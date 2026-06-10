譲渡企業の着手金・中間金・成功報酬0円、DM発送代行会社の承継を支える「DM発送代行M&A総合センター」を開設

株式会社M&A Do（本社：東京都港区、代表取締役：濱田 啓揮）は、DM発送代行・発送BPO会社のM&A・事業承継に特化した相談窓口「DM発送代行M&A総合センター」を開設しました。

対象は、DM発送代行会社、封入封緘会社、宛名印字・ラベル貼付に対応する会社、圧着DM・カタログ発送を扱う会社、販促BPOや発送業務のアウトソーシングを担う会社などです。

DM発送代行M&A総合センターでは、会社譲渡や事業承継を検討する売り手企業様から、着手金・中間金・成功報酬をいただきません。

URL：https://dm-ma-center.jp/

■開設の背景

DM発送代行・発送BPO業界では、人材確保、繁忙期対応、郵便・配送条件、設備保守、協力会社管理、宛名データや顧客情報の管理など、経営上の論点が多岐にわたります。

また、同じ発送代行会社でも、封入封緘、宛名印字、圧着DM、カタログ発送、販促BPO、作業指示書や検品記録の運用など、業務範囲によって買い手が確認するポイントは異なります。

DM発送代行会社の価値は、決算書上の売上や利益だけでは判断しにくく、顧客別売上、案件周期、現場ライン、設備、郵便実務、情報管理体制まで整理する必要があります。

DM発送代行M&A総合センターは、売り手企業様の費用負担をなくし、秘密保持を前提に、譲渡可能性や進め方を冷静に確認できる相談環境を整えるために開設しました。

【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351153/images/bodyimage1】

■譲渡企業様の費用負担について

DM発送代行M&A総合センターでは、譲渡企業様から以下の手数料をいただきません。

・着手金：0円

・中間金：0円

・月額報酬：0円

・成功報酬：0円

M&A仲介では、譲渡企業側にも最低成功報酬が設定されるケースがあります。会社規模や譲渡価格によっては、その手数料負担が相談のハードルになることがあります。

当センターでは、売却を決める前の段階でも、事業の現状、守りたい条件、社名や顧客名を伏せる範囲を整理し、選択肢を確認できます。

■DM発送代行会社のM&Aで整理すべき論点

DM発送代行会社の価値は、「顧客から受けたデータを安全に扱い、作業指示通りに加工・検品し、郵便・配送条件に沿って納期通りに発送できるか」という現場実務と情報管理の再現性に大きく左右されます。

主な確認項目は以下の通りです。

・顧客別売上、継続案件、スポット案件、年度末や繁忙期の波動

・封入封緘、手封入、宛名印字、ラベル貼付、圧着DM、カタログ発送の対応範囲

・作業指示書、検品記録、不着返戻、差出票、区分、結束などの運用状況

・宛名データの受領、加工、印字、削除ログ、返却、廃棄証跡の管理

・後納、別納、郵送費立替、郵便・配送条件、協力会社や再委託先の状況

・封入封緘機、印字設備、検品ライン、リース、保守、設備更新の状況

・現場責任者、パート人員、繁忙期体制、顧客対応担当者の承継可否

・個人情報保護、秘密保持、情報セキュリティ、顧客説明の進め方

これらの情報を早い段階で整理することで、売り手企業様の強みや守りたい条件を買い手候補へ伝えやすくなります。

■DM発送代行M&A総合センターで支援すること

DM発送代行M&A総合センターでは、秘密保持を前提に、会社譲渡や事業承継の検討初期から支援します。

主な支援内容は以下の通りです。

・匿名性を守った初期相談

・財務、月次PL、案件別粗利、郵送費立替の扱いの整理

・顧客構成、案件周期、主要取引先への依存度に関する論点整理

・作業指示書、検品記録、不着返戻、宛名データ管理に関する整理

・設備、リース、保守、協力会社、再委託先、人材承継に関する論点整理

・買い手候補の探索

・面談、条件整理

・秘密保持契約後の段階的な情報開示

・契約、引継ぎ、従業員説明、顧客説明の論点整理

・PMIに関する初期整理

中小M&Aガイドラインの趣旨を踏まえ、手数料体系、立場、情報管理方針を明示し、初めてM&Aを検討する経営者にも相談しやすい窓口を目指します。

■サービス概要

名称：DM発送代行M&A総合センター

URL：https://dm-ma-center.jp/

内容：M&A仲介、M&Aアドバイザリー、事業承継サポート、買い手候補探索、条件整理

対象：DM発送代行会社、封入封緘会社、宛名印字・ラベル貼付に対応する会社、圧着DM・カタログ発送を扱う会社、販促BPOや発送業務のアウトソーシングを担う会社など

特徴：DM発送代行・発送BPO会社特化、譲渡企業手数料0円、秘密保持前提、宛名データ・顧客情報への配慮、中小M&Aガイドライン遵守

株式会社M&A Doは、今後も中小企業の事業承継・会社譲渡を検討するオーナー様に寄り添い、業界特性に応じたM&A支援を提供してまいります。

■会社概要

会社名：株式会社M&A Do

本社所在地：〒107-0061 東京都港区北青山一丁目3番1号 アールキューブ青山3階

代表者：代表取締役 濱田 啓揮

設立：2021年4月2日

資本金：1,000万円

事業内容：M&A支援事業、スカウト型M&A、事業承継サポート、後継者スカウト、PMIサポート、企業価値評価

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【本件に関する報道関係のお問い合わせ先】

株式会社M&A Do DM発送代行M&A総合センター担当

電話番号：03-4560-0084

Email：info@ma-mado.com

配信元企業：株式会社Ｍ＆Ａ Ｄｏ

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