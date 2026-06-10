今年の夏は、“親子で思い出を残す時間”を。 おやこ夏休みてちょう2026 予約販売開始！

伊藤手帳株式会社

手帳製造・OEMを手がけて89年の伊藤手帳株式会社（本社名古屋市：代表取締役社長 伊藤 亮仁）は、新商品「おやこ夏休みてちょう2026」（以下当商品）を6月10日（水）より伊藤手帳ECサイトユメキロックにて予約販売を開始します。（https://www.yumekirock.com/）

今年の夏は、“親子で思い出を残す時間”を！何気ない一日が、かけがえのない思い出に変わる。



当商品は2026年7月中旬-2026年8月の1ヶ月半のみ使用できる夏休み専用手帳です。

販売に先駆け行っている教育機関向けの無料配布では、6月10日の時点で多数の応募をいただき、多くのご好評のお声をいただいております。（その際のプレスリリースはこちら(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000261.000031231.html)）

今年は、より多くの方に夏休み前から準備を楽しんでいただけるよう、予約販売を開始しました。

おやこ夏休みてちょう2026は、こんなお悩みを解決します- 夏休みに親子で取り組めるものを探している- 子どもとの思い出を記録に残したい- 家族のコミュニケーションを増やしたい- 夏休みに子どもの成長をうながしたい- 夏休みに子どもが楽しく続けられる教材を探している

おやこ夏休みてちょう2026 特長- 夏休みの予定や毎日の習慣を書き込みながら、楽しく続ける力を育む「マンスリーカレンダー＆ガントチャート」- この夏にやりたいことや挑戦したいことを書き出せる「ワクワクページ」- お母さん、お父さんからのコメントも残せる、親子のコミュニケーションが広がる「デイリーページ」

ご家族でご使用いただけるA5サイズの手帳です。

おやこ夏休みてちょう2026 ページ構成

１．マンスリーカレンダー＆ガントチャート（使用できる期間：7月1日-8月31日）

※別紙仕立て

壁に貼って毎日の予定・やること、できたことを確認できます。ガントチャートにはできた日に丸をつけたり、ハンコやシールで彩ったりしながら、"できた”の積み重ねを楽しく残せます。



２．ワクワクページ

"やってみたい”や"頑張りたい”を言葉にすることで、お子さまの小さな成長につながるワクワクページ

３．デイリーページ

（使用できる期間：7月13日-8月31日）

1ページで4日分の出来事を書くことができます。

おやこ夏休みてちょう2026 使い方イメージ

どのページもフルカラーで、ページを開くたびに“書きたい・描きたい”気持ちがふくらみます。

お絵描きも楽しめるよう、紙にもこだわりました。

安心の日本製。愛知県で職人がひとつひとつ丁寧に製本します。

壁に貼って使えるカレンダーでは、毎日の予定や達成したことをひと目で確認できます。

楽しみながら、夏休みの習慣づくりをサポートします。

別紙のマンスリーカレンダー＆ガントチャート

絵日記や写真を自由に残せるデイリーページは、書くことを楽しみながら思い出を振り返れる構成に。家族からのコメントを通じて、親子のコミュニケーションも深まります。

本体デイリーページ

■おやこ夏休みてちょう 2026で実現して欲しいこと



総務省統計局が2025年2月14日に公表した「労働力調査（詳細集計）」の2024年平均結果によると、共働き世帯は1,300万世帯（前年1,278万世帯）に増加しています。伊藤手帳は、このような共働き世帯の増加を受け、特に夏休み期間中において、忙しい親子の生活をサポートするために一昨年「おやこ夏休みてちょう2023」を開発し、教育に携わる団体や企業に無料配布を実施してきました。2023年から発売開始し、本年度は4度目の試みとなります。



伊藤手帳がこの試みを行う理由は、共働き世代が増える中で、子どもたちの夏休みをより楽しく充実させるためです。当商品を通じて、関係者、保護者、子どもが一体となって予定や計画、日々の動きを共有することで、多忙な時間を有効活用し、親子の絆を深めるとともに、楽しい思い出を作ることを目指しています。この手帳が、親子のコミュニケーションを豊かにし、夏休みを過ごす毎日がより楽しくなるための有益なツールとなることを願っています。

おやこ夏休みてちょう 2026セット販売について

例年展開している単品・2冊セット・3冊セット・ケースセットに加え、今年はクレヨン＋てちょうセット・手帳＋消しゴムセットを新たにラインアップ。お子さまがより楽しく取り組めるセット展開を充実させました。

クレヨン＋てちょうセット

おやこ夏休みてちょう 2026とぺんてる くりだし色鉛筆「くるりら」のセット商品です

くるりらは手の汚れにくいくりだし式でプラスチックのホルダーが中の芯をガードしているため、握って描いても芯が折れにくく、お絵描きを楽しむことができます。

セット価格：2,300円（税込み）

消しゴム＋てちょうセット

おやこ夏休みてちょう 2026とSEED「カドループ」のセット商品です。

カドループは使っていくうちに丸くなったカドを温めて、何度でもカドを復活させることが出来る消しゴムです。くり返しカドを整えて“書く時間”がもっと楽しくなるセットです。

セット価格：1,155円（税込み）

おやこ夏休みてちょう2026 仕様

商品名 ：おやこ夏休みてちょう2026

予約販売開始日 ：6月10日（水）10:00

本販売開始定日：6月25日（木）10:00

価格 ：880円（税込み）～

サイズ ：A5サイズ

ページ数 ：32ページ

素材：紙

仕様 手帳本体

■ワクワクページ

■デイリーページ(2026年7月13日～8月31日)

■マンスリーカレンダー＆ガントチャート(7月・8月) 別紙仕様



▼予約販売場所 伊藤手帳ECサイト ユメキロック

本店：https://www.yumekirock.com/SHOP/oyako.html

楽天市場店：https://item.rakuten.co.jp/yumekirock/559/

Yahoo!ショッピング店：https://store.shopping.yahoo.co.jp/yumekirock/oyako.html

ユメキロック公式Instagramでイベントも開催予定おやこで夏あつめミッション

おやこで会話を楽しみながら、夏へのワクワクを集めるミッションに挑戦してみませんか？

夏休みが始まる前の時間も、親子の大切な思い出に。



2026年6月22日(月)～6月28日(日)の期間中、出題されるテーマに沿って投稿しながら、夏への期待をふくらませるInstagramキャンペーンを開催予定です。

キャンペーンの詳細は、後日公式Instagramにてお知らせいたします。

ユメキロック公式Instagram：https://www.instagram.com/yumekirock/

伊藤手帳株式会社について

創業89年を迎える愛知県の老舗手帳メーカーです。

1937年（昭和12年）愛知県名古屋市にて創業。手帳の製造を一筋に、現在三代目が代表をつとめています。創業から受け継がれてきたものづくりの魂と技術は国内外問わず多くの企業からの信頼を得て、OEMを中心にこれまで多くの手帳を世界中に届けています。

2021年よりSDGｓ宣言に基づく地域貢献のひとつとして愛知大学・一宮商業高校、聖徳学園中学校（東京武蔵野市）と産学連携プログラムによる手帳開発・販売を手がけ手帳需要の裾野を拡げる活動も行っています。

2023年～2024年は愛知大学キャリア支援センター、愛知県立一宮商業高等学校聖徳学園中学校（東京武蔵野市）、Sカレ（Student Innovation Collegeの略。実際に商品化を目指す大学ゼミ対抗のインターカレッジ）と手帳の新商品開発に取り組み、2024年10月には、名古屋市立大学経済学部のチームと企画開発した「パッチワーク日記」を発売。新しい着眼点とユニークなデザインで注目を集めました。2025年は神戸大学経済学部のチームと大人の学び直し手帳「Re：Buddy（リ：バディ）」を企画開発。7月～8月に開催したクラウドファンディングでは開始から25時間で目標を達成し、期間終了前に予定数量を完売する好評を得ました。

商号： 伊藤手帳株式会社

代表者： 代表取締役 伊藤 亮仁

所在地： 〒461-0034 本社：愛知県名古屋市東区豊前町3-42 TEL:052-936-2363

事業内容： 各種手帳の製造、販売、一般書籍の製造、ビニール製品の製造

資本金： 10,000,000円