Boomi、AgentstudioにSnowflake Cortex Agents対応を追加し、AIエージェントの統合ガバナンスを実現

ブーミー株式会社

※本リリースは、Boomi, LP.が2026年6月9日（米国時間）に発表したリリースの日本語訳です。

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であり、Snowflake AIデータクラウド・サービスパートナー最高位「ELITE」でもあるBoomi(TM), LP.（所在地：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas、以下、Boomi）およびBoomi株式会社（所在地：東京都渋谷区、代表取締役社長 CEO 河野 英太郎）は、本日、AgentstudioがSnowflake Cortex Agentsに対応したことを発表しました。

この新たな連携により、Snowflakeを使う企業は、Boomi Agentstudioを通じて、自社のAIエージェントによる業務基盤（エージェント型ワークフォース）で稼働するすべてのCortex Agentを、監視・管理・統制できるようになります。

◼️ Boomi 会長兼CEO Steve Lucasのコメント

お客さまはAIエージェントを本格展開する段階に入り、パートナー各社はかつてないスピードで新しいソリューションを市場に投入しています。これを支えているのがBoomi Agentstudioです。この勢いを生んでいるのが、Boomi Enterprise Platformの独自の強みです。イノベーションの推進と、ガバナンス、信頼性、大規模な企業利用への対応を一つのプラットフォームで両立できます。Boomiは、お客さまおよびパートナーの皆さまとともに、AIエージェントを業務に組み込み、エージェント主導で自律的な業務変革を実現する未来を築いてまいります。

◼️ Snowflake AI Data Cloudを活用し、企業のエージェント主導の業務変革を後押し

Boomiは、Snowflake AI Data Cloudを活用することで、企業がエージェント型変革の次のステップへ進めるようSnowflakeと連携して支援します。リアルタイムのELTパイプラインによってCortex Agentsを強化し、Agentstudioのエージェント管理基盤を通じて運用・管理することで、企業は分散していたエージェント群を、統制が効き高いパフォーマンスを発揮するAIエージェント業務基盤へと変革できます。単独で動作するチャット型アシスタントではなく、Cortex上に構築されたオーケストレーション済みのワークフローを活用し、ビジネス成果を大規模に創出することが可能になります。

◼️ Snowflake AI/MLパートナー責任者 Remy Thellier氏のコメント

Boomiは、Snowflakeのお客さまがより速くイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出せるよう支援することに強くコミットしており、その姿勢はAgentstudioにおけるCortex Agents対応に明確に表れています。Boomiとの協業を通じて、Snowflakeのフルマネージドかつ統合されたプラットフォーム上で、エンタープライズ対応のエージェント型ワークフローを実現し、AI Data Cloudにおけるさらなる価値を提供できることを期待しています。

◼️ 共通のお客さまにビジネス価値を提供

Boomiは、AgentstudioにSnowflake Cortex Agentsとの連携機能を提供します。これ位より両社の共同のお客さまはデータからのビジネスインサイトを引き出し、業務プロセスを自動化し、新たなイノベーションを生み出せるようになります。

Snowflakeは、業界をリードする多くのアプリケーションを支えています。Snowflake上でツール、アプリケーション、ソリューションを構築することで、プロダクトチームおよびエンジニアリングチームは運用負荷を抑えながら開発、拡張、運用を進め、差別化された製品を顧客に提供できます。Snowflake AI Data Cloudのプロダクトパートナーは、Snowflakeの柔軟性、パフォーマンス、使いやすさをお客様が最大限に活用し、より有意義なインサイトを得られるよう支援します。また、AI Data Cloudのサービスパートナーは、業界知見、技術的専門性、戦略的なベストプラクティスを提供し、お客様がデータとAIの取り組み全体を通じてリスクを低減し、Snowflakeによるビジネス価値を創出できるよう支援します。AI Data Cloudパートナーになる方法については、こちら(https://www.snowflake.com/en/why-snowflake/partners/)（英語）をご覧ください。

※製品の提供状況や提供時期は変更される場合があります。

◼️Boomi関連情報

● BoomiとSnowflakeのパートナーシップ(https://boomi.com/ja/partners/snowflake/)

● Boomi Agentstudio (AIエージェントを簡単に構築・管理、大規模に制御）(https://boomi.com/ja/platform/agentstudio/)

● AIエージェント管理（エージェント活用を支える企業基盤）(https://boomi.com/ja/platform/ai/)

● Boomi Data Integration（自動化されたELTデータパイプラインの構築）(https://boomi.com/ja/platform/boomi-data-integration/)

● Boomi & Snowflake Cortexブログ（英語）(https://boomi.com/ja/blog/customer-support-with-boomi-snowflake-cortex/)

◼️Snowflakeについて

Snowflakeは、AI時代のためのプラットフォームとして、企業がより迅速にイノベーションを実現し、データからより多くの価値を引き出すことを支援します。数百の世界最大規模の企業を含む12,600社以上のお客様が、SnowflakeのAI Data Cloudを活用し、データやアプリケーション、AIの構築・活用・共有を実践しています。Snowflakeにより、データとAIはすべての人にとって変革の力となります。詳しくは snowflake.com/ja(https://www.snowflake.com/ja/)（ニューヨーク証券取引所：SNOW）をご覧ください。

◼️Boomiについて

AI時代のデータアクティベーションカンパニー（データを価値に変える）であるBoomiは、ビジネス全体のデータに命を吹き込み、エージェント主導型企業の実現を支えています。「Boomi Enterprise Platform」は、エージェント主導型の変革を推進するうえで不可欠なエージェント基盤を提供する、データを動かす基盤です。エージェントの設計とガバナンス、API管理およびMCP管理、データ連携と自動化、データ管理を単一のプラットフォームに統合することでBoomiは企業が安全かつスケーラブルな接続性のもとでAIの力を最大限に活用できる環境を提供します。30,000社を超えるお客さまに信頼され、800社以上のグローバルパートナーネットワークに支えられているBoomiは、「AIエージェントによる変革」を推進し、あらゆる規模の企業における俊敏性、効率性、そして大規模なイノベーションの実現を後押ししています。詳細はboomi.com/ja/(https://boomi.com/ja/)をご覧ください。

◼️Boomi株式会社について

Boomi, LP.（本社：米国ペンシルバニア州、CEO：Steve Lucas）は、AIエージェント主導型企業の変革支援で世界をリードする企業です。Boomi株式会社は、Boomi, LP.とSunBridge Partners, Inc.（本社：米国オハイオ州、社長：ポール・グリム）からの出資に伴う戦略的投資により、日本での事業拡大を目指し、2024年11月8日に設立された合弁会社です。高度なAI機能を活用し、API管理、システム&データ連携、データ管理、AIエージェント管理等の機能を搭載した「Boomi Enterprise Platform」を提供し、企業の業務プロセス自動化と迅速な成果創出を支援しています。全世界で30,000社以上の顧客を有し、800社を超えるパートナーと共に、あらゆる企業のDX促進を実現できるようサポートしています。

社名：Boomi株式会社

所在地：東京都渋谷区恵比寿 1-18-18 東急不動産恵比寿ビル 4F

代表：代表取締役社長 CEO 河野 英太郎

URL：https://boomi.com/ja/

Boomi公式SNS：X(https://x.com/Boomi_event) | LinkedIn(https://www.linkedin.com/company/boomi-japan/) | Facebook(https://www.facebook.com/BoomiJPN/) | YouTube(https://www.youtube.com/channel/UCG4cUDgfyhJyGXmWGK70RoQ)

※Boomi、Boomiロゴは、Boomi, LP.またはその関連会社の商標です。Snowflake、Snowflakeロゴ、およびSnowflakeの製品名称は、Snowflake Inc.の米国およびその他の国における商標または登録商標です。その他の記載されている会社名・製品名は、各社の商標または登録商標です。