【WABURO×タカショー】宿泊施設や邸宅における「和の空間」を庭から浴室までトータル提案。石貼り浴槽『WABURO』の協業展開を開始

株式会社アステック

日本で有数の和デザイン浴槽・浴室メーカーである株式会社アステック（本社：東京都港区白金、代表取締役社長：内山 雅揮）は、ガーデンライフスタイルメーカーである株式会社タカショー（東京本社：東京都千代田区、代表取締役社長：高岡伸夫、東証スタンダード：7590）と協業し、タカショーの製品ラインナップにおいて、アステックの主力である石貼り浴槽「WABURO」の提供を開始いたします。 本協業により、エクステリア商材と本格的な石貼り浴槽を組み合わせた、庭と浴室がシームレスに繋がる「上質な和のトータル空間」の提案が可能となります。

■協業の背景

浴槽：ストーンタイプ 1711サイズ+湯出口 デッキ材：エバーエコ(R)ウッド リアル 115幅 オリーブ

近年、インバウンド需要を取り込む高級リゾート施設や旅館、さらにはハイエンドな邸宅において、室内空間と屋外のテラスや庭を一体化させる設計ニーズが急増しています。特に「美しい庭を眺めながら湯に浸かる」露天風呂や半露天風呂の空間は、ゲストに心身の健康と幸せを提供する極上のリラクゼーションとして不可欠な要素となっています。

しかし、施設全体のデザインを設計する際、エクステリア（外構）と温浴設備は別ジャンルの商材であり、それぞれ別々に発注・調整を行う必要がありました。 「やすらぎのある空間・まちづくり」を掲げるタカショーと、「和」の美意識を持った温浴空間の創造を得意とするアステックが協業することで、タカショーの多彩なガーデン商材とともに、重厚な天然石貼り浴槽を「一つのトータル空間」として設計事務所や施設ディベロッパー様へスムーズに企画・提案できる体制が整いました。

◆本取り組みが提供する新たな価値と「WABURO」の強み

1. 「庭」と「風呂」の境界をなくすトータル提案

タカショーが取り扱う数々のエクステリア製品（ルーバー、照明、植栽など）と、アステックの和デザイン浴槽「WABURO」を組み合わせることで、商流の垣根を越え、妥協のない本格的な和の温浴空間をトータルで設計・提案しやすくなります。

2. 水漏れリスクの解消と安心の温泉対応

FRPをベースに内部に天然石を施工する構造により、水漏れリスクを解消。耐久性と防水性に優れており、温泉成分による影響を抑え、宿泊施設でも安心してご利用いただけます。

3. 工期短縮と安定した品質

あらかじめ工場で製作する規格型石貼り浴槽（選べる5サイズ）であるため、現場施工の時間を大幅に短縮できます。 これにより、複数室にまたがる宿泊施設のプロジェクト等においても、安定した品質とスムーズな導入が可能となります。

詳しく見る :https://ustech-jp.com/waburo/ern/

＜フルオーダーメイドへの対応について＞

規格型の石貼り浴槽に加え、現場の特殊なサイズ要件や、特定の石材・素材を使用したいというご要望に対しては、完全オーダーメイドの浴槽として都度お見積もり・設計の対応も可能です。

■ 「タカショー ガーデン＆エクステリアフェア」にて実機展示

【展示会概要】

名称： 第23回 タカショー ガーデン＆エクステリアフェア2026

会期：

7月23日（木）9：30～17：30

7月24日（金）9：30～16：30

展示内容： 石貼り浴槽(1711サイズ)+専用湯出口

会場：東京流通センター

〒143-0006 東京都大田区平和島6丁目1-1

詳しく見る :https://ch.takasho.jp/tgef/

＜＜株式会社タカショー 会社概要＞＞

◆東京本社： 〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台2-9 KDX御茶ノ水ビル2F

◆事業内容：

・環境エクステリア（インドア及びアウトドア庭園、緑化）に関する製品の企画開発

・ガーデン用品の輸出入販売

・エクステリア商品のソフトウェア開発販売

・CAD、CGソフトウェアの提供及び処理業務

◆ビジョン： やすらぎのある庭空間を通じて、幸せな暮らしを創ります。

◆ホームページ：https://takasho.co.jp/

■アステックについて

株式会社アステックは、和モダン「石貼り浴槽」に特化し、客室風呂、露天風呂、大浴場におけるオーダー浴槽をはじめ、ユニットバスなど、独自の開発に基づくオリジナルな設計思想をもとに、旅館・ホテルなどのビジネスユースから個人のお客様まで、お風呂まわりをトータルにサポートする浴槽・浴室メーカーです。

オークラ東京、フォーシーズンズホテル京都、ANAインターコンチネンタル別府リゾート＆スパ、アマン東京など、国内外のラグジュアリーホテル・リゾートへの納入実績も多数。

2020年には、建築家・隈研吾氏との協業によるラグジュアリーユニットバス『WABURO KUMA』を発表。

“唯一無二の浴槽・浴室づくり”をコンセプトに、これからも空間価値の向上を支える製品を提供し続けてまいります。

■ 公式Instagramで最新の施工事例を発信中

WABUROの最新の施工事例や、上質なバスルーム空間のインスピレーションとなる写真・動画を日々発信しております。理想の浴室づくりのヒントとして、ぜひフォローをお願いいたします。

公式Instagram(https://www.instagram.com/waburo.bathroom/)

【会社概要】

商号：株式会社アステック

代表者：代表取締役社長 内山 雅揮

所在地：〒108-0072 東京都港区白金1-27-6 白金高輪ステーションビル5F

創立：1990年4月

資本金：5000万円

事業内容：高級浴槽・浴室ブランド「WABURO」の製造・販売

公式HP：https://www.ustech-jp.com

公式instagram :https://www.instagram.com/waburo.bathroom

【本件に関するお問い合わせ先】

■製品に関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：営業部）

Email：ust-eigyou@ustech-jp.com

TEL：03-6450-3126

■プレスリリースに関するお問い合わせ先

株式会社アステック（担当：森脇）

Email：publicrelations@ustech-jp.com