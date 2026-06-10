【6/16(火) ため池や山地災害危険地区にかかる防災パトロール】大雨による災害が起きやすい時期を前に、県及び市町と関係機関がため池や山地災害危険地を重点的にパトロールします！

兵庫県阪神北県民局

梅雨や台風の時期を前に、農山村地域の災害を未然に防ぐために、兵庫県では6月を「豊かなむらを災害から守る月間」と定めています。

地域住民への啓発の一環として広報車による巡回、各種広報誌への掲載、懸垂幕の掲示やポスターの配布等による県民への広報活動、及びパトロール班による危険箇所の点検と施設管理者に対する防災、ため池水難事故防止の指導を行っています。

このたび阪神北県民局では、県及び市町と関係機関が合同で、ため池や山地災害危険地を重点点検箇所としてパトロールを実施します｡

◆パトロールの実施について

県民局合同防災パトロール（県民局長パトロール）

日程：令和８年６月16日（火）

場所：下記

[表: https://prtimes.jp/data/corp/182247/table/2_1_fecb874451bcadfc72a65426891493aa.jpg?v=202606101051 ]

実施者：阪神北県民局長、阪神農林振興事務所・六甲治山事務所・市町・警察署・消防本部の関係職員、ため池管理者等

◆関係URL

・兵庫県「豊かなむらを災害から守る月間」運動の実施

https://web.pref.hyogo.lg.jp/nk15/press/20260522.html

・兵庫県C.G.ハザードマップ

https://www.hazardmap.pref.hyogo.jp/cg-hm/