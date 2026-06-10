【PHOTONEXT2026出展】写真館DXのパイオニア！導入実績500店舗以上、15年超のノウハウを結集した最新システムをPHOTONEXT 2026で展示します。
PHOTONEXT2024のブース風景
株式会社 電算インフォメーション（本社：静岡県静岡市）は、2026年6月16日（火）・17日（水）にパシフィコ横浜で開催される、写真ビジネス最大の展示会「PHOTONEXT 2026」に出展いたします。
本年度のブースでは、全国のフォトスタジオで導入が進む業務効率化システム「Smart PhotoStudio」と、WEB予約システム「totoco-net」を展示。現在、多くのフォトスタジオにおいて「スタジオ経営のDX化」は避けて通れない重要課題です。
本ブースでは、この課題を打破する最新のソリューションを、実機を用いたデモンストレーションを交えて分かりやすく解説・提案いたします。
当社ブースパネル
Smart PhotoStudio - 写真館・フォトスタジオの業務をもっとスマートに
Smart PhotoStudio（スマートフォトスタジオ）は、写真館業務を一つのシステムでまとめて管理できる、まさに頼れるアシスタントです。これまでバラバラに行っていた管理を一本化することで、お店の業務プロセス全体を効率化します。
バラバラの管理で眠っている「顧客情報」はありませんか？
顧客名簿、撮影履歴、衣装の好み、売上データ……。貴重な情報が各所に散らばっていては、お客様一人ひとりに寄り添う真のサービスは提供できません。
「Smart PhotoStudio」は、すべての機能が「顧客情報」に直結します。
情報を最大限に活かし、顧客との継続的な関係づくり（LTV向上）を強力にサポートします。
Smart PhotoStudioの顧客情報が全機能に直結
【Smart PhotoStudioが実現する3つの価値】
「顧客中心」の設計で、一生涯の絆を
単なる数値管理ではなく、家族の成長やストーリーを蓄積。適切なタイミングで、心に響くご提案を可能にします。
ワンストップで、業務のムダを徹底排除
受付から写真選別、納品、売上分析までをシームレスに。事務作業を自動化し、クリエイティブな時間を創出します。
眠っている情報を「攻めのマーケティング」へ
蓄積データを掘り起こし、記念日DMやターゲット別の販促をスムーズに実行。リピート率向上を後押しします。
SmartPhotoStudio :
https://smart-photostudio.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606
その業務をもっとスマートにDXをはじめるなら
totoco-net - 24時間365日、お客様の「撮りたい」を逃さないための予約システム
totoco-net（トトコネット）は、Smart PhotoStudioと一緒に使うことで、さらに便利になるWEB予約システムです。
何度も日程調整を繰り返していませんか？
予約のたびにフォームのやり取りやSNSのDM送受信など、煩雑な日程調整を何度も繰り返してはいませんか？
こうした手作業による調整は、スタッフの時間を奪うだけでなく、お客様にも多大な負担を強いています。「totoco-net」を導入すれば、指先ひとつの操作で、いつでもどこからでも即座に予約を完結させることが可能です。
totoco-net操作画面イメージ
【totoco-netの導入メリット】
予約業務を約90％削減
電話応対や台帳への記入、確認作業がすべて自動化。スタッフは本来の接客に集中できます。
ダブルブッキングの不安を解消
複数の予約経路による人的ミスを排除。24時間、正確な空き状況でお客様をお迎えします。
「No Show（無断キャンセル）」からお店を守る
前日の自動リマインドメール配信や、リンクひとつで完了するキャンセル機能により、予約の取りこぼしや損失を最小限に防ぎます。
totoco-net :
https://totoco-net.com/photo/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606
WEB予約システムであなたのお店をバージョンアップ
PHOTONEXT出展記念 Instagramフォローキャンペーン
QRコード
totoco-netのInstagramをフォローのうえ、DMに「クーポン」とお送りください！
通常無料期間が30日のところ、90日に延長するクーポンをDMにてお送りします。
このチャンス！ぜひご活用ください。
※本キャンペーンのクーポン有効期限は「2026/07/31」までとなります。
キャンペーンの詳細はこちら :
https://www.instagram.com/p/DY53v2jTSnR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==
予約情報は即座に反映！「totoco-net」と「SmartPhotoStudio」の連携で実現するシームレスな顧客体験
WEB予約システム「totoco-net」で確定した予約データは、手動での入力作業を介さず、店舗の業務管理システム「Smart PhotoStudio」のタイムテーブルに自動で反映されます。
このシステム連携により、電話やSNSなど複数のチャネルからの予約を一元管理することが可能になり、ダブルブッキングなどの人的ミスを完全に排除します。
予約受付から撮影、顧客管理、アフターフォローまでが途切れることなく一本の線で繋がり、スタッフは煩雑な事務作業から解放され、お客様一人ひとりに向き合う「顧客体験」の提供に集中できます。
結果として、顧客満足度が高まり、スタッフの熱心なファンづくりを強力にサポートします。
PHOTONEXTブース（No.32）では、両システムの連携デモを実施いたします。
予約から店舗側の管理操作まで、実際の流れを体験することで、あなたのお店のDX化への第一歩を具体的にイメージしていただけるはずです。
「Smart PhotoStudio」と「totoco-net」の連携は、貴社の経営課題を打破し、スタッフとお客様双方に最高の体験をもたらします。
写真館の未来を大きく変えるソリューションを、ぜひこの機会にブースNo.32でご体感ください。
皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしています。
会場MAP
出展概要- イベント名: PHOTONEXT2026
- 会期:2025年6月16日(火) 10:00～18:002025年6月17日(水) 10:00～17:00
- 会場:パシフィコ横浜 Bホール ブース番号32
PHOTONEXTの詳細情報はこちら :
https://www.photonext.jp/
フォトグラファーズ&フォトビジネスフェア
お問い合わせはこちら
株式会社 電算インフォメーション 第一システム部
公式サイト：https://www.d-info.co.jp/
mail：dic-package@d-info.co.jp
TEL：054-289-2218