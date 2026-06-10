看護職のリスクに備える「看護職賠償責任保険」2026年7月補償開始分の申込受付中

一般社団法人日本男性看護師會

一般社団法人日本男性看護師會（所在地：東京都、代表理事：坪田康佑）は、看護職のリスクにも対応した当會公式「看護職賠償責任保険」について、2026年7月1日補償開始分の申込受付を開始しております。申込締切は2026年6月15日（月）です。※男女ともに加入可能です。

■ 背景

看護現場では、医療事故や身体介助時のトラブル、患者・家族との認識相違など、さまざまなリスクが存在します。

特に男性看護師は、身体介助時の誤解やハラスメントに関する冤罪リスクなど、特有の課題に直面するケースもあります。

一方で、医療機関が加入する保険は「組織」を守ることを前提としており、個人として訴えられた場合や、組織と個人の立場が一致しない場合には、十分な補償を受けられない可能性があります。

このような背景から、当會では「個人を守る」ことに特化した看護職賠償責任保険の提供を開始いたしました。

▼パンフレット▼

▼看護職として働く方が、安心して現場に立ち続けるための備えとして活用いただけます。▼

https://nursemen.net/wp-content/uploads/2025/12/5d05abf23e98028b173a3f9239001307.pdf

■ お申込みスケジュール

申込締切：2026年6月15日（月）

補償開始：2026年7月1日（水）

■ 詳細・お申込み

【ベーシックプラン】

https://gkb.jp/misc_payment/jmns/D896pKEZ2gEzqd23

【アドバンスプラン】

https://gkb.jp/misc_payment/jmns/KPGkVWYVXkrRzx35

【一般社団法人日本男性看護師會】

URL：https://nursemen.net/

Mail：info@nursemen.net