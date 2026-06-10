【岐阜グランドホテル】中国料理「華川」7月3日（金）より営業再開
岐阜グランドホテル（岐阜市長良川畔 社長 二神 一）では、本年２月より休業しておりました中国料理「華川」につきまして、この度、営業を再開する運びとなりました。
長年愛していただいた「華川」の温かさはそのままに、新料理長の感性で「より健やかに、より美味しく」進化したお料理で皆様をお迎えいたします。
詳細を見る :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/restaurant/kasen.php
■営業時間
ランチ 11:30～14:30（オーダーストップ コース13:30）
ディナー 17:00～21:00（オーダーストップ コース19:30/アラカルト20:30）
■定休日・休業日 毎週水曜日・木曜日
■新調理長について
中村 大介 （なかむら だいすけ） 47歳
名古屋市出身 主に名古屋市内のホテルやレストランにて28年間勤務
（新調理長コメント）
60年以上の歴史の重みを感じています。今まで華川を愛してくださったお客様の期待に
お応えしながら、自分のカラーを織り交ぜて、よりいっそう喜んでいただけるよう努めます。
岐阜県を始めとした東海三県の旬の食材を使い、ホテルらしいお料理でありながら、年代
問わずどんな方でも美味しく食べられるお料理を目指しています。
点心や前菜、デザートが得意ですので、メイン料理はもちろん、コース料理の最初から
最後まで、存分に楽しんでいただきたいです。
■【プレオープン】
フルオープンに向けて メニューを限定して営業いたします。
[日時] 6月16日（火）～6月30日（火）
メニュー
〇ランチ \3,500
前菜、スープ、点心、麻婆豆腐、白飯、デザート
〇ディナー \8,800 （２名様より）
前菜、蒸し鶏と旬野菜のサラダ、五目野菜とふかひれのスープ、
海老と中国野菜の塩麹炒め、点心、美濃ヘルシーポークの黒酢酢豚、飛子とレタスの
チャーハン、デザート
〇アラカルト
＊ランチ 五目あんかけ焼きそば、小籠包、杏仁豆腐など 10種類
＊ディナー 海老のトマトチリソース、紅ズワイ蟹のかに玉塩あんかけ、飛騨牛ステーキとピーマンのオイスターソース炒め、青菜のあっさり塩炒めなど21種類
★★★★★★★★★プレオープン記念福引を実施★★★★★★★★★
次回来店時にご使用いただけるクーポン券がもれなく当たります
（20％割引券 又は 1ドリンク無料券 又は 杏仁豆腐無料券）
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
■【フルオープン】
すべてのメニューが揃うグランドオープンとなります。
[日時] 7月3日（金）～
メニュー
〇ランチ \3,500／\5,500
〇ディナー \8,800／\11,000（前日17時までの予約制）／\20,000（3日前までの予約制）
〇アラカルト 全37種類（予定）
※\3,500のランチ以外は2名様より承ります。
■【メディア関係者様限定】事前試食・取材のご案内
グランドオープンに先駆け、新調理長の料理を体験していただける「個別試食・取材」の
機会を設けます。テレビ・紙面でのご紹介にぜひご活用ください。
[日時] 6月1日（月）～6月15日（月） 各日14:00～ ※水曜日・木曜日を除く
[内容] 新メニューの試食・撮影／調理長、レストラン支配人のインタビュー など
★事前に、お日にち、貴社名、人数を、ご連絡いただきますようお願い申し上げます。
[連絡先] 岐阜グランドホテル マーケティング部企画担当
虫賀（むしが）又は大塚 TEL058-233-1111（代）
◆ご予約・お問い合わせ
予約センター TEL ０５８₋２３３‐１１１１（代表）
又は ホテルホームページのイベント情報からインターネット予約もできます。
予約はこちらから！ :
https://www.tablecheck.com/shops/gifugrandhotel-kasen/reserve/
岐阜グランドホテルについて：
長良川沿いの癒やしのリゾートホテル
ホテル前には金華山がそびえ、清流長良川が流れ、多くの人がその自然と風景を楽しんでいます。金華山は、ハイキングコースとしても親しまれ、山頂にある岐阜城から見る姿は雄大なものがあります。四季折々の風景と味わい。岐阜でのひとときをごゆっくりお過ごしください。
オフィシャルウェブサイト :
https://www.gifugrandhotel.co.jp/