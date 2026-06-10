日本のファクタリング市場規模、2034年に3,676億米ドルへ到達見込み ― 年平均成長率（CAGR）7.19%で拡大
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日本のファクタリング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のファクタリング市場：種類別、組織規模別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のファクタリング市場は2025年に1968億米ドルに達し、2034年には3676億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.19%となる見込みである。
ファクタリングとは、企業が顧客から未払いとなっている売掛金（未払い請求書）を、第三者の金融機関（ファクタリング会社）に割引価格で売却し、即座に現金を得る金融プロセスです。この仕組みにより、企業は負債を抱えることなく即座に流動性を確保でき、運転資金管理、事業拡大、そして顧客の支払い条件が延長されている場合でも事業継続が可能になります。日本のファクタリングサービス市場は、デジタル請求書ファイナンスや中小企業向け売掛金ソリューション、フィンテック企業との提携、データに基づいた信用評価手法などを通じて、今後のビジネスチャンスを創出し、企業のキャッシュフローの迅速化、金融サービスへのアクセス拡大、そして持続的な成長を支援します。
日本のファクタリング市場は、フィンテックプラットフォームを通じて二者間ファクタリングサービスを利用する零細企業や中小企業から、MUFG、みずほフィナンシャルグループ、SMBC、りそなホールディングスなどの大手銀行系ファクタリング会社を通じてリバースファクタリングやサプライチェーンファイナンスを利用する大企業まで、多様な規模の組織に対応しています。中小企業は日本経済の大きな部分を占めており、事業運営や拡大を支えるためのアクセスしやすく柔軟な資金調達手段を求めているため、ファクタリングサービスの需要を牽引しています。また、日本は主要な貿易国であるため、貿易金融ソリューションへの需要が高まっており、ファクタリング会社は輸出入ファクタリングサービスを通じて国際貿易に従事する企業に流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-factoring-market/requestsample
主要な市場推進要因
中小企業の運転資金需要、金利上昇、適格請求書制度
日本の企業全体の99.7%が中小企業であるため、柔軟で利用しやすい運転資金ソリューションに対する構造的かつ大規模な需要基盤が生まれています。多くの中小企業は、特に製造業、建設業、医療サプライチェーン関係において、売掛金回収期間が長く、請求書の支払条件が60～120日であるため、キャッシュフローのギャップが生じます。ファクタリングは、こうしたギャップを埋めるのに最適な手段です。地方銀行とフィンテック企業の連携により、中小企業向け金融のデジタル化が進んでいます。OLTAのクラウドファクタリングは、地方銀行や協同組合金融機関を通じて中小企業の運転資金へのアクセスを強化しており、これらの取り組みは、効率化のために請求書をデジタル化し、リアルタイムのファクタリング信用評価を可能にする標準化された請求書データインフラストラクチャを提供する適格請求書システムと連携しています。
日本銀行が数十年にわたるゼロ金利またはマイナス金利政策を経て金融政策を段階的に正常化させている中で、金利上昇局面はファクタリング市場にとって逆説的に課題と機会の両方を生み出している。金利上昇は従来の銀行融資のコストを増加させる一方で、信用力や担保状況によって競争力のある金利で銀行融資を受けられない中小企業にとって、ファクタリングは代替的な資金調達手段として相対的に魅力的な選択肢となる。日本のMUFGをはじめとする主要金融機関は、請求書検証のためのAIを活用した信用評価ツールなど、貿易金融のデジタル化に投資しており、国内および国際貿易金融の両方において、より効率的で利用しやすいファクタリングサービスを提供しようとしている。
日本のファクタリング市場の概要
東京、日本 - IMARCグループは、包括的な市場情報レポート「日本のファクタリング市場：種類別、組織規模別、用途別、地域別の規模、シェア、動向、予測 - 2026年～2034年」を発表しました。
この報告書によると、日本のファクタリング市場は2025年に1968億米ドルに達し、2034年には3676億米ドルに達すると予測されており、2026年から2034年までの年平均成長率（CAGR）は7.19%となる見込みである。
ファクタリングとは、企業が顧客から未払いとなっている売掛金（未払い請求書）を、第三者の金融機関（ファクタリング会社）に割引価格で売却し、即座に現金を得る金融プロセスです。この仕組みにより、企業は負債を抱えることなく即座に流動性を確保でき、運転資金管理、事業拡大、そして顧客の支払い条件が延長されている場合でも事業継続が可能になります。日本のファクタリングサービス市場は、デジタル請求書ファイナンスや中小企業向け売掛金ソリューション、フィンテック企業との提携、データに基づいた信用評価手法などを通じて、今後のビジネスチャンスを創出し、企業のキャッシュフローの迅速化、金融サービスへのアクセス拡大、そして持続的な成長を支援します。
日本のファクタリング市場は、フィンテックプラットフォームを通じて二者間ファクタリングサービスを利用する零細企業や中小企業から、MUFG、みずほフィナンシャルグループ、SMBC、りそなホールディングスなどの大手銀行系ファクタリング会社を通じてリバースファクタリングやサプライチェーンファイナンスを利用する大企業まで、多様な規模の組織に対応しています。中小企業は日本経済の大きな部分を占めており、事業運営や拡大を支えるためのアクセスしやすく柔軟な資金調達手段を求めているため、ファクタリングサービスの需要を牽引しています。また、日本は主要な貿易国であるため、貿易金融ソリューションへの需要が高まっており、ファクタリング会社は輸出入ファクタリングサービスを通じて国際貿易に従事する企業に流動性を提供する上で重要な役割を果たしています。
詳細な分析については、本レポートの無料サンプルPDFをご覧ください。 https://www.imarcgroup.com/report/ja/japan-factoring-market/requestsample
主要な市場推進要因
中小企業の運転資金需要、金利上昇、適格請求書制度
日本の企業全体の99.7%が中小企業であるため、柔軟で利用しやすい運転資金ソリューションに対する構造的かつ大規模な需要基盤が生まれています。多くの中小企業は、特に製造業、建設業、医療サプライチェーン関係において、売掛金回収期間が長く、請求書の支払条件が60～120日であるため、キャッシュフローのギャップが生じます。ファクタリングは、こうしたギャップを埋めるのに最適な手段です。地方銀行とフィンテック企業の連携により、中小企業向け金融のデジタル化が進んでいます。OLTAのクラウドファクタリングは、地方銀行や協同組合金融機関を通じて中小企業の運転資金へのアクセスを強化しており、これらの取り組みは、効率化のために請求書をデジタル化し、リアルタイムのファクタリング信用評価を可能にする標準化された請求書データインフラストラクチャを提供する適格請求書システムと連携しています。
日本銀行が数十年にわたるゼロ金利またはマイナス金利政策を経て金融政策を段階的に正常化させている中で、金利上昇局面はファクタリング市場にとって逆説的に課題と機会の両方を生み出している。金利上昇は従来の銀行融資のコストを増加させる一方で、信用力や担保状況によって競争力のある金利で銀行融資を受けられない中小企業にとって、ファクタリングは代替的な資金調達手段として相対的に魅力的な選択肢となる。日本のMUFGをはじめとする主要金融機関は、請求書検証のためのAIを活用した信用評価ツールなど、貿易金融のデジタル化に投資しており、国内および国際貿易金融の両方において、より効率的で利用しやすいファクタリングサービスを提供しようとしている。