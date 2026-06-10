大分を代表する大規模複合商業施設「パークプレイス大分」に「AI Security asilla」を正式導入

株式会社アジラ

「テクノロジーの力で安心で快適な世界へ」をビジョンに掲げる株式会社アジラ（本社：東京都町田市、代表取締役CEO 尾上 剛、以下「asilla」）は、株式会社サン・ライフ（本社：福岡県福岡市、代表取締役 川崎 哲平、以下「サン・ライフ」）が総合管理を担う大分を代表する大規模複合商業施設「パークプレイス大分」において、AI警備システム「AI Security asilla」を今春より正式導入したことをお知らせいたします。

導入の背景

警備人材の不足が深刻化する中、多くの人が集まる施設において、限られた人員でも安全性を維持できる環境の整備が急務となっています。特に大規模商業施設では、エリアが広がるほど人の目が届きにくい死角が生まれやすく、テクノロジーを活用した新たな安全対策への関心が高まっています。

中でも、既存の防犯カメラをそのまま活かしながら施設の安全性を向上できるAI映像解析は、新たな設備投資を抑えられる点から、様々な施設で導入が進んでいます。



パークプレイス大分は、約160の専門店やシネマコンプレックス、アミューズメント施設、飲食店などが集まる大分を代表する大規模複合商業施設です。2002年の開業以来、県内外から多くの来場者が訪れ、子どもから高齢者まで幅広い世代に親しまれています。

多くの方が日常的に利用する施設だからこそ、安全管理体制のさらなる強化が求められていました。

こうした背景から、このたびパークプレイス大分では「AI Security asilla」を導入し、AIによる映像解析を活用した安心・安全と快適な環境づくりへの取り組みを開始いたしました。

導入の概要

本取り組みは、サン・ライフが総合管理を担うパークプレイス大分において、AI警備システム「AI Security asilla」を正式導入したものです。

今春より正式稼働を開始し、施設全体の安全管理体制の強化に取り組んでいます。

今回の取り組み内容

1. 来場者の安全・安心の確保

施設内での長時間滞留や喧嘩・暴力行為などの迷惑行為・不審行動をAIが検知し、警備員にリアルタイムで通知します。

また、閉館後や立入禁止区域への侵入を即時に検知し、迅速な対処を実現します。

人の目では見逃しやすい異変を捉え、来場者が安心して過ごせる環境を支えます。

2. 支援が必要な方への見守り

転倒やふらつきを検知し、体調不良の方や支援が必要な方への早期対応を支援します。

子どもから高齢者まで幅広い世代が訪れる施設だからこそ、いち早く異変に気づき、適切な対応につなげます。

3. 施設全体の管理・運営の支援

施設内の混雑状況を可視化し、適切な誘導対応を促進します。来場者の快適性向上に加え、警備員の効率的な配置や運営判断にも活用することで、施設全体の安全管理体制を支えます。

今後もサン・ライフは、パークプレイス大分における施設の安全性と快適性のさらなる向上に取り組んでまいります。また、大規模商業施設におけるAI映像解析の活用事例として、同様の課題を抱える施設への展開を推進してまいります。

パークプレイス大分について

パークプレイス大分は、2002年に開業した大分県大分市に位置する大規模複合商業施設です。約160の専門店に加え、シネマコンプレックスやアミューズメント施設、飲食店が集積し、県内外から幅広い世代の来場者が訪れています。

自然豊かな環境の中に商業・エンターテインメント機能が一体となった施設として、地域の暮らしに根差した存在となっています。



所在地：大分県大分市公園通り西2-1

公式Webサイト：https://shop.parkplace-oita.com/

株式会社サン・ライフ

代表者：代表取締役社長 川崎哲平

所在地：福岡市博多区住吉1丁目2番25号

事業内容：保守管理事業、建築設備工事事業、エネルギー関連事業、保険代理店事業

公式Webサイト：https://sunlife-f.co.jp/

「AI Security asilla」について

既存の防犯カメラ映像をAIが24時間365日解析し、暴力、転倒、侵入などの異常行動や、徘徊、混雑、体調不良などの注意行動を瞬時に検知するシステムです。

警備人材不足が深刻化する中、人によるモニタリングでは見逃しやすい異変を捉え、警備員や管理者に即座に通知。既設カメラをそのまま活用できるため設備投資が不要で、限られた人員でも高い安全性を維持できる次世代セキュリティソリューションです。

株式会社アジラ

代表者：代表取締役CEO 尾上剛

所在地：東京都町田市中町一丁目4-2

事業内容：行動認識AIをベースとした各種プロダクト・ソリューションの開発・提供

公式Webサイト：https://jp.asilla.com/

本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先

株式会社アジラ

広報担当：中村

Email：pr@asilla.jp