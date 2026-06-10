～「種」からこだわった純国産唐辛子が誕生～ 初の北海道・十勝産・キムチソムリエ監修「特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）」新発売！
1960年創業のキムチ専門店「第一物産」は、自社のキムチソムリエが監修し、北海道・十勝の契約農家「ダイヤモンド十勝」と共同で種から栽培した、初の純国産唐辛子粉「特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）」を新発売いたします。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350204/images/bodyimage1】
キムチ専門店として長年追い求めてきた「韓国唐辛子本来の辛みを国産で実現する」という夢が、ついに叶いました。北海道・十勝の大地と、契約農家「ダイヤモンド十勝」の生産者が丹精込めて育てた唐辛子は、力強くパンチのある「中辛以上のしっかりとした辛口」に仕上がり、第一弾として「特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）」として商品化いたしました。十勝の大地と生産者への深い敬意と感謝を込めて「十勝の誉れ」と命名しております。現在は第二弾として、キムチ専門店ならではのキムチ用唐辛子の開発も鋭意進めております。
■ 開発の背景
キムチや韓国料理に最適な品種を「種」から選び抜き、北海道・十勝の豊かな大地と、農のプロフェッショナルである契約農家「ダイヤモンド十勝」の生産者の深い愛情と技術によって、栽培・選別・粉砕・包装まで全工程を自社と契約農家で一貫管理。安心・安全な純国産唐辛子粉がここに誕生いたしました。
■ 商品名に込めた思い
「十勝の誉れ」という名前には、十勝ブランドへの誇りと、ダイヤモンド十勝の生産者の皆様が丹精込めて育ててくださったこの唐辛子への深い敬意と感謝の気持ちを込めております。北海道・十勝の豊かな大地が育んだ純国産唐辛子の素晴らしさを、全国の皆様にお届けしてまいります。
■ 商品の特徴
(1) しっかりとした辛口（中辛以上）
韓国唐辛子本来の力強い辛みとパンチのある味わいが特徴です。カプサイシン含有量は平均65mg/100g。辛みを加えたい料理に少量ずつ加えることで、本場の深みある辛さが楽しめます。
(2) 純国産・十勝産100%使用
北海道・十勝の契約農家「ダイヤモンド十勝」が丹精込めて栽培した安心の国産原料を100%使用。旬の野菜の生産・出荷を通じて社会に貢献する生産者との信頼あるパートナーシップのもと、作り上げた一品です。
(3) 料理に使いやすい「細挽き」仕上げ
粒子が細かい細挽きタイプのため、スープ・炒め物・煮込み料理・たれ・ドレッシングまで、幅広い料理にムラなく溶け込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350204/images/bodyimage3】
■ 今後の展開
第一物産では、今回の辛口タイプに続き、日本初となる純国産キムチ用唐辛子「十勝の誉れ キムチ用唐辛子」の開発を契約農家「ダイヤモンド十勝」とともに継続して進めてまいります。十勝ブランドの唐辛子を通じて、日本の食卓をより豊かに彩ることを目指してまいります。
■ 商品概要
商品名 特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）
原材料名 唐辛子（北海道・十勝産）
原産地 北海道・十勝産
内容量 50g
販売チャネル 上野本店・公式オンラインショップ（https://shop.d1b.jp/）・楽天市場「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」（https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/）
※上野本店にて先行販売中。他サイトでも順次販売予定です。
■ おすすめの使い方
炒め物・煮込み料理・スープに加えるだけで、パンチのある本場の辛みが広がります
自家製のたれ・ソース・ドレッシングのアクセントに、ひと振りするだけで深みをプラス
キムチ・チゲ・ナムルなど、韓国料理全般の辛み足しに
ラーメン・餃子のたれ・麻婆豆腐など、和洋中を問わず幅広くお使いいただけます
■ ご注意
辛みが非常に強いため、初めてお使いの方はごく少量からお試しください。
種は取り除いておりますが、稀に白く見えるものは唐辛子のワタです。食べられますが、気になる方は取り除いてください。
開封後は密封し、冷凍保存をおすすめいたします。
小さなお子様・辛みが苦手な方への使用はご注意ください。
■ キムチソムリエのコメント
「韓国唐辛子本来の辛みを、国産で実現したい。その一心で、種選びから生産者の皆さんと向き合ってきました。『十勝の誉れ』という名前には、十勝の大地と生産者への深い敬意を込めています。次なる目標は、日本初の『十勝の誉れ キムチ用唐辛子』の実現です。どうぞご期待ください。」
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350204/images/bodyimage4】
■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
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配信元企業：株式会社第一物産
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キムチ専門店として長年追い求めてきた「韓国唐辛子本来の辛みを国産で実現する」という夢が、ついに叶いました。北海道・十勝の大地と、契約農家「ダイヤモンド十勝」の生産者が丹精込めて育てた唐辛子は、力強くパンチのある「中辛以上のしっかりとした辛口」に仕上がり、第一弾として「特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）」として商品化いたしました。十勝の大地と生産者への深い敬意と感謝を込めて「十勝の誉れ」と命名しております。現在は第二弾として、キムチ専門店ならではのキムチ用唐辛子の開発も鋭意進めております。
キムチや韓国料理に最適な品種を「種」から選び抜き、北海道・十勝の豊かな大地と、農のプロフェッショナルである契約農家「ダイヤモンド十勝」の生産者の深い愛情と技術によって、栽培・選別・粉砕・包装まで全工程を自社と契約農家で一貫管理。安心・安全な純国産唐辛子粉がここに誕生いたしました。
■ 商品名に込めた思い
「十勝の誉れ」という名前には、十勝ブランドへの誇りと、ダイヤモンド十勝の生産者の皆様が丹精込めて育ててくださったこの唐辛子への深い敬意と感謝の気持ちを込めております。北海道・十勝の豊かな大地が育んだ純国産唐辛子の素晴らしさを、全国の皆様にお届けしてまいります。
■ 商品の特徴
(1) しっかりとした辛口（中辛以上）
韓国唐辛子本来の力強い辛みとパンチのある味わいが特徴です。カプサイシン含有量は平均65mg/100g。辛みを加えたい料理に少量ずつ加えることで、本場の深みある辛さが楽しめます。
(2) 純国産・十勝産100%使用
北海道・十勝の契約農家「ダイヤモンド十勝」が丹精込めて栽培した安心の国産原料を100%使用。旬の野菜の生産・出荷を通じて社会に貢献する生産者との信頼あるパートナーシップのもと、作り上げた一品です。
(3) 料理に使いやすい「細挽き」仕上げ
粒子が細かい細挽きタイプのため、スープ・炒め物・煮込み料理・たれ・ドレッシングまで、幅広い料理にムラなく溶け込みます。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/350204/images/bodyimage3】
■ 今後の展開
第一物産では、今回の辛口タイプに続き、日本初となる純国産キムチ用唐辛子「十勝の誉れ キムチ用唐辛子」の開発を契約農家「ダイヤモンド十勝」とともに継続して進めてまいります。十勝ブランドの唐辛子を通じて、日本の食卓をより豊かに彩ることを目指してまいります。
■ 商品概要
商品名 特選 十勝の誉れ 唐辛子粉（辛口・細挽き）
原材料名 唐辛子（北海道・十勝産）
原産地 北海道・十勝産
内容量 50g
販売チャネル 上野本店・公式オンラインショップ（https://shop.d1b.jp/）・楽天市場「キムチソムリエのいるお店 サランチェ」（https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/）
※上野本店にて先行販売中。他サイトでも順次販売予定です。
■ おすすめの使い方
炒め物・煮込み料理・スープに加えるだけで、パンチのある本場の辛みが広がります
自家製のたれ・ソース・ドレッシングのアクセントに、ひと振りするだけで深みをプラス
キムチ・チゲ・ナムルなど、韓国料理全般の辛み足しに
ラーメン・餃子のたれ・麻婆豆腐など、和洋中を問わず幅広くお使いいただけます
■ ご注意
辛みが非常に強いため、初めてお使いの方はごく少量からお試しください。
種は取り除いておりますが、稀に白く見えるものは唐辛子のワタです。食べられますが、気になる方は取り除いてください。
開封後は密封し、冷凍保存をおすすめいたします。
小さなお子様・辛みが苦手な方への使用はご注意ください。
■ キムチソムリエのコメント
「韓国唐辛子本来の辛みを、国産で実現したい。その一心で、種選びから生産者の皆さんと向き合ってきました。『十勝の誉れ』という名前には、十勝の大地と生産者への深い敬意を込めています。次なる目標は、日本初の『十勝の誉れ キムチ用唐辛子』の実現です。どうぞご期待ください。」
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■ 会社概要
1960年創業、三代にわたって受け継がれた伝統製法で作る、本場韓国のキムチ。
「すべてのお客様の"美味しい"のために」を理念に、皆様の食卓へ〈笑顔になるキムチ〉をお届けしています。
【会社名】 株式会社 第一物産
【創業】 1960年
【代表取締役】 姜 恵蘭（キムチソムリエ）
【事業内容】 伝統製法キムチ、進化系キムチをはじめとしたナムルやタレ類、韓国食材・惣菜の製造・販売、韓国食材の輸入・販売
【直営店/上野本店】 東京都台東区東上野2-15-5
【公式サイト】 https://www.d1b.jp/
【直営オンラインショップ】 https://shop.d1b.jp/
【楽天公式ショップ サランチェ】 https://www.rakuten.co.jp/saranche-d1b/
【キムチソムリエ通信】 https://www.d1b.jp/magazine/
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配信元企業：株式会社第一物産
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