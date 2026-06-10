1泊2食付税込9,680円から! 東日本で50館を展開する「伊東園ホテルズ」が西日本初進出。2026年7月9日、岡山県美作市に『湯郷グランドホテル』をリニューアルオープン

株式会社伊東園ホテルズ

格安温泉ホテルチェーンを運営する株式会社伊東園ホテルズ(本社：東京都豊島区、代表取締役社長：寺沢 広宣)は、2026年7月9日(木)に、同社として西日本エリア初、岡山県初となる美作三湯 湯郷温泉『湯郷グランドホテル』(全73室)をリニューアルオープンいたします。これに伴い、同年6月15日(月)午前10時よりWEBでの宿泊予約の受付を開始し、続いて6月23日(火)午前10時より電話予約の受付も開始いたします。

■東日本で愛される「伊東園ホテルズ」が、ついに西日本へ初上陸

伊東園ホテルズは「温泉という日本の文化をもっと多くの方に知ってほしい、何度も足を運んでほしい」という想いから、東日本を中心にリゾートホテルを50館運営してまいりました。 このたび、これまで培ってきた「気軽に何度も通える温泉宿」のノウハウを活かし、ブランド初となる西日本エリアへの進出として、岡山県美作(みまさか)市の湯郷温泉に『湯郷グランドホテル』をリニューアルオープンいたします。東日本で親しまれてきた伊東園ホテルズならではのサービスと手頃な価格帯を、西日本の皆さまにも親しんでいただく第一歩となります。

■ 追加料金を気にせず楽しめる、独自の「伊東園スタイル」を西日本で提供

伊東園ホテルズの最大の魅力は、宿泊費の中に様々なサービスが含まれている分かりやすさと手頃さです。

ご到着後、まずはウェルカムドリンクで一息を。基本となる「1泊2食付バイキングプラン」では、和洋中の豊富なメニューが食べ放題。また、館内のカラオケ、卓球は無料でお楽しみいただけます。ご家族やご友人同士で、お財布を気にせず一日中満喫していただけます。

■ 美肌の湯とモダンな客室で、贅沢なひとときをリーズナブルに

舞台となる『湯郷グランドホテル(総客室数73室)』は、岡山三名湯の一つである湯郷温泉に位置します。じっくりと体が温まる「美肌づくりの湯」を露天風呂で楽しめるほか、モダンに改装された心地よい客室で、何度でも通いたくなる極上の温泉体験を地域最安値クラスの価格で提供いたします。

■ 1200年の歴史を持つ名湯を堪能

館内では、平安時代に発見され「美肌づくりの湯」として親しまれてきた歴史ある湯郷温泉を、野趣あふれる露天風呂などで心ゆくまでご堪能いただけます。

＝ 湯郷グランドホテル ＝

住所：〒707-0062 岡山県美作市湯郷581-2

アクセス：

□東京駅からJR新幹線のぞみ(約200分)→岡山駅→湯郷温泉直行バス(約75分)→湯郷温泉観光案内所→徒歩(約2分)→湯郷グランドホテル

□大阪駅からJR特急スーパーはくと(約90分)→佐用駅→JR姫新線(約35分)→林野駅→美作共同バス(約10分)→湯郷温泉→徒歩(約5分)→湯郷グランドホテル

電話番号：0570-097-780

部屋数：73室

泉質：ナトリウム・カルシウム 塩化物温泉

基本料金：バイキングプラン 1泊2食付 大人1名様8,800円(税込9,680円)～

(入湯税別途)

ご夕食時アルコール飲み放題 大人1名様1,000円(税込1,100円) ※土曜日・特定日は無料

URL：https://www.itoenhotel.com/yunogo/

リニューアルオープン日時：2026年7月9日(木)

WEB予約開始日時：2026年6月15日(月)

電話予約開始日時：2026年6月23日(火)

館内施設：カラオケルーム ・卓球コーナー

その他施設・サービス：大浴場・露天風呂・足湯・売店・ゲームコーナー・Free Wi-Fi

＝ 会社概要 ＝

会社名：株式会社伊東園ホテルズ

所在地：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-10-13 荒井ビル5階

設立：平成13年(2001年)10月

代表：代表取締役社長 寺沢 広宣

URL：https://www.itoenhotel.com/

事業内容：温泉旅館・リゾートホテルの経営

＜この件に関するお問い合わせ＞

株式会社伊東園ホテルズ

電話番号：03-5979-5911

mail：criax_marketing@criax.co.jp