日本のファクタリング市場規模、2034年に3,676億米ドルへ到達見込み ― 年平均成長率（CAGR）7.19%で拡大

日本のファクタリング市場規模、2034年に3,676億米ドルへ到達見込み ― 年平均成長率（CAGR）7.19%で拡大