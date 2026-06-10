【大丸神戸店】イベント型POP-UP「こびとづかんマーケット」6月10日(水)から開催！

株式会社 大丸松坂屋百貨店

6月10日(水)から、体験型POP-UP「こびとづかんマーケット」が大丸神戸店で初開催いたします。

会場にて皆さまを高さ４ｍの特大「カクレモモジリ」バルーンが会場シンボルとしてお出迎え！

その他、ゲームやフォトスポット、コビトの生態がわかる展示コーナーなど盛りだくさん。

最新・人気のグッズや書籍も販売いたします。

この機会にぜひ、会場におこしくださいませ。

会場イメージ

★ゲームコーナー

会場内にて展開中のゲームコーナーはぜんぶで4種類！

※画像はイメージです。

ゲーム１.

アラシクロバネを倒してポイントをゲットする〔しゃてき〕



倒してゲットしたポイントに応じて景品のアクリルキーホルダーをお渡しします。

ゲーム２.

流れてくるコビトたちをタイミングよくキャッチする〔こびとキャッチ〕



つかまえた数に応じて景品のマグネットシートをお渡しします。

※画像はイメージです。

※画像はイメージです。

ゲーム３.

魚を釣りながら水辺に生息しているコビトを探す〔さかなつり〕



釣れた魚の数に応じて景品のアクリルスタンドをお渡しします。

ゲーム４.

輪を投げてリトルハナガシラをつかまえる〔わなげ〕



捕まえた数に応じて景品のアクリルバッジをお渡しします。

※画像はイメージです。

─ ゲームの参加方法 ─

ゲームの参加には1枚 税込500円 のゲームチケットを購入ください。

購入者の方へは会場限定のオリジナルクリアカードをお渡しいたします。

★ワークショップ

ワークショップ１：巾着・トートバッグ作り

ご購入いただいたトートバッグ o r巾着バックに、転写シートをアイロンで貼り付けて、自分の好きなコビトを詰め込んだグッズを作ることができます。



ワークショップ２：ペタペタやき

会場で好きな色に塗って作成したコビトたちを家の窓ガラスやタイルの壁に貼って楽しんでいただけます。



※「巾着・トートバッグ作り」と「ペタペタやき」は数に限りがございます。予めご了承ください。

※「ペタペタやき」への参加は1回 税込770円 です。「巾着・トートバッグづくり」は商品の購入代が必要となります。

※混雑状況によって、整理券を配布する場合がございます。

★ノベルティ

会場内にて税込3,300円以上ご購入いただいた方へいずれか1種のノベルティを差し上げます！

・ホトケアカバネのペーパーカチューシャ＆うでわ作りキット

・アラシクロバネのペーパーカチューシャ＆うでわ作りキット



お持ち帰りまたは、その場でお作りいただくこともできます。



※ノベルティはなくなり次第終了となります。

★館内に隠れているコビトを探そう！館内こびと探しラリー

館内の6か所にコビトが隠れているので、ぜんぶ見つけて名前を専用の用紙に書いて会場スタッフに見せていただくと限定ステッカーをプレゼントいたします。

※ステッカーは数量限定でのご用意となります。無くなり次第終了となりますのであらかじめご了承ください。

●１.～６.の場所にコビトがいるよ！

１.地2階 地下鉄海岸線連絡口横

２.1階 南玄関横

３.3階 レストギャラリー

４.5階 喫茶前

５.9階 イベントホール内

６.10階 エスカレーター横

■こびとづかんについて

「こびとづかん」は累計発行部数320万部を突破した人気の児童書シリーズ。最初の絵本『こびとづかん』が2006年に発売されてから今年2026年で20周年を迎えました。

本の中で主人公の「ぼく」が見つけた、昆虫でも植物でもない不思議な生きもの「コビト」の生態を紹介しています。

突然冷蔵庫のモーターが鳴ったり、テレビがピシッと音がしたり、トイレットペーパーの角が三角に折られていたり、風もないのに草がすれる音がしたり…。日常に溢れる正体不明の不思議な出来事、それらがもしコビトと呼ばれる生き物の仕業だとしたら--？全13作品の中で紹介されるコビトはなんと444種類！じっと耳をすませ、目を凝らしてみてください。きっとあなたのそばにも、コビトの気配を感じられるはずです 。