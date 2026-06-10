不朽の名作「ハムレット」誕生の裏には何があったのか――。映画『ハムネット』ブルーレイ＆DVD 8/19（水）発売決定！

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第98回アカデミー賞(R)主演女優賞（ジェシー・バックリー）受賞！

不朽の名作「ハムレット」誕生の裏には何があったのか――。

シェイクスピア夫妻の”愛”と”悲劇”を描く知られざる物語

●『ノマドランド』のクロエ・ジャオ監督によるキャリア最高傑作

『ノマドランド』(20)で第93回アカデミー賞(R)作品賞、監督賞を受賞したクロエ・ジャオ監督、待望の最新作。原作は2020年に発表され、英女性小説賞、全米批評家協会賞を受賞したマギー・オファーレルの同名ベストセラー。映画化にあたり原作者自らが共同脚本として参加し、物語の核心をスクリーンへ昇華させた。製作にはスティーヴン・スピルバーグとサム・メンデスが名を連ねる。

●第98回アカデミー賞(R)8部門ノミネート＆主演女優賞受賞！

第98回アカデミー賞(R)で作品賞を含む8部門にノミネートされ、アグネス・シェイクスピアを演じたジェシー・バックリー（『ウーマン・トーキング 私たちの選択』（23））が主演女優賞を受賞。喪失と愛の深層を鮮烈に体現した圧巻の演技で、世界中の観客を魅了した。さらに第83回ゴールデングローブ賞2部門（作品賞・主演女優賞）、第50回トロント国際映画祭観客賞（最高賞）を受賞するなど、各国の賞レースを席巻した必見作。

●実力派キャストが織りなす、濃密なアンサンブル

ウィリアム・シェイクスピアを演じるのは『グラディエーターII 英雄を呼ぶ声』(24)のポール・メスカル。偉人としてではなく、葛藤に揺れる1人の人間としての姿を確かな存在感で表現した。共演にはエミリー・ワトソン、ジョー・アルウィンら実力派が集結し、繊細な感情の交錯を丁寧に紡ぐ。

●名作「ハムレット」に秘められた、愛と喪失の物語

世界的劇作家ウィリアム・シェイクスピアの代表作「ハムレット」。その創作の背後にあった家族の物語を、妻アグネスの視点から描く。『関心領域』(24)のウカシュ・ジャルによる息を呑む映像美と、マックス・リヒターの音楽が、観る者を深く作品世界へと引き込む。

充実の映像特典を収録！2026年8月19日（水）ブルーレイ＋DVD セットリリース！

今回発売されるブルーレイ＋DVDセットには、『ハムネット』の世界を深く堪能できる、必見の特典映像を収録！主要キャストのインタビューからシェイクスピア一家の絆を紐解く「永遠の家族」、クロエ・ジャオ監督ならではの創作現場に迫り、“ダンステイク”誕生の裏側も収めた「響き合う創造性」など、本編鑑賞後にこそ楽しみたい充実の特典映像を収録している。

また、本作を対象店舗でご購入の方に、先着でオリジナル特典をプレゼント！こちらもお見逃しなく。

▼『ハムネット』ブルーレイ＋DVD セット店舗別特典

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※特典はなくなり次第終了となります。

※特典デザインは変更となる可能性がございます。

『ハムネット』商品情報

【発売日】

2026年8月19日（水）

※レンタルDVD同日リリース

【価格】

ブルーレイ＋DVD セット 5,390円（税込）

【ブルーレイ・DVD映像特典】

・永遠の家族

・響き合う創造性

・16世紀の再現

『ハムネット』作品情報

【キャスト】

アグネス：ジェシー・バックリー

ウィリアム：ポール・メスカル

バーソロミュー：ジョー・アルウィン

メアリー：エミリー・ワトソン

ハムネット：ジャコビ・ジュープ

【スタッフ】

監督／脚本／編集：クロエ・ジャオ

脚本：マギー・オファーレル

製作：ニコラス・ゴンダ、ピッパ・ハリス、リザ・マーシャル、サム・メンデス、スティーヴン・スピルバーグ

撮影：ウカシュ・ジャル

美術：フィオナ・クロンビー

【ストーリー】

1580年イギリスの小さな村。貧しいラテン語教師ウィリアム・シェイクスピアは、森を愛する自由奔放なアグネスと出会う。２人は互いに惹かれ合い、情熱的な恋愛の末に結婚して3人の子供を授かるが、ウィリアムが遠く離れたロンドンで演劇のキャリアを模索する一方、アグネスは独りで子どもたちを守り家庭を支えていた。そんななか一家に大きな不幸が訪れ、かつて揺るぎなかった夫婦の絆が試されることになる――。

※商品の仕様は変更となる可能性がございます。

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