【岐阜グランドホテル】中国料理「華川」7月3日（金）より営業再開

株式会社名鉄ホテルホールディングス

岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神 一）では、本年２月より休業しておりました中国料理「華川」につきまして、この度、営業を再開する運びとなりました。

長年愛していただいた「華川」の温かさはそのままに、新料理長の感性で「より健やかに、より美味しく」進化したお料理で皆様をお迎えいたします。

詳細を見る :https://www.gifugrandhotel.co.jp/restaurant/kasen.php

■営業時間

ランチ 11:30～14:30（オーダーストップ コース13:30）

ディナー 17:00～21:00（オーダーストップ コース19:30/アラカルト20:30）

■定休日・休業日 毎週水曜日・木曜日

■新調理長について

中村 大介 （なかむら だいすけ） 47歳

名古屋市出身 主に名古屋市内のホテルやレストランにて28年間勤務

（新調理長コメント）

60年以上の歴史の重みを感じています。今まで華川を愛してくださったお客様の期待に

お応えしながら、自分のカラーを織り交ぜて、よりいっそう喜んでいただけるよう努めます。

岐阜県を始めとした東海三県の旬の食材を使い、ホテルらしいお料理でありながら、年代

問わずどんな方でも美味しく食べられるお料理を目指しています。

点心や前菜、デザートが得意ですので、メイン料理はもちろん、コース料理の最初から

最後まで、存分に楽しんでいただきたいです。

■【プレオープン】

フルオープンに向けて メニューを限定して営業いたします。

[日時] 6月16日（火）～6月30日（火）

メニュー

〇ランチ \3,500

前菜、スープ、点心、麻婆豆腐、白飯、デザート

〇ディナー \8,800 （２名様より）

前菜、蒸し鶏と旬野菜のサラダ、五目野菜とふかひれのスープ、

海老と中国野菜の塩麹炒め、点心、美濃ヘルシーポークの黒酢酢豚、飛子とレタスの

チャーハン、デザート

〇アラカルト

＊ランチ 五目あんかけ焼きそば、小籠包、杏仁豆腐など 10種類

＊ディナー 海老のトマトチリソース、紅ズワイ蟹のかに玉塩あんかけ、飛騨牛ステーキとピーマンのオイスターソース炒め、青菜のあっさり塩炒めなど21種類

★★★★★★★★★プレオープン記念福引を実施★★★★★★★★★

次回来店時にご使用いただけるクーポン券がもれなく当たります

（20％割引券 又は 1ドリンク無料券 又は 杏仁豆腐無料券）

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

■【フルオープン】

すべてのメニューが揃うグランドオープンとなります。

[日時] 7月3日（金）～

メニュー

〇ランチ \3,500／\5,500

〇ディナー \8,800／\11,000（前日17時までの予約制）／\20,000（3日前までの予約制）

〇アラカルト 全37種類（予定）

※\3,500のランチ以外は2名様より承ります。

■【メディア関係者様限定】事前試食・取材のご案内

グランドオープンに先駆け、新調理長の料理を体験していただける「個別試食・取材」の

機会を設けます。テレビ・紙面でのご紹介にぜひご活用ください。

[日時] 6月1日（月）～6月15日（月） 各日14:00～ ※水曜日・木曜日を除く

[内容] 新メニューの試食・撮影／調理長、レストラン支配人のインタビュー など

★事前に、お日にち、貴社名、人数を、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。

[連絡先] 岐阜グランドホテル マーケティング部企画担当

虫賀（むしが）又は大塚 TEL058-233-1111（代）

◆ご予約・お問い合わせ

予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）

又は ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。

予約はこちらから！ :https://www.tablecheck.com/shops/gifugrandhotel-kasen/reserve/

岐阜グランドホテルについて：

長良川沿いの癒やしのリゾートホテル

ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。

オフィシャルウェブサイト :https://www.gifugrandhotel.co.jp/