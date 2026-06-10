国連・日本政府と連携し、ナミビア矯正施設におけるVRリハビリテーションシステムの実証研究を実施

クラスター株式会社

クラスター株式会社（本社：東京都品川区、代表取締役CEO：加藤直人、以下「クラスター」）は、国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）および国連地域間犯罪司法研究所（UNICRI）と連携し、ナミビア共和国の矯正施設において、VR（仮想現実）技術を活用した受刑者の更生・社会復帰支援システムの実証研究を実施したことをお知らせいたします。

本プロジェクトは、日本政府から委託を受けて、VR空間内で危機的状況への対処訓練を行うことで、受刑者の自己効力感の向上や感情コントロール能力の強化を図り、再犯防止に貢献することを目指すものです。2026年3月10日～12日にナミビアの首都ウィントフックにて開催されたワークショップには、麻妻信一在ナミビア日本国大使館特命全権大使も出席し、ナミビア矯正局の職員へのシステム操作研修および受刑者によるVR体験テストが実施されたほか、諸外国の刑務所におけるVR技術の導入事例などが共有されました。

■ 背景と課題

再犯防止は世界共通の刑事司法分野における課題です。特に開発途上国では、専門スタッフや支援インフラの不足により、効果的な更生・社会復帰に向けたプログラムの実施が困難な状況にあります。ナミビアでは、問題のある飲酒行動を背景とした暴行・傷害等の粗暴犯罪や、違法薬物の使用に関連した薬物犯罪が社会課題となっています。

本プロジェクトは、UNAFEIが2023年度からUNICRIと共同で進めてきた刑務所における「デジタル・リハビリテーション」に関する調査研究プロジェクトの第3段階として位置づけられ、VR技術を活用した実証研究を通じて、開発途上国における更生・社会復帰支援の新たなモデル構築を目指します。

■ VRリハビリテーションシステムの概要

本システムは、クラスターのメタバースプラットフォーム技術を基盤に開発され、以下の特長を有しています。

【シナリオベース型VR体験】

ナミビアの路上および酒場という２つの危機的状況を再現したVR空間内で、飲酒や薬物使用の誘惑に対する望ましい対処行動を選択・学習します。VRシナリオが進行するにつれ、段階的に社会的プレッシャーが高まる設計とすることにより、実践的な対処スキルの習得を支援します。

【生体データ連動型評価システム】

皮膚電気反応（GSR）および心拍数をリアルタイムで計測し、VRシナリオの進行と同期して記録します。オペレーターがWebインターフェースからシナリオを実行すると、生体データのタイムライン上に自動でマーキングされ、特定の刺激に対する生理的反応を客観的に分析可能です。これにより、認知（選択行動）・感情（生理的反応）・行動（移動軌跡）の3層からなる多角的な評価モデルを構築しています。

【マルチデバイス対応・運用支援機能】

VRヘッドセット（Meta Quest 3S）での体験に加え、PC・タブレットからオペレーターがリアルタイムでシナリオを制御可能であり、現地職員がVR技術に不慣れであっても直感的に操作できるユーザーインターフェースを実現しました。また、受刑者の識字率があまり高くないことを考慮し、可能な限り言語に依存しないピクトグラムベースのUI設計を採用しています。

■ 安全性・倫理的配慮

本システムは、VR酔い防止のためのテレポーテーション移動方式の採用、各シナリオを3分以内に制限した構造化されたプロトコル、休憩ポイントの設置、参加者（受刑者）・オペレーター（現地職員）双方からの緊急停止機能など、身体的安全への配慮を徹底しています。また、心理的安全の観点から、ポジティブな強化と非懲罰的なフレーミングを採用し、心的外傷体験を想起させる刺激を回避した設計としています。データ保護についても、完全な匿名化・暗号化処理を実施しています。

■ 本プロジェクトの意義

クラスターは、日本最大級のメタバースプラットフォームとして10万以上のワールドを擁し、エンターテインメント領域での実績を積み重ねてまいりました。本プロジェクトは、当社のVR・メタバース技術を社会課題の解決に応用する取り組みであり、UNICRI・日本政府との協働による国際的な社会貢献活動として位置づけられます。

本実証研究を通じて得られる知見は、将来的に他の開発途上国や日本国内の矯正施設への展開可能性を持ち、VR技術を活用した更生・社会復帰支援の国際的なスタンダード構築に寄与することが期待されます。

■ プロジェクト概要

プロジェクト名：受刑者の更生及び社会復帰のためのVRリハビリテーションシステム実証研究

実施主体：国連アジア極東犯罪防止研修所（UNAFEI）

連携機関：国連地域間犯罪司法研究所（UNICRI）、ナミビア矯正局

技術提供：クラスター株式会社

資金協力：日本政府

実施期間：2025年～

実施場所：ナミビア共和国内矯正施設

■ クラスター株式会社について

クラスター株式会社は、「あらゆるヒト、モノ、技術をつなげる共創空間のOSをつくる」をビジョンに掲げ、日本最大級のメタバースプラットフォームを開発・運営するテクノロジーカンパニーです。独自開発した大規模同時接続基盤を核に、リアルとバーチャルを融合する共創空間インフラを提供しています。製造・建設・教育・国際会議・エンターテインメントなど多様な業界で採用され、スマートフォン／PC／VRなどマルチデバイスに対応。最大10万人が同時接続できるリアルタイム空間を構築し、多数のIPコンテンツや大型イベントで実績を重ねています。高い信頼性と拡張性を兼ね備え、商業利用とスケールの両立を実現するBtoB型プラットフォームとして成長を続けています。

また、研究所を社内に設置し、ユーザー行動解析、バーチャルAIエージェント、AIによる3D制作自動化などのR&Dを推進。外部研究機関・大学との共同研究や実証実験も積極的に展開し、メタバース技術の進化を加速させています。

テクノロジーと創造力を融合し、バーチャル体験の未来を切り拓く―クラスターは次世代の社会インフラをつくり続けます。

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