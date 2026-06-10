［イベント］植木鉢のオブジェ作りに挑戦 ｜キッズヨガ×こどもアート
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート（所在地：富山県富山市、代表理事：高橋由紀）は、運動と美術を融合させた未就学児向けの体験型ワークショップ「RODY YOGA(R)×こどもアート（富山市教育委員会後援）」を開催いたします。カラフルなロディを使ったヨガと臨床美術を組み合わせ、運動後の高まった集中力で美術の感性を引き出すプログラムです。第2回目となる今回のこどもアートのテーマは「植木鉢のオブジェ」です。
開催概要
イベント名：「RODY YOGA(R)×こどもアート」
日時：2026年6月27日（土）10:30～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階）
対象：3歳～6歳までの未就学児の親子
定員：8組（先着順）
参加費：3,500円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351795/images/bodyimage1】
本イベントの3つの見どころ
運動と美術のお習い事が一気に体験できます
前半の運動で身体を動かした後に高まる集中力が、後半の美術における感性を最大限に引き出します。1回のレッスンで効率的に運動とアートの両方をバランスよく経験できます。
RODY YOGA(R)で楽しく体幹を鍛えられます
カラフルなロディ（Rody）が子どもたちのワクワク感を引き出し、多様な動きを通じて発育・発達を促進します。上手・下手が見えにくいプログラム設計のため、運動が苦手なお子様も安心して気軽に参加できます。
臨床美術 今回のテーマ「植木鉢のオブジェ」で創造性と脳機能を高められます
素焼きの植木鉢に直接描き、質感や立体に描く面白さを体験します。褐色の色合いと対比も楽しみながら色彩を感じて描く、独自のアートプログラムです。
当日のタイムスケジュール
10:30～11:00 RODY YOGA(R)
11:10～11:50 子どもアート（臨床美術）
11:50～12:00 自由時間・個別相談
講師紹介
中川 美沙子（なかがわ みさこ）
Roots of Life TOYAMA 専属インストラクター
社会福祉士の資格を持ち、スクールカウンセラーとしても活動。運動発育と心身の成長を促すアプローチで定評があり、子どもから大人まで幅広い年代を指導している。
渡邉 恭子（わたなべ きょうこ）
臨床美術士 / とやま臨床美術の会 会長
感じるままの表現を通じて心が穏やかで気持ちが豊かになるセッションを目指し、子ども～大人までアートプログラムを実施。高岡市幼児園でも定期開催し、創造的な表現活動を通じた子どもの発達支援を行う。
過去の参加者の声
・前回よりも積極的に楽しそうに取り組んでいる我が子の姿に感動でした！（参加親御様）
・とても楽しく参加できました。こどもも、また行こうねーと言っておりとても楽しかったようです。（参加親御様）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351795/images/bodyimage2】
主催団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：〒939-8211 富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 広報 曳田（ひきた）
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
開催概要
イベント名：「RODY YOGA(R)×こどもアート」
日時：2026年6月27日（土）10:30～12:00
会場：Roots of Life TOYAMA（富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階）
対象：3歳～6歳までの未就学児の親子
定員：8組（先着順）
参加費：3,500円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351795/images/bodyimage1】
本イベントの3つの見どころ
運動と美術のお習い事が一気に体験できます
前半の運動で身体を動かした後に高まる集中力が、後半の美術における感性を最大限に引き出します。1回のレッスンで効率的に運動とアートの両方をバランスよく経験できます。
RODY YOGA(R)で楽しく体幹を鍛えられます
カラフルなロディ（Rody）が子どもたちのワクワク感を引き出し、多様な動きを通じて発育・発達を促進します。上手・下手が見えにくいプログラム設計のため、運動が苦手なお子様も安心して気軽に参加できます。
臨床美術 今回のテーマ「植木鉢のオブジェ」で創造性と脳機能を高められます
素焼きの植木鉢に直接描き、質感や立体に描く面白さを体験します。褐色の色合いと対比も楽しみながら色彩を感じて描く、独自のアートプログラムです。
当日のタイムスケジュール
10:30～11:00 RODY YOGA(R)
11:10～11:50 子どもアート（臨床美術）
11:50～12:00 自由時間・個別相談
講師紹介
中川 美沙子（なかがわ みさこ）
Roots of Life TOYAMA 専属インストラクター
社会福祉士の資格を持ち、スクールカウンセラーとしても活動。運動発育と心身の成長を促すアプローチで定評があり、子どもから大人まで幅広い年代を指導している。
渡邉 恭子（わたなべ きょうこ）
臨床美術士 / とやま臨床美術の会 会長
感じるままの表現を通じて心が穏やかで気持ちが豊かになるセッションを目指し、子ども～大人までアートプログラムを実施。高岡市幼児園でも定期開催し、創造的な表現活動を通じた子どもの発達支援を行う。
過去の参加者の声
・前回よりも積極的に楽しそうに取り組んでいる我が子の姿に感動でした！（参加親御様）
・とても楽しく参加できました。こどもも、また行こうねーと言っておりとても楽しかったようです。（参加親御様）
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351795/images/bodyimage2】
主催団体概要
名称：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
代表理事 高橋由紀
所在地：〒939-8211 富山県富山市黒瀬北町2-1-2 D-BASE 2階
拠点：Roots of Life TOYAMA（ルーツオブライフトヤマ）
事業内容：子育て支援者研修・講師派遣・ウェルビーイングプログラム
URL：https://bodysence.jp
本件に関するお問い合わせ
一般社団法人ボディセンス・インスティテュート 広報 曳田（ひきた）
TEL：050-5536-7809（受付 10:00～16:00 / 土日祝除く）
E-Mail：mail@bodysence.jp
配信元企業：一般社団法人ボディセンス・インスティテュート
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