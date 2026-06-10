【銀座コージーコーナー】初夏のきらめきに心ときめく♪旬の“さくらんぼ”や“メロン”のスイーツを6月12日から発売

株式会社銀座コージーコーナー

株式会社銀座コージーコーナー＜代表取締役社長 庄野和彦 東京都中央区＞は、2026年6月12日（金）から、全国の生ケーキ取扱店（※）で「国産さくらんぼショート」と「チェリーパイ」、「贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～」を販売します。

※北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

爽やかな味わいで初夏にぴったり♪

日に日に暑くなり、爽やかな味わいのスイーツが恋しくなるこの時期。上面に涼しげな果実がきらめく、スイーツ3品を発売します。

「国産さくらんぼショート」は、旬の国産さくらんぼを2粒トッピングしたケーキ。甘ずっぱいさくらんぼとクリーム&スポンジの三位一体のおいしさをお楽しみいただけます。「チェリーパイ」は、2種類のチェリーの甘ずっぱさとカスタードクリームが爽やかにとけ合い、暑い日にもぴったりの一品です。「贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～」は、芳醇な香りの“赤肉メロン“と、爽やかな甘みと香りの”青肉メロン“を上面に飾った、見た目も涼やかなパイ。3品ともに、目で涼んで、食べて爽やかなケーキです。

果実がきらめくスイーツで、初夏のティータイムをぜひお楽しみください。

【商品概要】

商品について詳しくは公式サイトをご覧ください。

https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/65841.html(https://www.cozycorner.co.jp/campaign/newitem/65841.html)

国産さくらんぼショート

価格：590円（税込637円）

販売：6月12日（金）～6月30日（火）頃

特長：さくらんぼ風味のスポンジに国産さくらんぼのジャムを重ね、国産さくらんぼゼリーと生クリーム入りホイップクリームをサンドし、国産さくらんぼを2粒トッピングしました。甘ずっぱいさくらんぼと、クリーム&スポンジの三位一体のおいしさが口いっぱいに広がります。

チェリーパイ

価格：600円（税込648円）

販売：6月12日（金）～7月30日（木）頃

特長：風味豊かなパイの上にカスタードクリーム、爽やかな酸味のレッドサワーチェリーと、濃厚な甘みのダークスイートチェリーをたっぷりのせました。ジューシーな果肉と、甘ずっぱさが爽やかな夏向きのパイです。

贅沢2種メロンパイ～カスタード仕立て～

価格：720円（税込777円）

販売：6月12日（金）～8月13日（木）頃

特長：旬のメロンを贅沢に使い、メロン風味のスポンジにメロンリキュール香るカスタードとパイを重ねました。上面にはコクのある甘みと芳醇な香りの「赤肉メロン」と、爽やかな甘みと香りの「青肉メロン」の2色の果肉を飾り、見た目も鮮やか。メロンづくしのリッチな味わいをご堪能いただけます。

◆万一、品切れの場合はご容赦ください。また、店舗により発売日が異なる場合や、お取り扱いしていない場合がございます。

◆表示の税込価格は消費税8%を含む価格です。イートインをご利用の場合、消費税は10%となります。

◆税込価格は1円未満を切り下げて表示しております。一部店舗では実際のお買い上げ価格と差額が生じる場合がございます。