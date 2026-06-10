「Creative＆Science」で挑む企業のブランド戦略。アートフリークが「コンテンツ東京 2026」に出展、手法に縛られない本質的な課題解決をブース全体で提案

株式会社アートフリーク

企画・デザインからコンテンツ制作、自社工場でのものづくり、さらにはデータ解析までを一ワンストップで手がける株式会社アートフリーク（本社：東京都中央区、代表取締役：駒田 卓也）は、2026年6月17日（水）から19日（金）まで東京ビッグサイトにて開催される「コンテンツ東京 2026」内の「コミュニケーションデザインEXPO」に出展いたします。

今年の弊社ブース（ブースNo：1-71）は、「Creative＆Science」をコンセプトに掲げました。単に空間やコンテンツを形にするだけの制作会社にとどまらず、「企業のブランド戦略をCreative（感性）とScience（戦略）の両面から並走して形にするパートナー」として、企業の次なるマーケティング戦略の「資産」となる本質的な課題解決のヒントをブース全体でご提案いたします。

■ 本年度ブースの主なみどころ

1. 心を動かす「Creative」× 成果を可視化する「Science」の融合

洗練された空間デザインやデジタルコンテンツが、来場者にどう響いたのか。本ブースでは、弊社が自社開発したデータ解析ツール「おもたす」を活用し、来場者の動きやエリア滞在時間を数値化するデモンストレーションを行います。定性的な「体験」を定量データに基づいた施策・意思決定へとつなぐ、これからの時代のブランド接点構築を支えます。

2. 手法に縛られない「本質的な課題解決」の展示

展示会ブースの枠を超え、ショールームや店舗などの常設空間、デジタルプロモーション、周年企画など、企業のあらゆるブランド接点に応用できる「論理的なアプローチ」の数々をご紹介します。

「自社の技術や理念を、デザインや体験を通して直感的にわかりやすく伝えたい」「制作物ごとにブレてしまいがちなブランドイメージを統合したい」というご要望に応え、キービジュアルの策定から一気通貫でプロモーション全体を設計し、企業の魅力を最大化するトータルブランディングをご提案します。

■ 出展概要

展示会名：コンテンツ東京2026 （コミュニケーションデザインEXPO）

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）

会場：東京ビッグサイト 西1ホール

ブースNo：1-71

展示会公式URL：https://www.content-tokyo.jp/#/

※ご来場には事前のバッジ登録（無料）が必要です。下記URLよりご登録の上、当日お越しください。

入場用バッジ登録フォーム(https://www.content-tokyo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?cat=visitor&ct=U2FsdGVkX1/YGAU5s7j/y5PZ5YDXp0rnez7xV2C2fSs=&ct=U2FsdGVkX1+ylaS1aqna+7maEo6WKwiuXB3XqFX/Nco=&p=U2FsdGVkX1/QT7o4Su6F9kwTsO2f7S6u14crkAnXyEyzJz14EFv4vMZblpmsL02N&co=web&mpDistinctId=NmI0OTA3NWUtZjZjNy00OGEyLWIxNTItMzlhNzQ2NzUzNGFk&utm_campaign=organic_traffic&utm_medium=organic&utm_source=google&accessToken=eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6IjIxQTZDNDJGOTE3MzE3QzBBODdGODBCQzVFMDQ0NjA0MEUwNjlBRDdSUzI1NiIsIng1dCI6IklhYkVMNUZ6RjhDb2Y0QzhYZ1JHQkE0R210YyIsInR5cCI6IkpXVCJ9.eyJpc3MiOiJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZSIsIm5iZiI6MTc4MDAzODkzMSwiaWF0IjoxNzgwMDM4OTMxLCJleHAiOjE3OTUwMzg5MzEsImF1ZCI6WyJ1cm46cng6ZGlnaXRhbDphcGk6d2F0Y2hib3giLCJodHRwczovL2F1dGgucmVlZGV4cG8uY29tL3NlY3VyZS9yZXNvdXJjZXMiXSwic2NvcGUiOlsidXJuOnJ4OmRpZ2l0YWw6YWN0aW9uOndyaXRlIl0sImFtciI6WyJwYXNzd29yZCJdLCJjbGllbnRfaWQiOiI1ZmRmNjRiODQyNzc0ODM4OTc2YTUzZjcwYWI2MWNjNyIsInN1YiI6IjA1YjBkOWM3NGRlNzQwMjBhN2E5NDQ2ZjIwYjk1ZTA4IiwiYXV0aF90aW1lIjoxNzgwMDM4OTMxLCJpZHAiOiJsb2NhbCIsInJvbGUiOiJhbm9ueW1vdXMifQ.eMIyqO2cZi_UFkFCj9mCKt7Lfij6Y8tgkBm9dsw-Fht0nMU3Sr7_qWE3WbANlHOn_hPWy_T6C6B-HowKuroigkLO63w4RX2kxs_iHulSpRlaIi7QF7TFX3Tv1kplHYsDTWJcI3DQBjdpZnvPj5gnhugmiUSI4LKa-sIUNna6mJR2OMmFDX0vKK2g-MMuMKZuAeiysZACHdVlBcKf7onXtXCxiHswrk1EA4Afmzxu92vyHEEOAgx9-Gp6nQwNSxVBOHx-adPaLXwMODkLuQDwOP2s3XR-cwbHmm-Mm4s-XYpGp7lHzk8nnKnSrC661EN4gtOPXFHBBhGJ7LR7Ug4iEA&interfaceLocale=ja-JP)

■ 株式会社アートフリークについて

私たちは、デザインによる「体験的コミュニケーション」と、ロゴ・映像・WEBなどの「視覚的コミュニケーション」を連続したストーリーとして捉え、一貫したブランディングをご支援するクリエイティブパートナーです。企画から自社工場での製造、データ解析までを一気通貫で行うことで、お客様ごとに異なる本質的な課題に合わせた最適なソリューションを提案しています。

株式会社アートフリーク

URL：https://artfreak.co.jp/