペーン特設サイト

https://ululis-bt.ownly.jp/story/37327

※1 美容液成分のこと

キャンペーン概要

【応募期間】

2025年6月10日（水）10:00～2026年7月10日（金）23:59

【レシート有効期間】

2025年6月10日（水）～2026年7月10日（金）

【応募方法】

対象期間中、ululis全商品を全国のドラッグストア・バラエティショップで税込2,500円以上購入し、レシートをアップロードして応募。

※ご応募条件、その他詳細はキャンペーン特設サイトをご確認ください。

https://ululis-bt.ownly.jp/story/37327

【賞品内容】

A賞：「 BULLET TRAIN ARENA TOUR 2026 ESCORT 」

ライブチケット（2026年8月8日(土) 横浜Kアリーナ公演） … 合計20組40名様

B賞：超特急メンバー全員の直筆サイン入りオリジナル大判カード … 10名様

C賞：ツアービジュアル入りQUOカード（500円分） … 100名様

参加賞：超特急メンバーの選べる待受画像… 本キャンペーンに応募した方全員

【対象商品】

ululis全商品

（シャンプー、ヘアトリートメント、ヘアパック、ヘアオイル、詰め替え、マトメイクスティック、限定セット、お試しパウチなど）

◯取扱商品、在庫状況はお近くの店舗までお問い合わせください。

【対象店舗】

全国ドラッグストア、バラエティショップなど

超特急について

話題沸騰中の9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ

エンタテインメント性の高さと見せるパフォーマンスで超特急ワールドに染め上げる彼らのライブチケットは毎回秒速で完売！

2026年11月に念願の東京ドーム公演の開催が決定！今、最も熱いグループ！

公式サイト

https://bullettrain.jp/(https://bullettrain.jp/)

公式X

https://x.com/sd_bt(https://x.com/sd_bt)

公式Instagram

https://www.instagram.com/bullettrain8/

MIZUシャンプー『ululis（ウルリス）』について

『ululis（ウルリス）』は、2021年4月に誕生した「髪の水分量」に着目したMIZUシャンプーです。

理想的な髪の状態を叶える「水分量15％※2」を目指し、90％以上を美容液成分※3で構成することにより、水分量の高いみずみずしい美髪へと導きます。

うるおいケアの「AQUA（アクア）」、EXダメージケアの「VITA.C（ビタシー）」、うねりケアの「PINKme（ピンクミー）」、ツヤ補整ケアの「kirameki（キラメキ）」、ダメージ補水ケアの「Premium（プレミアム）」の５シリーズ展開。

お好みの使用感やお悩みに合わせて、ご自分に合ったシリーズをお選びいただけます。

※2 当社調べ ※3 基剤を除く、水を含む

『ululis』ブランドサイト https://www.ululis.jp/

『ululis』公式Instagram：@ululis_japan https://www.instagram.com/ululis_japan/(https://www.instagram.com/ululis_japan/)

『ululis』公式X：@ululis_pr https://x.com/ululis_pr(https://x.com/ululis_pr)

キャンペーンお問い合わせ

『ululis×超特急 コラボキャンペーン』事務局

Mail： ulu_bt_cp@sucle.jp

対応期間： 2026年6月10日～2026年8月31日

事務局応対時間： 10:00～17:00 (土・日・祝日を除く)