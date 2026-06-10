津梁ファンド、更年期症状に悩む女性を支援するHerLifeLabへの出資を実施

フォーシーズ株式会社

フォーシーズ株式会社(https://4seas.vc/)（本社：沖縄県沖縄市、代表取締役：豊里 健一郎）が運営するシード期のスタートアップを主な投資・支援対象とする「津梁ファンド」（津梁1号投資事業有限責任組合）は、更年期症状に悩む女性を支援するサービスを展開するHerLifeLab株式会社(https://herlifelab.com/)（本社：沖縄県国頭郡恩納村、代表：オリガ・エリセーバ、大塚 響子、以下 HerLifeLab）に対し、出資を実行したことをお知らせいたします。

◼︎出資の背景

HerLifeLabは、更年期症状に悩む女性を支援するスタートアップ企業です。医学博士であるCEOのオリガと、共同創業者である婦人科医高宮城医師の知見をデータ化し、働く女性が「自分らしく、長く働き続けられる」社会を作るための、新しいインフラの構築を目指しています。2021年には、OIST（沖縄科学技術大学院大学）が実施するアクセラレータプログラムにも採択されています。

更年期治療は、診療報酬の限界や診療時間が比較的長くかかることから、医師や病院にとって負担の大きい領域と言われています。津梁ファンドは、難易度が高いと言われる分野だからこそ、沖縄からこの課題を解決する企業が出る意義は極めて大きいと確信しました。津梁ファンドが関わることで、さらに次の投資家や事業会社が集まるような「モメンタム」を作り出し、ヘルスケア産業を沖縄の重要な産業の一つとして共に伸ばしたいと考え、出資を決定しました。

今後は、津梁ファンドがアジア進出や「沖縄ツーリズム」と掛け合わせた事業展開をサポートしてまいります。

◼︎両代表のコメント

HerLifeLab株式会社 代表取締役CEO オリガ・エリセーバ／代表取締役COO 大塚 響子

このたび、津梁ファンド様より出資をいただけることを、心より光栄に思います。

私たちが沖縄でHerLifeLabを立ち上げたのは、女性の健康課題、とりわけ更年期領域が、これまで日本の医療において十分に扱われてこなかったという強い問題意識からでした。

OISTという世界水準の研究環境を起点に、医学・テクノロジー・ビジネスを掛け合わせ、沖縄から日本、そしてアジアへと届く女性ヘルスケアのインフラを築きたいと考えています。

更年期治療は社会の理解も追いついていない状況で、ビジネスとしての難易度は決して低くありません。だからこそ、沖縄に根を張り、長期視点でスタートアップと産業を育てる津梁ファンド様にご参画いただけることは、私たちにとって大きな意味を持ちます。豊里代表をはじめチームの皆様が掲げる「万国津梁」の精神と、私たちが目指すアジア展開のビジョンは深く重なります。

今後は、津梁ファンド様の沖縄県内および台湾をはじめとするアジア圏のネットワーク、そして沖縄の事業会社・観光産業とのコラボレーションを通じて、女性ヘルスケアを沖縄発の次世代産業の一つに育ててまいります。

津梁ファンド 代表パートナー 豊里 健一郎

当初は「更年期」というテーマに対して、一人の男性として知識が乏しい状態でした。しかし、お二人からお話を伺う中で、これほど多くの女性が、大きな経済損失を出しながら、誰にも言えず苦しんでいるという実態を知り、沖縄からこの課題を解決する企業が出る意義は極めて大きいと確信しました。今後は、津梁ファンドが強いネットワークを持つ台湾を始め、アジア進出や、沖縄の事業会社とのコラボレーションが生まれるよう、津梁ファンドとしてもサポートしてまいります。

◼︎「津梁ファンド」について

フォーシーズ株式会社が設立した、沖縄のスタートアップエコシステムの構築と新産業創出を目指す地域密着型ベンチャーキャピタルファンドです。名称は、かつて琉球王朝が万国の架け橋として繁栄した「万国津梁」に由来します。

診療ファンドは、資金供給が不足しがちなシード期のスタートアップに対し、資金のみならず専門知識やネットワークを提供しています。観光、エネルギー、ヘルスケア等の次世代成長産業を重点領域とし、沖縄を起点に県外・海外市場へ挑む「クロスボーダー展開」を強力に支援します。県内資本を集約・還元する好循環を生み出し、観光業に続く沖縄の新たな基幹産業を創出することを目指します。

◼︎フォーシーズ株式会社について

日本とアジアの成長を牽引する新たな産業を生み出すための「万国津梁」となるべく活動している、沖縄の会社です。沖縄発の独立系ベンチャーキャピタルファンド「津梁ファンド」や、沖縄市コザにあるイノベーション創出拠点「Koza Startup Arcade」、県内最大級のスタートアップカンファレンス「KOZAROCKS」等の運営をしています。地域社会と共創しながら次世代の起業家を支援し、日本とアジアをつなぐ架け橋となることを目指しています。noteでは、日頃取り組みやフォーシーズが応援している起業家について発信します。

お問い合わせ先

フォーシーズ株式会社

info@koza.rocks

担当：安立