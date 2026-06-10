【テール・ド・トリュフ 東京】従来の約3倍、1コースで50g超のトリュフを堪能

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブル［本社：東京都新宿区西新宿/代表取締役社長 河野 博明］が運営する、トリュフ料理専門店「テール・ド・トリュフ 東京」は、2026年8月1日（土）より、新コンセプトのもと、トリュフ体験をさらに追求したレストランへ刷新します。

独自ルートで仕入れる高品質トリュフを使用し、1コースで50g以上のトリュフを味わう新たなコースを展開します。前菜からデザートまで全皿にトリュフを使用し、その香り・食感・余韻を堪能できる唯一無二の体験を提供します。

南仏で生まれた、“トリュフを楽しみ尽くす”レストラン

2002年、南フランス・ニースで誕生した「Terres de Truffes」は、“トリュフを気取らずに楽しめるレストラン”として、美食家ジャン・ルイ・パトロンと、“トリュフ博士”の異名を持つクレマン・ブルーノによって創業されました。

クレマン・ブルーノは、1990年からミシュランの星を獲得し続ける南フランスのトリュフ専門名店「Chez Bruno」のオーナーシェフ。世界中から美食家が訪れる同店を率い、長年にわたりトリュフ文化の発展を牽引してきた、トリュフ料理の第一人者として知られています。

日本初のトリュフ料理専門レストランとして2008年に東京へ上陸して以来、多くのお客様に愛されてきた「テール・ド・トリュフ 東京」。今回の新コンセプトでは、クレマン・ブルーノが築き上げた哲学と伝統をあらためて見つめ直し、単なる食材の枠を超えた“トリュフそのものの魅力”をさらに追求します。

南仏で育まれたトリュフ文化への敬意と、日本ならではの感性を融合させながら、ここでしか味わえない唯一無二の美食体験をお届けします。

トリュフ体験を、さらにその先へ

「テール・ド・トリュフ 東京」は、“気取らず、心ゆくまでトリュフを味わう”という創業時からの哲学を受け継ぎながら、その魅力をさらに深く味わえるレストランへと進化します。

今回の刷新では、独自の仕入れルートによる高品質なトリュフを導入するとともに、1コースで50g以上のトリュフを使用する新たなコースを展開します。

一般的にトリュフは料理の香り付けとして少量使用されることが多い食材ですが、本コースでは前菜からデザートまで、すべての皿にトリュフを主役級のボリュームで使用。従来コースの約3倍となる量のトリュフを使用することで、香りだけでなく、削りたてならではの食感や余韻まで存分に堪能できる贅沢な体験を提供します。

料理はイタリア・フランス料理をベースに、トリュフの品質と香りを最大限に引き出す構成へと進化。トリュフを味わい尽くすためのレストランとして、新たな価値を提案します。

さらに、従来のコース中心の営業スタイルに加え、短時間でも本格的なトリュフ体験を楽しめるプリフィクスランチ「SPECIAL LUNCH」を新設。これにより、従来の特別な日の利用に加え、ビジネスランチなど日常のシーンにもご利用いただけるレストランへと進化します。

新コース概要

通年で楽しめるシグネチャーコース

SIGNATURE COURSE 40,000円

提供時間：ランチ／ディナー

全てのお皿に黒トリュフ「メラノスポルム」を使用した、ブランドを象徴するシグネチャーコース。

【コース内容】

・TOAST AUX TRUFFES（トリュフトースト）

・OEUFS BROUILLES（スクランブルエッグ）

・POMMES ROTIES（ジャガイモロースト）

・TOURTE AUX TRUFFES（トリュフパイ包み）

・GRANITE CHAMPAGNE（シャンパングラニテ）

・WAGYU HITACHI ROTI（常陸牛ロースト）

・RIZ AUX TRUFFES（トリュフの炊き込みご飯）

・GLACE VANILLE（バニラアイス）

四季の移ろいを味わうコース

季節ごとに内容を変えながら、旬のトリュフの魅力を楽しめるコースです。

SEASONAL COURSE 30,000円

提供時間：ランチ／ディナー

2種のトリュフを使用し、黒トリュフは2皿で提供します。

【コース内容】

・TOAST AUX TRUFFES（トリュフトースト）

・ENTREE（季節の前菜）

・POMMES ROTIES（ジャガイモロースト）

・PLAT（季節のお肉料理）

・RIZ AUX TRUFFES（トリュフの炊き込みご飯）

・GLACE VANILLE（バニラアイス）

LUNCH COURSE 15,000円

提供時間：ランチ

全てのお皿にサマートリュフを使用しています。

【コース内容】

・TOAST AUX TRUFFES（トリュフトースト）

・ENTREE（季節の前菜）

・POMMES ROTIES（ジャガイモロースト）

・PLAT（季節のお肉料理）

・GLACE VANILLE（バニラアイス）

気軽に楽しむトリュフランチ

SPECIAL LUNCH 5,500円

提供時間：平日ランチ

メインディッシュをお選びいただけるプリフィクスランチです。

全てのお皿にサマートリュフを使用しています。

【内容】

・SALADE（サラダ）

・PLAT AU CHOIX（以下より1品お選びください）

POMMES ROTIES（ジャガイモロースト）

PATES（パスタ）

CROQUE-MONSIEUR（クロックムッシュ）＋1,000円

BOEUF ROTI（牛肉のロースト）＋4,000円

・GLACE VANILLE（バニラアイス）＋900円

・コーヒーまたは紅茶

※追加料金1,000円（2g）より黒トリュフへの変更が可能です。

※価格はすべて税込。別途サービス料10％を頂戴いたします。

※メニュー内容は、予告なく変更となる場合がございます。

店舗概要

店名：Terres de Truffes Tokyo（テール・ド・トリュフ 東京）

リブランド日：2026年8月1日（土）

所在地：〒107-0062 東京都港区南青山２丁目２７－６ レーベ南青山 1F

営業時間 11：30～15：00 / 17：00～23：00

HP： https://terresdetruffes.jp/

テール・ド・トリュフ 東京

「テール・ド・トリュフ」は2002年に南フランス・ニースで誕生したトリュフ専門レストランです。2008年、日本初のトリュフ料理専門レストランとして東京にオープン。現在は南青山で、“トリュフを気取らず、心ゆくまで楽しむ”体験を提供しています。

公式サイト https://terresdetruffes.jp/

株式会社ワンダーテーブル

株式会社ワンダーテーブルは、国内38店舗・海外105店舗の飲食店、各種商品を取り扱うオンラインショップを展開しています。しゃぶしゃぶ・すき焼き専門店「モーモーパラダイス」やビアレストラン「よなよなビアワークス」などの自社ブランドを国内外で展開する一方、創業130年以上となるニューヨーク・ブルックリンのステーキ専門店「ピーター・ルーガー・ステーキハウス 東京」、ニューヨーク料理「ユニオン スクエア トウキョウ」、シュラスコ専門店「バルバッコア」、アメリカンダイニング「ロウリーズ・ザ・プライムリブ」などの海外ブランドを誘致して経営しています。

https://wondertable.com/

Club Wonder

ワンダーテーブルは、会費無料の会員制プログラム「Club Wonder」を開始しました。会員になると、スマートフォン一つで、いつでもどこでも手軽に店舗の予約ができ、来店ポイントを貯めてデジタルギフトカードを獲得できます。また、来店回数に応じて会員ステータスがアップし、人気の高い週末や祝日のディナータイムでも、スムーズにご予約いただけるなど、様々な特典が追加されます。

https://club-wonder.jp/

ワンダーテーブルギフトカード

ワンダーテーブルの国内全店でご利用いただける商品券、カードタイプのギフトカード「Wondertable Gift Card」と デジタルギフトサービス「Wondertable eGift」を販売しています。日頃の感謝の気持ちを贈りませんか。

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