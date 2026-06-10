お葬式・年金・相続などの「お金の不安や疑問」を、相続のプロが解決。身近な人が亡くなった後のお金・手続き・相続のすべてがわかるガイドブックを発売

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年6月4日（木）に『身近な人が亡くなったときに困らない 死後のお金・手続き・相続のすべて』（著：林修平）を発売いたしました。

・Amazon https://www.amazon.co.jp/dp/4058027495/(https://www.amazon.co.jp/dp/4058027495/)

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●死後の手続きで「やること」と「お金のこと」がこの1冊でわかる

家族や身近な人が亡くなると、遺族は悲しみに暮れながらも、葬式、忌日法要、各種の届け出や手続き、相続、遺品整理など、短い期間で多くのことに対応しなければなりません。

「儀式や手続き・届け出はどう進める？」

「その手続きにはいくらかかる？」

「必ずやらなければいけないことは？」

「申請すると、いくらもらえる？」

「私は遺族年金をもらえる？」

「相続って何をすればいい？」

「遺産分割でもめたくない」

「うちは相続税を納めなければいけない？」

「事業を継ぐにはどんな手続きが必要？」

「遺品整理はどう進めればいい？」

本書は、こうした不安や疑問に応えるため、身近な人が亡くなったあとに必要な手続き・儀式・相続について、はじめての方にもわかりやすく解説する1冊です。2026年6月時点の最新のルールに対応し、難しく感じやすい制度や手続きも、豊富な図解とマンガを交えながら順を追って確認できます。

著者は、「相続に強い税理士」として数多くの相続税申告を担当してきた林修平税理士。相続の現場を知る専門家の視点から、お金の疑問に丁寧に答えます。

家族と自分の「もしも」への備えとして、そして、「もしも」がやってきたときに困らないために。死後の手続きや相続について、今のうちに知っておきたい方、今まさに知りたいという方におすすめの1冊です。

●いくらかかる？ もらえる？「お金のリアル」まで詳しく紹介

本書の大きな特長は、死後の手続きや相続にまつわる「お金のリアル」まで詳しく紹介していることです。

基本的な手続きの流れや必要書類の説明はもちろん、葬式や法要にかかる費用、各種手続きの手数料、遺族年金や補助金・給付金の金額、相続や遺品整理を専門家に依頼した場合の費用感まで具体的に解説。

「何をすればいいかわからない」という不安に加え、「いくらかかるのか」「いくらもらえるのか」といった金銭面の不安にも応える1冊です。

●書類の書き込みサンプルを多数掲載。マネして記入できるから安心

死後の手続きや相続では、役所や金融機関などに提出する書類が多く、記入方法に迷う場面も少なくありません。

本書では、必要書類の書き込みサンプルを多数掲載。どこに何を書けばよいのかを確認しながら進められるため、書類の不備や手続きのやり直しを防ぐのに役立ちます。

「何度も書類の不備を指摘されて困った」「もう失敗したくない」という方にも心強い内容です。

●書き込み式で役に立つ。お葬式・相続・手続きで困らない便利ノートつき

本書には、お葬式・相続・手続きで困らないための書き込み式の便利ノートも収録しています。

故人や葬式・法要に関わった人々のデータ、かかった費用、受け取った香典額、必要な手続きがひと目でわかるチェックリスト、故人の財産などを記入しておくことで、いざというときの負担を減らすことができます。

これを残しておくことで、家族の将来にも活用することができます。

［目次］

第1章 葬式のお金と手続き

「お葬式やお墓にいくらかかる？」「どんな届け出が必要？」などがわかる

第2章 死後に進めるお金と手続き

「その手続きはどこで？」「自分は遺族年金をもらえる？」などがわかる

第3章 相続の基本

「この財産の評価方法は？」「遺産をどう分割すれば得する？」などがわかる

第4章 相続のお金と手続き

「うちは相続税を納める必要がある？」「相続登記って何？」などがわかる

第5章 相続トラブルの実例と解決法

「争族」で起こりがちな実例を見て、もめない相続の進め方がわかる

［著者プロフィール］

林修平（はやし・しゅうへい）

林修平税理士事務所代表。税理士。行政書士。

1979年生まれ。愛知県名古屋市出身。名城大学卒業。2012年に税理士法人に入社。2018年に税理士登録。2022年に独立し、愛知県名古屋市に林修平税理士事務所を開業。2024年に行政書士登録。

相続、事業承継に強い税理士として地元・名古屋市を中心に活動。「難しいことをわかりやすく説明すること」が得意。YouTube「林修平の相続税チャンネル」でも相続に関する情報を発信し、チャンネル登録者数は5万人を超える。（2026年6月現在）

YouTube「林修平の相続税チャンネル」：https://www.youtube.com/channel/UCq_KGpBCkwsjzw97ZaTNALw

［商品概要］

『身近な人が亡くなったときに困らない 死後のお金・手続き・相続のすべて 「いくらかかる？」「どう進める？」不安と疑問を1冊で解決！』

著：林修平

定価：1,760円（税込）

発売日：2026年6月4日

判型：A5判／240ページ

電子版：同時配信予定

ISBN：978-4-05-802749-3

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/2380274900(https://hon.gakken.jp/book/2380274900)

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■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開