医薬品物流市場、温度管理サプライチェーンの重要性拡大を背景に2030年までに1,570億ドル規模へ
なぜ温度管理サプライチェーンが医薬品物流の中核になっているのか？
医薬品業界では現在、物流のあり方そのものを変える大きな変化が進んでいます。バイオ医薬品、スペシャリティ医薬品、細胞・遺伝子治療、ワクチンなどの高度な医療製品の普及に伴い、従来以上に厳格な保管・輸送管理が求められるようになっています。
これらの医薬品は、製造から患者に届くまでの全工程において適切な温度を維持しなければ、有効性や安全性が損なわれる可能性があります。そのため、製薬企業や物流事業者は、コールドチェーンインフラ、リアルタイム監視システム、温度管理輸送ネットワークへの投資を積極的に進めています。
こうした動きを背景に、世界の医薬品物流市場は2030年までに1,570億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2025年の320億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）8%で成長する見込みです。また、2030年に約4兆190億ドル規模に達すると予測される親市場であるその他サービス・製品市場の約4%を占めるとみられています。さらに、2030年に約11兆3,180億ドル規模へ成長すると予測されるヘルスケアサービス業界全体の約1%を構成する市場になると見込まれています。
医薬品物流市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=7302&type=smp
コールドチェーン物流は医薬品流通の未来をどのように支えているのか？
コールドチェーン物流は、2030年に向けて医薬品物流市場最大のセグメントになると予測されています。
バイオ医薬品やスペシャリティ医薬品の需要増加に伴い、温度管理が必要な輸送・保管サービスへの需要が急速に拡大しています。製薬企業は、温度逸脱による品質リスクを最小限に抑えるため、断熱容器、温度制御包装、冷蔵輸送設備、リアルタイム温度監視技術の導入を進めています。
コールドチェーン物流の主要データ
● 2030年市場規模予測：920億ドル
● 市場シェア予測：59%
● 2025年から2030年までの市場機会増加額：310億ドル
さらに、温度管理サプライチェーン需要の拡大は、市場全体の年間成長率に約3.0%寄与すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351890/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351890/images/bodyimage2】
バイオ医薬品とスペシャリティ医薬品の拡大は物流業界をどのように変えているのか？
近年、医薬品開発の中心は従来の低分子医薬品から、より高度なバイオ医薬品や個別化医療へと移行しています。
これらの製品は温度管理だけでなく、湿度管理や厳格な取り扱い基準が求められるため、物流サービスにも高度な専門性が必要になっています。物流事業者は、医薬品メーカーのニーズに対応するため、専用保管施設や高度な追跡システムの整備を進めています。
市場成長を支える要因
● バイオ医薬品・スペシャリティ医薬品市場の成長による年間市場成長寄与率：約2.9%
● 温度管理輸送需要の増加
● 高付加価値医薬品の流通拡大
● 規制対応要件の強化
この分野は今後も医薬品物流市場における重要な成長ドライバーになると考えられています。
電子薬局と患者直送モデルは医薬品物流にどのような変化をもたらしているのか？
患者の購買行動の変化も医薬品物流市場を大きく後押ししています。
オンライン処方サービスや電子薬局（E-Pharmacy）の利用が拡大する中で、患者は医薬品を自宅で受け取る利便性を求めています。その結果、物流企業には迅速かつ安全なラストワンマイル配送能力が求められるようになっています。
医薬品業界では現在、物流のあり方そのものを変える大きな変化が進んでいます。バイオ医薬品、スペシャリティ医薬品、細胞・遺伝子治療、ワクチンなどの高度な医療製品の普及に伴い、従来以上に厳格な保管・輸送管理が求められるようになっています。
これらの医薬品は、製造から患者に届くまでの全工程において適切な温度を維持しなければ、有効性や安全性が損なわれる可能性があります。そのため、製薬企業や物流事業者は、コールドチェーンインフラ、リアルタイム監視システム、温度管理輸送ネットワークへの投資を積極的に進めています。
こうした動きを背景に、世界の医薬品物流市場は2030年までに1,570億ドルを超える規模へ成長すると予測されています。2025年の320億ドルから2030年まで年平均成長率（CAGR）8%で成長する見込みです。また、2030年に約4兆190億ドル規模に達すると予測される親市場であるその他サービス・製品市場の約4%を占めるとみられています。さらに、2030年に約11兆3,180億ドル規模へ成長すると予測されるヘルスケアサービス業界全体の約1%を構成する市場になると見込まれています。
医薬品物流市場レポートの無料サンプルはこちら
http://www.thebusinessresearchcompany.com/sample_request?id=7302&type=smp
コールドチェーン物流は医薬品流通の未来をどのように支えているのか？
コールドチェーン物流は、2030年に向けて医薬品物流市場最大のセグメントになると予測されています。
バイオ医薬品やスペシャリティ医薬品の需要増加に伴い、温度管理が必要な輸送・保管サービスへの需要が急速に拡大しています。製薬企業は、温度逸脱による品質リスクを最小限に抑えるため、断熱容器、温度制御包装、冷蔵輸送設備、リアルタイム温度監視技術の導入を進めています。
コールドチェーン物流の主要データ
● 2030年市場規模予測：920億ドル
● 市場シェア予測：59%
● 2025年から2030年までの市場機会増加額：310億ドル
さらに、温度管理サプライチェーン需要の拡大は、市場全体の年間成長率に約3.0%寄与すると予測されています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351890/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351890/images/bodyimage2】
バイオ医薬品とスペシャリティ医薬品の拡大は物流業界をどのように変えているのか？
近年、医薬品開発の中心は従来の低分子医薬品から、より高度なバイオ医薬品や個別化医療へと移行しています。
これらの製品は温度管理だけでなく、湿度管理や厳格な取り扱い基準が求められるため、物流サービスにも高度な専門性が必要になっています。物流事業者は、医薬品メーカーのニーズに対応するため、専用保管施設や高度な追跡システムの整備を進めています。
市場成長を支える要因
● バイオ医薬品・スペシャリティ医薬品市場の成長による年間市場成長寄与率：約2.9%
● 温度管理輸送需要の増加
● 高付加価値医薬品の流通拡大
● 規制対応要件の強化
この分野は今後も医薬品物流市場における重要な成長ドライバーになると考えられています。
電子薬局と患者直送モデルは医薬品物流にどのような変化をもたらしているのか？
患者の購買行動の変化も医薬品物流市場を大きく後押ししています。
オンライン処方サービスや電子薬局（E-Pharmacy）の利用が拡大する中で、患者は医薬品を自宅で受け取る利便性を求めています。その結果、物流企業には迅速かつ安全なラストワンマイル配送能力が求められるようになっています。