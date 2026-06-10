夏休みの家族旅行を応援するプランを販売。奈良漬けを添えたうなぎメニューなどを期間限定で提供【グランドメルキュール奈良橿原】

エイ・エイ・ピー・シー・ジャパン株式会社

橿原‧飛鳥エリア、「吉野山の桜」で有名な吉野エリアの観光や歴史散策にも便利なホテル「グランドメルキュール奈良橿原」（所在地：奈良県橿原市久米町／総支配人：北口 祐介）では、開業2周年・新ラウンジオープンを記念し、宿泊代が小学生半額・幼児無料となる宿泊プランを販売します。

館内では、2026年6月より、奈良漬けをアクセントにしたうなぎライスベネディクトや鮎の塩焼きなど、期間限定のディナービュッフェメニューを提供します。さらに期間限定でレストランのテラス席を開放するほか、ラウンジでかき氷や奈良素材のオリジナルドリンクを用意し、お盆期間には祭り気分を味わえる縁日を実施します。橿原・飛鳥エリアの観光や歴史散策とあわせて、家族や三世代で利用しやすい滞在企画を展開します。

開業2周年・新ラウンジオープン記念！夏休みの家族旅行を応援するプランを販売

詳細はこちら :https://grand-mercure-nara-kashihara.jp/plan/summer2026

開業2周年と新ラウンジオープンを記念し、「小学生半額・幼児無料」のオールインクルーシブ宿泊プランを販売中。じゃらんnet、楽天トラベル、一休.com、るるぶトラベルにてご予約いただけます。

世界遺産登録を目指す「飛鳥・藤原」エリアの観光拠点として、夏休みの家族旅行や三世代旅行をより気軽に楽しめる特別プランです。

プラン概要

宿泊期間 2026年7月20日（月・祝）～8月31日（月）

特典 1部屋につき最大2名まで小学生半額（定員まで幼児無料）

夏ならではの味覚を楽しむ、限定ディナービュッフェメニュー

ディナービュッフェでは、夏の食材を取り入れた期間限定メニューを提供します。また、2026年7月1日（水）～8月31日（月）の期間限定でテラス席を開放。夜風を感じながら、心弾む料理やドリンクとともに、ゆったりとしたひとときを提供します。

天ぷら＆唐揚げ ストリートフードスタイル

サクッと軽やかな天ぷらと、ジューシーな唐揚げを出来立てで楽しめるライブ感あふれるメニューとして提供。ビュッフェの新コンセプトである”マルシェ”のような賑わいを感じながら、選ぶ楽しさと出来立ての美味しさを体験できます。

うなぎライスベネディクト

香ばしく焼き上げたライスバンズに、とろりとした出汁巻きと、うなぎの蒲焼きを重ねた、和の味わいを楽しめる一品。

奈良名物の奈良漬けをアクセントに添え、うなぎの旨みと出汁のやさしい風味が重なり合う、特別感のある味わいです。

鮎の塩焼き

清流の恵みをそのまま味わう、香ばしく焼き上げた鮎の塩焼き。

皮はパリッと香ばしく、身はふっくらと繊細な旨みが広がります。季節の風情を感じながら、夏ならではの味覚を提供します。

鮪ハラミのレアステーキ

旨みの濃い鮪ハラミを絶妙な火入れでレアに仕上げたステーキ。

外側は香ばしく、中はとろけるような食感で、鮪ならではの濃厚な旨みを存分に引き出します。素材の力を活かした、満足感のある一品です。

ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」概要

営業時間 夕食：17:30～21:00（最終入場20:30）

場所 ホテル1階ビュッフェレストラン「Le Sensoriel（ル・サンソリエル）」

料金 無料（オールインクルーシブ料金に含む）

※オールインクルーシブプラン以外でご利用の場合、料金別途（夕食9,200円／税込）

新ラウンジで提供する奈良素材を活かしたオリジナル漬け込み酒とかき氷

芝生が敷きつめられ、お子さまも安心して過ごせるキッズコーナーには絵本が並ぶさまざまなお客さまが快適に過ごせるレイアウト。橿原の景色を望む窓際カウンター席はビジネス利用にもおすすめ

「Lounge LE CIEL（ラウンジ ル・シエル）」は、空間デザインおよびインテリアコーディネートを「無印良品 イオンモール橿原」が手がけ、2026年4月1日新たにオープンしました。

オールインクルーシブで利用できるラウンジでは、時間帯ごとに異なる楽しみ方を提供。軽食やスイーツ、ソフトドリンク・アルコールを自由に楽しめます。

また、期間限定でイブニングソーシャルの時間にかき氷を提供します。

夏季限定で登場する「ラウンジかき氷」は、お好みのシロップやラウンジのお菓子をトッピングし、自分好みの一杯をお楽しみいただけます。

見た目にも華やかな、ひんやりスイーツです。

ナイトキャップのラウンジでは、バーテンダーの資格を持つホテルスタッフが考案し、奈良素材を活かしたオリジナル漬け込み酒を提供。地域の魅力を感じる味わいを楽しめます。

オリジナル漬け込み酒メニュー

・奈良焙茶バレル ＜ほうじ茶×ウィスキー＞

・森香（しんか） ＜吉野杉×ウィスキー＞

・大和ボタニカルジン ＜大和茶×ジン＞

・焙香（ほうこう） ＜ほうじ茶×ホワイトリカー＞

「Lounge LE CIEL（ラウンジ ル・シエル）」実施概要

営業時間 イブニングソーシャル 15:00～19:30／ナイトキャップ 21:00～23:00

場所 グランドメルキュール奈良橿原 8階

料金 無料（宿泊者専用／宿泊料金に含む）

※18:00～19:30はフード・ドリンクの提供はございません。

※かき氷提供期間：2026年8月13日（木）～8月21日（金）

縁日やご当地缶バッジ作りで、夏休みの思い出づくりを

思わず熱くなる「射的」ゲーム大人も童心に戻る「スーパーボールすくい」

お盆期間は、家族で楽しめる縁日を開催します。

射的やヨーヨー釣り、輪投げ、スーパーボールすくいなど、どこか懐かしい縁日あそびが勢ぞろい。お子さまはもちろん、大人も夏祭り気分を楽しめます。

縁日イベント期間中は、1階ロビーにてウェルカムそうめんを提供、お客さまを迎えます。

同会場では「ご当地缶バッジ作り体験」も実施。奈良の名物や旅の思い出をテーマに、自分だけのオリジナルデザインを自由に描いて制作できます。

完成した缶バッジは、旅の記念としてお持ち帰り可能です。

縁日・ご当地缶バッジ作り体験実施概要

開催期間 2026年8月13日（木）～8月21日（金）

開催時間 15:00～17:00

場所 3階 体験会場

※ウェルカムそうめん提供時間：15:00～17:00（1階ロビーにて提供）

グランドメルキュール奈良橿原

近鉄「橿原神宮前駅」東口から徒歩約1分の距離にあるホテルは、観光散策に抜群の立地宿泊者は「畳コースター作り体験」などのローカルディスカバリープログラムに無料で参加可能

大和黎明期の古墳や神社が点在する奈良・橿原エリアに位置し、近鉄「橿原神宮前駅」東口から徒歩約1分の好立地に建つオールインクルーシブのホテルです。吉野山の桜で知られる吉野エリアへの観光や、歴史散策の拠点としても最適。地元食材を活かした夕・朝食ビュッフェや温泉大浴場、ラウンジ、ローカルアクティビティなどが宿泊料金に含まれ、充実した滞在をお楽しみいただけます。さらに2026年4月には、地域文化を体験し次世代へつなぐ拠点として「Lounge LE CIEL（ラウンジ ル・シエル）」をオープン。木の温もりを感じる空間にキッズスペースも備え、奈良ならではのローカルフードやドリンクとともに、幅広い世代が思い思いに過ごせます。歴史や文化にふれる多彩な体験を通じて、思い出に残るひとときをお過ごしいただけます。

【所在地】奈良県橿原市久米町652番地2

【TEL】03-6627-4715（予約センター）

【料金】1泊オールインクルーシブ 25,000円～（2名1室利用時1名あたり、税・サ込）

※ランチの提供無し、一部有料

【URL】https://grand-mercure-nara-kashihara.jp

■グランドメルキュールについて

グランドメルキュールは、「Discover Local Grandly～地域の魅力を、グランドに堪能する～」をコンセプトに、その土地ならではの文化の豊かさを称え、伝統‧エレガンス‧本物志向が調和した上質な滞在体験を提供するプレミアムブランドです。それぞれのデスティネーションの本質に根ざし、五感を呼び覚ます体験と地域の魅力を尊重したストーリーテリングを通じて、ゲストに深い没入感をもたらします。地域に息づく風習や食文化、アート、人とのつながりを大切にしながら、ひとつひとつの体験をその土地への敬意として丁寧に紡いでいます。国際水準のホスピタリティとローカルの個性を融合させることで、深くローカルに根ざしながらも、豊かで上質な滞在を提供します。現在、グランドメルキュールは10カ国以上で80以上のホテルを展開しており、フラッグシップホテルにはインドのグランドメルキュール‧マイソール、ブラジルのグランドメルキュール‧ベレン‧ド‧パラ、グランドメルキュール‧リオデジャネイロ‧コパカバーナなどがあります。グランドメルキュールは、110カ国以上で5,800以上の施設を展開する世界有数のホスピタリティグループであるアコーの一員であり、さまざまな特典、サービス、体験を提供する予約プラットフォーム兼ロイヤルティプログラムALL Accor（オール アコー）の参加ブランドです。

■アコーについて

フランス‧パリを拠点とするアコーは、世界110カ国で5,800を超えるホテルやレジデンス、10,000を超えるレストラン、バー施設を展開し業界を牽引しているホスピタリティグループです。ラグジュアリーからエコノミーまで約45のホテルブランド、さらにEnnismoreと共にライフスタイル分野にも手を広げるなど、業界で多様かつ完全に統合されたエコシステムを展開しております。ALLは、ホテルに滞在中そして滞在の枠を超えてアコーグループがお約束しているユニークな体験をメンバーに提供する予約プラットフォームおよびロイヤルティプログラムです。また、グループはビジネス倫理、責任あるツーリズム、持続可能な環境保護、コミュニティとのかかわり、多様性、包括性を通じて前向きな行動を推進することに焦点を当てています。 1967年に設立されたアコーはフランスに本社を置き、米国のユーロネクストパリ証券取引所（ISINコード：FR0000120404）およびOTC市場（証券コード：ACCYY）に上場しています。詳細については https://group.accor.com をご覧ください。

※2026年6月10日配信時点での情報です。

※写真はすべてイメージです。