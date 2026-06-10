【ポップアップ】「Ana Tomy」「SUITE702」「towel.studio」が伊勢丹新宿店に集結! CHELSEA初の3ブランド同時展開ポップアップショップを2026年6月24日より開催 ！

株式会社ゲオ左からANA TOMY, TOWEL STUDIO, SUITE702

株式会社ゲオホールディングス（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長執行役員：遠藤結蔵）のグループ会社で、ファッションおよびライフスタイル雑貨の輸入販売を行う株式会社ゲオ（本社：愛知県名古屋市中区、代表取締役社長：村上幸正）のチェルシー事業部は、世界中から厳選したライフスタイルブランドを集めたポップアップショップを、2026年6月24日(水)から7月7日(火)までの14日間、伊勢丹新宿店本館1階にて開催します。

マレーシア・クアラルンプール発のステーショナリー＆ライフスタイルブランドである「Ana Tomy」に加え、オランダ・アムステルダム発のタオル・ホームウエアブランド「SUITE702」、ドイツ・ベルリン発のタオルブランド「towel.studio」の3ブランドが同時にラインナップ。上質なライフスタイルアイテムを実際に手に取ってご覧いただける貴重な14日間をお届けします。

イベント詳細

場所:伊勢丹新宿店 本館1階 ISETAN Seed（東京都新宿区新宿3丁目14-1）

日時:2026年6月24日（水）～ 7月7日（火）の14日間

営業時間:10:00～20:00

イベント特典：Ana TomyのCity Bagご購入者様へCity Bag ストラップ1点をプレゼントいたします。

※なくなり次第終了 ※ストラップは全11色からお選びいただけます。

※Ana Tomyのカスタム可能なノートブック、Wirebound2.0は今回のポップアップではお取り扱いはございません。

お問い合わせ：customer@chelsea.co.jp（チェルシー/カスタマーサービス）

＜ブランド紹介＞

Ana Tomy

「Ana Tomy」は、カスタマイズ文具・バッグコレクションを展開するステーショナリー＆ライフスタイルブランドであり、2017年にマレーシア・クアラルンプールで誕生しました。

「Ana Tomy」の個性、創造力の源は「変であること（Weirdness）」。”日常を自分らしく彩る”ことをテーマに、シンプルな中に遊び心と機能性を兼ね備えた、ユニークなデザインのアイテムを多数展開しています。

ブランド公式サイト：https://ana-tomy.co/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/anatomy_co/

City Bag：PARMESAN 販売価格：14,850円（税込）LIBRARY TOTE：MARINE 販売価格：9,020円（税込）MICRO NOTEBOOK CHARM：LILAC販売価格：3,850円（税込）GEL INK PEN 0.5mm : MAJESTIC 販売価格 : 1,650円（税込）

SUITE702

『SUITE702（スイート・セブン・オー・ツー）』はオランダ・アムステルダム発のタオル・ホームウエアブランドです。ブランド名は、1969年にジョン・レノンとオノ・ヨーコが滞在したアムステルダムのヒルトンホテル「スイート702号室」に由来します。常に"ON"の状態である現代社会において、「自宅にいる時こそ最高の"OFF"（Bed Peace）を届けたい」というメッセージを掲げ、五つ星ホテルのスイートルームのような、心地よく特別な場所を提供することをコンセプトに、日々の暮らしを彩るラグジュアリーで個性的なアイテムを展開しています。

ブランド公式サイト：https://suite702.com/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/suite702_bedding/

TOWEL SET 30cmx30 6pcs 販売価格：10,450円（税込）TOWEL 50cmx100cm：COBALT BLUE/ECRU 販売価格：10,010円（税込）

towel.studio

「towel.studio」はドイツ・ベルリンのタオルブランドです。2020年のロックダウン中、ニットウエアのプロであるMariko氏と、ITの専門家であるRoman氏が互いに異なる分野の知見を活かし、モノづくりをはじめたことがきっかけで誕生しました。優れた素材と職人の技術を大切にする心と、最新のテクノロジーが持つ可能性を結びつけることをモットーに、毎日の生活がちょっと豊かになるようなアイテムをお届けしています。

ブランド公式サイト：https://www.towel.studio/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/towel.studio/

チェルシー事業部について

ゲオのチェルシー事業部は、主にファッションおよびライフスタイル雑貨を取り扱っており、商品の買い付けから、輸入、卸、販売まで、全てを行っています。

公式オンラインストアでは、日本初上陸となるタイのジェンダーレスブランドを取り扱うなど、目まぐるしく変わる時代の流れを読み取り、トップブランドからトレンドをおさえた新進気鋭の最新ブランドまで、常にバイヤーが世界を飛び回り、時代を創り上げるアイテムを集め提案します。

公式サイト：https://www.chelsea.co.jp/

公式オンラインストア：https://store.chelsea.co.jp/

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/chelseaofficial_jp/

お問い合わせ：customer@chelsea.co.jp（チェルシー/カスタマーサービス）