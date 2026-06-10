【岐阜グランドホテル】中国料理「華川」7月3日（金）より営業再開

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株式会社名鉄ホテルホールディングス


岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔　社長　二神 一）では、本年２月より休業しておりました中国料理「華川」につきまして、この度、営業を再開する運びとなりました。


長年愛していただいた「華川」の温かさはそのままに、新料理長の感性で「より健やかに、より美味しく」進化したお料理で皆様をお迎えいたします。


詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/restaurant/kasen.php

■営業時間


　ランチ　 　11:30～14:30（オーダーストップ コース13:30）


　ディナー 17:00～21:00（オーダーストップ コース19:30/アラカルト20:30）


■定休日・休業日　　毎週水曜日・木曜日



■新調理長について


　中村 大介 （なかむら だいすけ）　47歳


名古屋市出身　主に名古屋市内のホテルやレストランにて28年間勤務


　


（新調理長コメント）


　60年以上の歴史の重みを感じています。今まで華川を愛してくださったお客様の期待に


お応えしながら、自分のカラーを織り交ぜて、よりいっそう喜んでいただけるよう努めます。


　岐阜県を始めとした東海三県の旬の食材を使い、ホテルらしいお料理でありながら、年代


問わずどんな方でも美味しく食べられるお料理を目指しています。


　点心や前菜、デザートが得意ですので、メイン料理はもちろん、コース料理の最初から


最後まで、存分に楽しんでいただきたいです。


■【プレオープン】　


フルオープンに向けて メニューを限定して営業いたします。


[日時]　6月16日（火）～6月30日（火）



メニュー　


〇ランチ \3,500　　


前菜、スープ、点心、麻婆豆腐、白飯、デザート



〇ディナー \8,800　（２名様より）　


前菜、蒸し鶏と旬野菜のサラダ、五目野菜とふかひれのスープ、


海老と中国野菜の塩麹炒め、点心、美濃ヘルシーポークの黒酢酢豚、飛子とレタスの


チャーハン、デザート



〇アラカルト　


　＊ランチ　　　五目あんかけ焼きそば、小籠包、杏仁豆腐など　10種類


　＊ディナー　海老のトマトチリソース、紅ズワイ蟹のかに玉塩あんかけ、飛騨牛ステーキとピーマンのオイスターソース炒め、青菜のあっさり塩炒めなど21種類



★★★★★★★★★プレオープン記念福引を実施★★★★★★★★★


次回来店時にご使用いただけるクーポン券がもれなく当たります


（20％割引券 又は 1ドリンク無料券 又は 杏仁豆腐無料券）


★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★





■【フルオープン】


すべてのメニューが揃うグランドオープンとなります。


[日時]　7月3日（金）～



メニュー


　　〇ランチ　　 \3,500／\5,500


　　〇ディナー　\8,800／\11,000（前日17時までの予約制）／\20,000（3日前までの予約制）　


　　〇アラカルト　全37種類（予定）



※\3,500のランチ以外は2名様より承ります。




■【メディア関係者様限定】事前試食・取材のご案内


グランドオープンに先駆け、新調理長の料理を体験していただける「個別試食・取材」の


機会を設けます。テレビ・紙面でのご紹介にぜひご活用ください。


[日時]　6月1日（月）～6月15日（月）　各日14:00～　　※水曜日・木曜日を除く


[内容]　新メニューの試食・撮影／調理長、レストラン支配人のインタビュー　など


★事前に、お日にち、貴社名、人数を、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。



[連絡先]　岐阜グランドホテル　マーケティング部企画担当　


　　　　　虫賀（むしが）又は大塚　TEL058-233-1111（代）





◆ご予約・お問い合わせ


　予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）


　又は　ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。



予約はこちらから！ :
https://www.tablecheck.com/shops/gifugrandhotel-kasen/reserve/



岐阜グランドホテルについて：


長良川沿いの癒やしのリゾートホテル


ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。






オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/