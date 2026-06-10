Webサイト作成ツール『おりこうブログ』シリーズ、メールセキュリティ強化オプション「+Mail Secure」を提供開始

株式会社ディーエスブランド

株式会社ディーエスブランド（本社：長崎県長崎市、販売本部：東京都中央区、代表取締役社長：下山大祐）は、累計導入ライセンス数4万件を超えるWebサイト作成ツール（CMS）『おりこうブログ』シリーズにおいて、新たな保守オプションサービス「+Mail Secure（メールセキュア）」の提供を開始いたしました。

■製品リリースの背景

近年、企業になりすましたメールや、情報漏えいを狙ったサイバー攻撃が増加しています。

特にメールは日常業務に欠かせないインフラである一方で、セキュリティ対策が不十分な場合、以下のようなリスクが発生します。

● 第三者による「なりすましメール」の送信

● メール内容の盗み見（盗聴）

● メール内容の書き換え（改ざん）

● 迷惑メールの増加による業務効率の低下

こうした課題を解決し、お客様に安心してメールをご利用いただくために、新たに「+Mail Secure」をリリースいたしました。

■「＋Mail Secure」とは

「+Mail Secure」は、『おりこうブログ』シリーズの保守オプションとして提供する、メールセキュリティ強化サービスです。専門的な設定を弊社が代行するため、ITに詳しくない方でも簡単に安全なメール環境を構築できます。

機能１. メールの内容を守る（暗号化通信）

メール送信時の通信を暗号化（SSL／TLS）することで、第三者による盗聴や情報漏えいを防ぎます。

機能２. 高精度で迷惑メールを判定

高精度な迷惑メールフィルターにより、さまざまな手法で送られてくる迷惑メールを的確に判定し、件名へ識別情報を付与して振り分けを容易にします。迷惑メールを適切に排除することで、仕事やプライベートで本当に必要なメールをすぐに確認でき、ウイルス付きメールを誤って開封してしまうリスクも軽減できます。

機能３. なりすまし防止（SPF・DKIM・DMARC）

企業になりすました不正メールを防ぐための仕組みです。

● SPF設定………正しい送信元かをチェック

● DKIM署名……メールが改ざんされていないかを確認

● DMARC設定…不正メールの扱いをコントロール（ブロックや隔離など）

これらを組み合わせ、送信元で設定をすることで、「このメールは本当にその会社から送られたものである」と受信先が判断できます。

※当商品は、送信ドメイン側の設定（SPF・DKIM・DMARC）により有効化される認証技術です。

これらの効果は、受信側でもあらかじめ設定がされていることで最大限に発揮されますが、現在では主要なメールサービス（Gmail、Yahooメール、Microsoft365など）の多くがあらかじめ設定に対応しているため、送信側で適切な設定を行うことで、幅広い受信環境において高いセキュリティ効果と信頼性の向上が期待できます。

■こんな方にオススメです

■おりこうブログとは

- 取引先や顧客に安心してメールを届けたい企業様- なりすましメールなどのセキュリティ対策を強化したい方- メールの盗聴や情報漏えいリスクを減らしたい方- 迷惑メール対応に手間がかかっているご担当者様- ITや専門知識に不安があり、設定を任せたい方- 自社の信頼性やブランド価値を高めたい企業様

IT・Webに詳しくない方でも、簡単にWebサイトを作成・運用できるノーコードの国産CMSです。

シンプルな操作性と手厚いカスタマーサポートが特長で、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

また、レビューサイト「ITreview」において、ホームページ作成ソフト部門で顧客満足度NO.1を獲得し、「Best Software in Japan 2026」TOP100にも選出されています。

おりこうブログ 公式サイト：https://oricoh-blog.com/

■株式会社ディーエスブランド 会社概要

株式会社ディーエスブランドは、簡単にWebサイトの作成・更新ができるCMS『おりこうブログ』シリーズを開発・提供しており、日本全国の企業・団体に4万ライセンス以上の導入実績があります。

その他にも、生成AI活用・kintone連携・メタバース・健康経営支援など幅広いソリューションを提供しており、誰でも簡単に利用できるシンプルな操作と、手厚いカスタマーサポートで企業のWeb活用を支援しています。

社 名：株式会社ディーエスブランド

代表者：代表取締役社長 下山大祐

所在地：

【本社】〒852-8003 長崎県長崎市旭町6番1号 タワーシティ長崎 タワーコート1F

【販売本部】〒104-0061 東京都中央区銀座8丁目14-9 デュープレックス銀座タワー8/14 12F

設立年月：2005年11月1日

事業内容：CMSや各種クラウドサービスの開発・提供

URL：https://ds-b.jp/

【製品サイト一覧】

・おりこうブログ（CMS）

https://oricoh-blog.com/

・おりこうブログDX（業務改善ツール・kintoneとの連携ソリューション）

https://oricoh-blog.com/dx/

・おりこうブログHR（健康経営支援ソリューション）

https://oricoh-blog.com/hr/

・おりこうブログCX（メタバースのビジネス活用ソリューション）

https://oricoh-blog.com/cx/

・おりこうAIコンシェルジュ（生成AI活用の自動接客ソリューション）

https://oricoh.ai/concierge/

・DSチャットボット（AIチャットボット）

https://dschatbot.ai/

【メディアサイト一覧】

・ディーエスマガジン（中小企業のWeb活用ガイド）

https://ds-b.jp/dsmagazine/