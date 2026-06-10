【PHOTONEXT2026出展】写真館DXのパイオニア！導入実績500店舗以上、15年超のノウハウを結集した最新システムをPHOTONEXT 2026で展示します。

株式会社電算インフォメーションPHOTONEXT2024のブース風景

株式会社 電算インフォメーション（本社：静岡県静岡市）は、2026年6月16日（火）・17日（水）にパシフィコ横浜で開催される、写真ビジネス最大の展示会「PHOTONEXT 2026」に出展いたします。



本年度のブースでは、全国のフォトスタジオで導入が進む業務効率化システム「Smart PhotoStudio」と、WEB予約システム「totoco-net」を展示。現在、多くのフォトスタジオにおいて「スタジオ経営のDX化」は避けて通れない重要課題です。

本ブースでは、この課題を打破する最新のソリューションを、実機を用いたデモンストレーションを交えて分かりやすく解説・提案いたします。

Smart PhotoStudio - 写真館・フォトスタジオの業務をもっとスマートに

当社ブースパネル

Smart PhotoStudio（スマートフォトスタジオ）は、写真館業務を一つのシステムでまとめて管理できる、まさに頼れるアシスタントです。これまでバラバラに行っていた管理を一本化することで、お店の業務プロセス全体を効率化します。

バラバラの管理で眠っている「顧客情報」はありませんか？

顧客名簿、撮影履歴、衣装の好み、売上データ……。貴重な情報が各所に散らばっていては、お客様一人ひとりに寄り添う真のサービスは提供できません。

「Smart PhotoStudio」は、すべての機能が「顧客情報」に直結します。

情報を最大限に活かし、顧客との継続的な関係づくり（LTV向上）を強力にサポートします。

【Smart PhotoStudioが実現する3つの価値】

「顧客中心」の設計で、一生涯の絆を

Smart PhotoStudioの顧客情報が全機能に直結

単なる数値管理ではなく、家族の成長やストーリーを蓄積。適切なタイミングで、心に響くご提案を可能にします。

ワンストップで、業務のムダを徹底排除

受付から写真選別、納品、売上分析までをシームレスに。事務作業を自動化し、クリエイティブな時間を創出します。

眠っている情報を「攻めのマーケティング」へ

蓄積データを掘り起こし、記念日DMやターゲット別の販促をスムーズに実行。リピート率向上を後押しします。

SmartPhotoStudio :https://smart-photostudio.com/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606その業務をもっとスマートにDXをはじめるなら

totoco-net - 24時間365日、お客様の「撮りたい」を逃さないための予約システム

totoco-net（トトコネット）は、Smart PhotoStudioと一緒に使うことで、さらに便利になるWEB予約システムです。

何度も日程調整を繰り返していませんか？

予約のたびにフォームのやり取りやSNSのDM送受信など、煩雑な日程調整を何度も繰り返してはいませんか？

こうした手作業による調整は、スタッフの時間を奪うだけでなく、お客様にも多大な負担を強いています。「totoco-net」を導入すれば、指先ひとつの操作で、いつでもどこからでも即座に予約を完結させることが可能です。

【totoco-netの導入メリット】

予約業務を約90％削減

totoco-net操作画面イメージ

電話応対や台帳への記入、確認作業がすべて自動化。スタッフは本来の接客に集中できます。

ダブルブッキングの不安を解消

複数の予約経路による人的ミスを排除。24時間、正確な空き状況でお客様をお迎えします。

「No Show（無断キャンセル）」からお店を守る

前日の自動リマインドメール配信や、リンクひとつで完了するキャンセル機能により、予約の取りこぼしや損失を最小限に防ぎます。

totoco-net :https://totoco-net.com/photo/?utm_source=PRTIMES&utm_medium=prtimes&utm_campaign=PRTIMES202606&utm_id=PR202606WEB予約システムであなたのお店をバージョンアップ

PHOTONEXT出展記念 Instagramフォローキャンペーン

QRコード

totoco-netのInstagramをフォローのうえ、DMに「クーポン」とお送りください！

通常無料期間が30日のところ、90日に延長するクーポンをDMにてお送りします。

このチャンス！ぜひご活用ください。

※本キャンペーンのクーポン有効期限は「2026/07/31」までとなります。

予約情報は即座に反映！「totoco-net」と「SmartPhotoStudio」の連携で実現するシームレスな顧客体験

キャンペーンの詳細はこちら :https://www.instagram.com/p/DY53v2jTSnR/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRlODBiNWFlZA==

WEB予約システム「totoco-net」で確定した予約データは、手動での入力作業を介さず、店舗の業務管理システム「Smart PhotoStudio」のタイムテーブルに自動で反映されます。

このシステム連携により、電話やSNSなど複数のチャネルからの予約を一元管理することが可能になり、ダブルブッキングなどの人的ミスを完全に排除します。

予約受付から撮影、顧客管理、アフターフォローまでが途切れることなく一本の線で繋がり、スタッフは煩雑な事務作業から解放され、お客様一人ひとりに向き合う「顧客体験」の提供に集中できます。

結果として、顧客満足度が高まり、スタッフの熱心なファンづくりを強力にサポートします。

PHOTONEXTブース（No.32）では、両システムの連携デモを実施いたします。

予約から店舗側の管理操作まで、実際の流れを体験することで、あなたのお店のDX化への第一歩を具体的にイメージしていただけるはずです。

「Smart PhotoStudio」と「totoco-net」の連携は、貴社の経営課題を打破し、スタッフとお客様双方に最高の体験をもたらします。

写真館の未来を大きく変えるソリューションを、ぜひこの機会にブースNo.32でご体感ください。

皆様のご来場をスタッフ一同、心よりお待ちしています。

出展概要

お問い合わせはこちら

会場MAP- イベント名: PHOTONEXT2026- 会期:2025年6月16日(火) 10:00～18:002025年6月17日(水) 10:00～17:00- 会場:パシフィコ横浜 Bホール ブース番号32PHOTONEXTの詳細情報はこちら :https://www.photonext.jp/フォトグラファーズ&フォトビジネスフェア株式会社 電算インフォメーション 第一システム部

公式サイト：https://www.d-info.co.jp/

mail：dic-package@d-info.co.jp

TEL：054-289-2218