敬老の日に贈る、健康と感謝の“食べられる花束” 旬のフルーツで彩る特別なギフト『EverShine』『EverBloom』を数量限定販売
プレジール株式会社（本社：東京都渋谷区、代表取締役：菅原信治）は、2026年の敬老の日に向けて、旬のフルーツを華やかな花束のようにアレンジしたフルーツブーケ『EverShine（エヴァーシャイン）』と『EverBloom（エヴァーブルーム）』を販売いたします。
人生の節目を支えてくれた祖父母へ、「いつまでも元気でいてほしい」という願いを込めて贈る敬老の日。
健康を気遣う方が増える中、見た目の華やかさとフルーツ本来のおいしさを兼ね備えた“食べられる花束”が注目を集めています。
プレジールのフルーツブーケは、感謝の気持ちと健康への思いやりを同時に届けられるギフトとして、多くのお客様から支持をいただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351831/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351831/images/bodyimage2】
＜敬老の日ギフトにおすすめの理由＞
1．旬のフルーツを贅沢に使用
『EverShine』には、シャインマスカットをはじめとするブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップルを使用。
秋を代表する果実をバランス良く盛り込み、彩り豊かに仕上げました。
『EverBloom』には、梨やブドウ、りんご、オレンジ、マンゴー、パイナップルなどを使用し、やさしい色合いと上品なデザインで敬老の日を華やかに演出します。
2．高齢の方にも食べやすい設計
フルーツは一口サイズにカットされているため、包丁を使う必要がなく、届いてすぐにお召し上がりいただけます。
フルーツ本来の自然な甘さを楽しめるため、甘いお菓子が苦手な方や健康を意識される方にもおすすめです。
3．感謝の気持ちを伝えるメッセージもつけられます。
「チョコレートプレート」というオプションでご希望のメッセージを添えて贈ることもできます。
普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、フルーツブーケとともに届けます。
＜メディア向け提案ポイント＞
「敬老の日に贈る“健康を気遣うギフト”として注目のフルーツブーケ」
「旬の梨やシャインマスカットを使用した秋限定フルーツギフト」
「包丁不要でそのまま食べられる、高齢者にもやさしい贈り物」
「花束のような華やかさとフルーツの美味しさを両立した新しい敬老の日ギフト」
＜商品概要＞
EverShine（エヴァーシャイン）
内容：シャインマスカットなどのブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップル
EverBloom（エヴァーブルーム）
内容：梨、ブドウ、りんご、オレンジ、マンゴー、パイナップル
※「チョコレートプレート」は有料オプションです。（1枚300円）
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年9月（７月より予約受付開始予定）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
プレジール株式会社は、「大切な人へ、驚きと感動を届ける」をコンセプトに、旬のフルーツを花束のようにアレンジしたフルーツブーケを製造・販売しています。
全国から厳選したフルーツを使用し、見た目の美しさとおいしさを兼ね備えたギフトとして、誕生日や記念日、季節の贈答品など幅広いシーンでご利用いただいています。
敬老の日に、感謝と健康への願いを込めて。
プレジールのフルーツブーケが、大切なご家族に笑顔あふれるひとときをお届けします。
配信元企業：プレジール株式会社
人生の節目を支えてくれた祖父母へ、「いつまでも元気でいてほしい」という願いを込めて贈る敬老の日。
健康を気遣う方が増える中、見た目の華やかさとフルーツ本来のおいしさを兼ね備えた“食べられる花束”が注目を集めています。
プレジールのフルーツブーケは、感謝の気持ちと健康への思いやりを同時に届けられるギフトとして、多くのお客様から支持をいただいています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351831/images/bodyimage1】
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351831/images/bodyimage2】
＜敬老の日ギフトにおすすめの理由＞
1．旬のフルーツを贅沢に使用
『EverShine』には、シャインマスカットをはじめとするブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップルを使用。
秋を代表する果実をバランス良く盛り込み、彩り豊かに仕上げました。
『EverBloom』には、梨やブドウ、りんご、オレンジ、マンゴー、パイナップルなどを使用し、やさしい色合いと上品なデザインで敬老の日を華やかに演出します。
2．高齢の方にも食べやすい設計
フルーツは一口サイズにカットされているため、包丁を使う必要がなく、届いてすぐにお召し上がりいただけます。
フルーツ本来の自然な甘さを楽しめるため、甘いお菓子が苦手な方や健康を意識される方にもおすすめです。
3．感謝の気持ちを伝えるメッセージもつけられます。
「チョコレートプレート」というオプションでご希望のメッセージを添えて贈ることもできます。
普段はなかなか伝えられない感謝の気持ちを、フルーツブーケとともに届けます。
＜メディア向け提案ポイント＞
「敬老の日に贈る“健康を気遣うギフト”として注目のフルーツブーケ」
「旬の梨やシャインマスカットを使用した秋限定フルーツギフト」
「包丁不要でそのまま食べられる、高齢者にもやさしい贈り物」
「花束のような華やかさとフルーツの美味しさを両立した新しい敬老の日ギフト」
＜商品概要＞
EverShine（エヴァーシャイン）
内容：シャインマスカットなどのブドウ、梨、りんご、オレンジ、パイナップル
EverBloom（エヴァーブルーム）
内容：梨、ブドウ、りんご、オレンジ、マンゴー、パイナップル
※「チョコレートプレート」は有料オプションです。（1枚300円）
・配達方法：クール冷蔵便
・配達可能地域：中国地方を除く本州地域
・販売期間：2026年9月（７月より予約受付開始予定）
・販売場所：公式オンラインショップ（https://fruit-bouquets.com/）
全国から厳選したフルーツを使用し、見た目の美しさとおいしさを兼ね備えたギフトとして、誕生日や記念日、季節の贈答品など幅広いシーンでご利用いただいています。
敬老の日に、感謝と健康への願いを込めて。
プレジールのフルーツブーケが、大切なご家族に笑顔あふれるひとときをお届けします。
配信元企業：プレジール株式会社
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