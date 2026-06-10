大阪府119店舗のドラッグストア「アカカベグループ」、全従業員約2,400名に「カンリー福利厚生」を導入

株式会社カンリー

株式会社カンリー（本社：東京都品川区、代表取締役Co-CEO 辰巳 衛/秋山 祐太朗、以下カンリー）が提供する従業員向け福利厚生サービス「カンリー福利厚生」が、株式会社アカカベホールディングス（本社：大阪府大東市、代表取締役社長 皆川 友範、以下アカカベ）が運営する「ドラッグアカカベ」「アカカベ薬局」「ケアーズ」をはじめとする全グループ各社において導入されたことをお知らせします。

本導入により、アルバイト・パートを含む全従業員約2,400名がスマートフォンアプリ一つで自社割（従業員割引）や全国の割引優待が利用可能となります。従来のアナログ運用をアプリ化することで、現場の負担を軽減しつつ、大阪府内に集中出店するアカカベグループの地域密着の強みを活かした店舗間の相互送客を活性化。地域の健康インフラに貢献する人材の定着・エンゲージメント向上を図ります。

導入の背景：「地域医療への貢献」を支える人材定着への取り組み

アカカベは1954年に大阪市城東区に創業。ドラッグストアおよび調剤薬局の運営を主力事業として大阪府内にグループを含め、119店舗を展開しています。メイン事業の他に高齢者向け配食事業、企業主導型保育園の運営など多岐に渡る関連事業も展開。地域の暮らし、健康、医療を支える地域密着企業として、お客様からの厚い信頼を集めています。

「あってよかった、を一人ひとりに。」というミッションのもと、地域の皆様、お客様、そして働く従業員から「アカカベがあってよかった」と言ってもらえる企業を目指す同社では、「アカカベで働くからこそ得られる付加価値」を感じてもらえる福利厚生制度のさらなる充実に取り組んでいました。その一方で、従業員割引制度の運用が複雑になっていたこともあり、レジ処理・確認・管理工数が店舗の負担となっていました。

これらの課題を解決し、全従業員が雇用形態・勤務地を問わずに公平に優待を享受できる環境を整備するため、地図UIで直感的に割引優待を探せる「カンリー福利厚生」と自社割DXを組み合わせての導入に至りました。

導入の決め手と期待される効果

アカカベが「カンリー福利厚生」を採用した決め手は、グループ横断の福利厚生を“現場負担なく、使われ続ける仕組み”として実現できる点にあります。

主な決め手は以下の4点です。

- 地図UI×アプリによる直感的なユーザー体験従業員は現在地や勤務店舗付近の優待店舗をすぐに検索・利用可能。紙の割引券や手続きが不要で、日常的に使いやすい体験を実現。- 自社割のDX化による統一運用とセキュリティ手動で実施していた従業員割引をアプリ上で一元管理。曜日・時間帯・回数などの条件設計も柔軟に設定でき、スクリーンショット防止などのセキュリティ機能も完備。- ドミナント立地を活かした店舗間の相互送客大阪府内を中心に出店している特性を活かし、従業員が勤務先以外の店舗も日常的に利用しやすい環境を実現。ブランド理解と愛着を深め、エンゲージメント向上に寄与。- 本部・店舗の運用負担を抑えた設計問い合わせ対応をカンリー側で受け付ける体制など、管理部門・店舗双方の運用負担を軽減。現場の運用工数を増やすことなく、公平な福利厚生を提供。

導入によって、以下のような効果が期待されます。

企業コメント

- 従業員満足度の向上時給以外での還元を実現し、日々のモチベーション向上と定着化を図る。- 「自社割DX」による業務効率化手動運用からアプリ運用への切り替えにより、店舗側の発行・確認・管理工数を削減。- 店舗間相互送客の活性化従業員が勤務先以外の店舗を日常的に利用しやすくなり、グループ全体のシナジーを創出。

株式会社アカカベ 代表取締役社長 皆川 友範 様

当社は「誰もが健康に暮らせる街づくりに貢献すること」を目標に、地域に深く根ざす企業として歩んでまいりました。その実現を支えているのは、現場で働く一人ひとりの従業員です。

これまで、従業員割引制度は手動で運用しており、店舗の管理負担と運用の煩雑さが課題でした。「カンリー福利厚生」の導入により、これらをアプリ化するだけでなく、全従業員が全国の優待を利用可能となりました。今後は、医療・介護・行政との連携をはじめとした地域コミュニティとの繋がりを活かし、本サービスをアカカベならではの「地域経済圏」を生み出す基盤として活用していきたいと考えています。

株式会社アカカベ 企業HP：https://www.akakabe.com/

カンリー福利厚生について

「カンリー福利厚生」は、スマートフォンアプリを通じて、従業員が現在位置から利用可能な割引優待を即座に検索し、何度でも利用できる次世代型の福利厚生サービスです。

地図情報の一元管理サービスで培ったカンリーの知見を活かし、全国130,000店舗以上の膨大な地図データと連携することで、従来のような紙のクーポン持ち歩きや社員証の提示を不要にする「自社割DX化」を実現しました。

アルバイトやパート、派遣スタッフといった雇用形態や働く場所に縛られることなく、すべての従業員が等しく恩恵を受けられる仕組みを構築することで、現代の企業課題である採用力の強化とスタッフの定着率向上を後押しします。

▽サービスサイト

https://fuk-ly.com/

▽資料ダウンロード

https://fuk-ly.com/form/download/

株式会社カンリーについて

カンリーは、「店舗経営を支える、世界的なインフラを創る」をミッションに掲げ、店舗事業者のDXと集客支援をリードするプラットフォーム企業です。

「ヒトとAIの力で、店舗の集客力を上げる」というビジョンのもと、AIによる効率化と、ヒトが担うべき意思決定や創造性を組み合わせることで、店舗経営における本質的な課題解決に取り組んでいます。

130,000店舗以上の支援を通じて培った実績と知見を土台に、企業規模や業態を問わず、店舗ビジネスに関わる人と企業の成長を支援します。

私たちはこれからも、すべての店舗事業者がお客様への価値提供に100%集中できる環境を創造してまいります。

会社概要

会社名 ：株式会社カンリー

設立 ：2018年8月15日

共同代表者：代表取締役 Co-CEO 辰巳 衛 / 秋山 祐太朗

所在地 ：東京都品川区東品川二丁目2番20号

事業内容 ：・店舗集客支援事業

・AIを活用した店舗集客メディアの一括管理・分析・運用サービス「カンリー店舗集客」の開発・提供

・マップで近隣の割引優待を探せる福利厚生サービス「カンリー福利厚生」の開発・提供

企業HP ：https://biz.can-ly.com/

「カンリー店舗集客」HP：https://jp.can-ly.com/

「カンリーローカル在庫」サービスページ：https://local.can-ly.com

「カンリー福利厚生」HP：https://fuk-ly.com/

「カンリー丸投げMEO」HP：https://maru-nage-meo.jp/

▼本件に関するお問い合わせはこちら

pr@can-ly.com