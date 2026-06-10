亀の井ホテル 紀伊田辺 アドベンチャーワールドを満喫する宿泊プラン6月10日より販売開始





亀の井ホテル 紀伊田辺（所在地：和歌山県田辺市、支配人：戸塚計之、以下当ホテル）は、2026年6月10日より、「アドベンチャーワールド1日入園券」付宿泊プランを販売いたします。南紀を代表する体験型テーマパーク「アドベンチャーワールド」の入園券と、全室オーシャンビューのお部屋、夕食・朝食を組み合わせた宿泊プランです。「地球でいちばん 癒されるテーマパークへ」を掲げる「アドベンチャーワールド」では、約120種1,600頭の動物たちとの出会いや五感を刺激する新体験を展開しています。サファリワールドやマリンワールドなど多彩な体験を楽しんだ後は、田辺湾を望む天然温泉や和歌山の海の幸を使用したお食事、「あがらラウンジ」でのくつろぎの時間を通して、南紀ならではの滞在を満喫いただけます。

「アドベンチャーワールド」入園券付宿泊プランで“遊びと癒やし”を満喫

「アドベンチャーワールド」は、動物園・水族館・遊園地が一体となったテーマパークです。動物たちの「いのちの美しさ」に触れる新体験を展開しており、イルカやクジラによるパフォーマンスが楽しめるマリンワールド、草食動物や肉食動物と出会えるサファリワールド、小動物と触れ合えるふれあい広場やアトラクションが楽しめるエンジョイワールドなど、多彩なエリアで世代を問わずお楽しみいただけます。

テーマパークでアクティブに過ごした後は、田辺湾を望む温泉リゾートでゆったりとした時間をお過ごしいただけます。夕食では、旬の魚介類をはじめとした和歌山の味覚を取り入れた季節の会席をご用意。「あがらラウンジ」では、和歌山の梅酒やスパークリングワイン、赤・白ワイン、ハイボールなどを飲み放題でご提供し、和歌山ならではのおつまみとともにお楽しみいただけます。さらに、最上階の展望風呂と露天風呂を備えた天然温泉「天神温泉 田辺元湯」では、田辺湾を望む景色と海風を感じながら、心ほどけるひとときをお過ごしください。アクティブな体験と癒やしの滞在、その両方を楽しめることが本プランの魅力です。

【宿泊プラン概要】

名称：アドベンチャーワールド1日入園券付ご宿泊プラン

内容：アドベンチャーワールド入園券、1泊夕食（土地の恵み会席 または 季節の会席）・朝食付

期間：2026年6月10日より通年

料金：1名様 16,160円～（税込）

食事場所：レストランMERA（1階）

営業時間：夕食 17:30～21:00（L.O.20:30）／朝食 7:00～9:00

夕食お品書き：季節の会席（6～8月）の場合









宿泊ご予約・お問い合わせ：

亀の井ホテル 紀伊田辺 宿泊予約 TEL：0739-24-2900

▶「【アドベンチャーワールド1日入園券付】土地の恵み会席」ご予約はこちら

▶「【アドベンチャーワールド1日入園券付】季節の会席」ご予約はこちら

※季節や仕入れ状況により料理内容が変更となる場合がございます。 ※写真のお造りは2名様盛りです。

※画像はすべてイメージです。

【亀の井ホテル 紀伊田辺】

南紀の雄大な自然と田辺湾を一望する全室オーシャンビューの温泉リゾートホテル。豊かな自然と温暖な気候に育まれた紀州の海の幸を使った旬の料理を味わい、旅の語らいを彩るひとときをお過ごしいただけます。最上階の展望風呂や露天風呂からは、美しい海岸線と太平洋を望む開放感あふれる景色が広がり、元島に沈む夕日や満天の星空など、時間とともに移ろう南紀の絶景をご堪能いただけます。天然温泉「天神温泉 田辺元湯」の湯とともに、青い海と茜色の空が織りなす癒やしの時間をお楽しみいただけます。





■宿泊者限定ラウンジ「あがらラウンジ」

和歌山の梅酒やハイボール、ワインなどを飲み放題で楽しめるほか、おつまみやスナックも提供しています。ソフトドリンクも充実しており、幅広いお客様にご利用いただけます。なお、「あがら」は和歌山の方言で「私たち」「自分たち」を意味し、ご家族やご友人同士など、訪れるお客様が思い思いにくつろぎながら、語らいの時間を楽しめる空間です。





■オープングリルで楽しむ海鮮焼

夕食ではご追加で、活貝3種（アワビ、ヒオウギ貝、ホンビノス貝）と紀州産足赤海老などの新鮮な魚介を、レストラン内のオープングリルで香ばしく焼き上げて提供できます。朝食でもグリルを活用し、「龍神しいたけ」など和歌山の食材を美味しく仕上げます。焼き上がる音や立ち上る香り、目の前で仕上がる臨場感とともに、五感で味わう食体験をお楽しみいただけます。





公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/kiitanabe/

住所：〒646-8501 和歌山県田辺市目良24-1

TEL：0739-24-2900

チェックイン：15時／チェックアウト：10時

客室数：52室

【亀の井ホテル】





亀の井ホテルは、当社が2022年4月より運営を開始した「かんぽの宿」30施設と、同月運営を開始した 「亀の井ホテル 奥日光湯元」、2015年より運営する「別府亀の井ホテル」（現・亀の井ホテル別府）を加え、同年7月に誕生したホテルブランドです。その後、順次施設を拡大し、2025年12月の「亀の井ホテル 草津リゾート」の開業により、現在は全国で39棟を展開しています。

公式ウェブサイト：https://kamenoi-hotels.com/

【アイコニア・ホスピタリティ】

アイコニア・ホスピタリティは、宿泊特化型やフルサービスのコミュニティホテル、リゾートホテル、温泉ホテル・旅館などさまざまな業態の施設でお客様をお迎えしています。





【GoTo Pass】

「人生を、想像外へ、連れだそう。」をコンセプトに、アイコニア・ホスピタリティのホテル、温泉リゾートに加えて、レストラン・宴会・愛犬と泊まれる宿・日帰り温泉・レジャー施設などの全国180棟以上の施設で、利用金額に応じてポイントを貯めて使える新ロイヤリティプログラム「GoTo Pass」（ゴートゥーパス）が2025年5月29日始動しました。





公式ウェブサイト：https://gotopass.jp