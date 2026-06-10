ニトリビジネス、法人向け空間ソリューションを強化。第3回ワークプレイス改革EXPO【東京】に初出展

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（札幌市北区、代表取締役会長兼社長 似鳥昭雄）は2026年6月17日（水）から19日（金）まで、東京ビックサイトで開催される「第3回ワークプレイス改革EXPO【東京】」に初出店いたします。本出展を通じ、法人向け空間提案事業の強化を図ります。

ご来場のお申込みはこちらから(https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?c=c12528e9e791a1f7-400dcc76181ba0ee&code=1690244288581848-I0D%3Futm_campaign%3Dmag20260603)

■出展の背景

オフィス納品事例商品イメージ

オフィスを「働くだけの場所」から「成果を生む空間」へ。

近年、働き方の多様化や人材確保の観点から、オフィス環境の重要性は一層高まっています。

ニトリは家具単体の提供にとどまらず、レイアウト設計・内装・施工までを含めた空間をトータルで提案いたします。商品開発から物流・施工までを自社で担う強みを生かし、品質と機能性を維持しながらコスト最適化と働きやすい環境づくりや多様な働き方に対応した空間づくりを実現します。

■展示内容

コストパフォーマンスに優れたオフィスチェアをはじめ、実際の導入事例に基づいた空間提案をご紹介します。家具単体ではなく、レイアウト設計やオフィス小物やファブリックを含めたトータルコーディネートを体感いただくことで、コスト削減と働きやすさを両立する具体的な解決策をご提案します。

オフィス新設・移転・リニューアルをご検討中の企業様にとって、実行性の高い空間づくりのヒントをご提供いたします。

■展示会概要

展示会場名：第3回ワークプレイス改革EXPO【東京】

会期：2026年6月17日（水）～19日（金）10:00～18:00 ※最終日のみ17:00終了

会場：東京ビックサイト（入場無料、事前登録必要となります。下記サイトよりご登録下さい）

ブース番号：S30‐24

■ニトリの法人事業について

ご来場のお申し込みはこちら :https://www.office-expo.jp/tokyo/ja-jp/register.html?c=c12528e9e791a1f7-400dcc76181ba0ee&code=1690244288581848-I0D%3Futm_campaign%3Dmag20260603

ニトリ法人事業は、オフィス家具の提供に加え、レイアウト設計・内装造作・施工・納品までをワンストップで支援し、企業のオフィス課題を総合的に解決します。商品開発から物流まで自社で担う強みを活かし、高品質かつ価格優位性のある製品を安定供給、且つコストを抑えながらも、機能性・快適性・デザイン性を兼ね備えた空間づくりを実現しています。

ニトリビジネス事業サイトはこちら :https://www.nitori.co.jp/business/