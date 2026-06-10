短冊に平和の願いを。舞鶴引揚記念館が7月に七夕イベント

舞鶴市

舞鶴引揚記念館は、令和8年7月2日（木）～7月7日（火）に、身近な季節行事を通じて平和の大切さを考える「七夕イベント～星に願いを～」を開催します。

【イベントの目的と背景】

舞鶴引揚記念館では、「七夕」という親しみやすい行事を通じて、来館者や地域の次世代を担う子ども達が改めて平和の尊さについて思いをはせる機会を提供しています。期間中は、一般の来館者が平和へのメッセージなどを短冊に託し、館内に設置されたササに結び付けることができます。また、地元の子ども達の平和へのメッセージ短冊も飾っています。なお、イベント期間中にメッセージを記入していただいた人には、記念品が進呈されます。

開催概要

催事名：七夕イベント～星に願いを～

開催期間：令和8年7月2日（木）～7月7日（火） 9:00～17:00 （※最終入館受付は16:30まで）

場所： 舞鶴引揚記念館（京都府舞鶴市字平1584）

協力団体・学校

・NPO法人「舞鶴・引揚語りの会」

・平こども園

・舞鶴市立大浦小学校

・舞鶴市立朝来小学校

・舞鶴市立若浦中学校

【オープニングイベントの実施】

イベント初日には、地域のこども園やボランティア団体と連携した飾り付け行事を実施します。

日時：令和8年7月2日（木） 10時から

場所：舞鶴引揚記念館内 セミナールーム

内容：平こども園の園児と、NPO法人「舞鶴・引揚語りの会」のメンバーが共同でササへの短冊の飾り付け

飾り付けられる短冊：平こども園児、大浦小学校・朝来小学校の児童、若浦中学校の生徒たちが事前に作成した、平和へのメッセージやそれぞれの願いごとが綴られた短冊

【報道関係者の皆様へ】

7月2日（木）10時から館内で実施しますオープニングイベント（園児らによる飾り付け）をはじめ、期間中の様子について現地の取材・撮影が可能です。取材にお越しいただく際は、一般の来館者やスムーズな進行の妨げにならないよう、当館スタッフの指示に従って取材を行ってください。

【本件に関するお問い合わせ先】

舞鶴引揚記念館

〒625-0133 京都府舞鶴市字平1584番地

TEL：0773-68-0836

FAX：0773-68-0370

E-mail：hikiage@city.maizuru.lg.jp