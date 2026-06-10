国内最難関レースに挑むランナーを応援！創業50周年の明日香野が「トレニックワールド 100mile & 100km in 彩の国」に参加して和菓子をお届け
『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションに、和菓子を50年間お届けし続けている明日香野は、「第11回トレニックワールド100mile＆100km in 彩の国」（5/16～17・ニューサンピア埼玉おごせ）に参加。夜を越えて走り続けるランナーの皆さまを、和菓子を通じて応援して「ちょっと食べる喜び」をお届けしました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351868/images/bodyimage1】
レースの舞台は、埼玉県の越生町、ときがわ町、飯能市を中心にした奥武蔵の山々です。100mile（約160km）、100kmの個人部門があり、複数の走者でコースをつなぐ駅伝部門も行われました。
第1回大会は100mileの部において、誰も完走を果たせなかったことで話題となり、国内最難関のレースとして知られるようになりました。エントリー開始からすぐに締め切られてしまうほどの人気です。完走者に与えられる「サイラー」という称号は、多くのトレイルランナーにとって憧れになっています。
コースは第1回大会のオリジナルルートに、新たな区間を加えた前回大会を踏襲。前半のNorth Stageはルートが見えないガレ沢、長い直登や標高差700mを一気に登る笠山が難所となり、後半のSouth 2 Stageでは、天覚山が立ちはだかりました。
今大会は日中が真夏のような暑さとなる一方、夜間はダウンジャケットが欲しくなるほどの冷え込みとなり、100mileソロの完走率は24.9%。国内最難関の名にふさわしい厳しい結果となりました。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351868/images/bodyimage2】
明日香野は桂木観音エイドステーションで、補給食としてプリン大福をお渡し。過酷なコースを走り続ける選手の皆さまの挑戦を応援しました。また、完走クジの景品として抹茶プリン大福もご用意し、当選された方々にも大変喜んでいただけました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351868/images/bodyimage3】
【大会概要】
大 会 ：第11回トレニックワールド100mile＆100km in 彩の国
主 催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
開催日 ：2026年5月16日（土）～17日（日）
開催地 ：ニューサンピア埼玉おごせ（埼玉県入間郡越生町古池700）
公式サイト：https://trainic-world.org/sainokuni/
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351868/images/bodyimage4】
＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
#明日香野 #いつでも明日香野 #ちょい食べ #和菓子 #お届けし続け50年 #愛されて50年
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配信元企業：明日香食品株式会社
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レースの舞台は、埼玉県の越生町、ときがわ町、飯能市を中心にした奥武蔵の山々です。100mile（約160km）、100kmの個人部門があり、複数の走者でコースをつなぐ駅伝部門も行われました。
第1回大会は100mileの部において、誰も完走を果たせなかったことで話題となり、国内最難関のレースとして知られるようになりました。エントリー開始からすぐに締め切られてしまうほどの人気です。完走者に与えられる「サイラー」という称号は、多くのトレイルランナーにとって憧れになっています。
コースは第1回大会のオリジナルルートに、新たな区間を加えた前回大会を踏襲。前半のNorth Stageはルートが見えないガレ沢、長い直登や標高差700mを一気に登る笠山が難所となり、後半のSouth 2 Stageでは、天覚山が立ちはだかりました。
今大会は日中が真夏のような暑さとなる一方、夜間はダウンジャケットが欲しくなるほどの冷え込みとなり、100mileソロの完走率は24.9%。国内最難関の名にふさわしい厳しい結果となりました。
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明日香野は桂木観音エイドステーションで、補給食としてプリン大福をお渡し。過酷なコースを走り続ける選手の皆さまの挑戦を応援しました。また、完走クジの景品として抹茶プリン大福もご用意し、当選された方々にも大変喜んでいただけました。
明日香野は2023年に策定した中期経営計画において、「各種コミュニティを応援して、消費者と直接対話すること」を重要施策の一つに掲げています。今後もスポーツやアウトドア、地域イベントなど多様なコミュニティとつながり、皆さまの挑戦に寄り添いながら、”ちょっと食べる喜び"を毎日の暮らしと特別な瞬間の両方にお届けしてまいります。
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大 会 ：第11回トレニックワールド100mile＆100km in 彩の国
主 催 ：NPO法人小江戸大江戸トレニックワールド
開催日 ：2026年5月16日（土）～17日（日）
開催地 ：ニューサンピア埼玉おごせ（埼玉県入間郡越生町古池700）
公式サイト：https://trainic-world.org/sainokuni/
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＜会社概要 ブランド名「明日香野」＞
明日香野は『「ちょっと食べる」喜びを毎日世界へ』をミッションにした和菓子メーカーです。
2025年11月からの1年間を「創業50周年」期間と定めております。
全国のスーパーマーケット様を中心に、皆様に『「ちょっと食べる」喜び』を毎日お届けしています。季節を感じられる美味しい和菓子を「毎日」楽しんでいただくため、徹底して「お得感」を感じる価格で和菓子をお届けすることをミッションに、創業50年の“もちのプロ”として全社を挙げて商品作りに取り組んでいます。食を通して皆さまに“ちょっと食べる喜び”を感じていただけましたら幸いです。
会社名：明日香食品株式会社 （ASUKA Foods Co., LTD. ）
所在地：本社〒581-0092 大阪府八尾市老原7-85-1
代表者：代表取締役社長 此下竜矢
明日香野公式サイト：https://www.asukafoods.co.jp
明日香野【公式】X：https://x.com/tw_asukafoods
明日香野【公式】Instagram：https://www.instagram.com/asukafoods/
明日香野【公式】Facebook：https://www.facebook.com/asukafoods/
明日香野創業50周年記念サイト：https://asukafoods.co.jp/50th_anniversary/
明日香野のもうひとつのSNS「ちょい食べ明日香野」でも“ちょっと食べる喜び”をお届けしています。
いつもと違う素敵な景色が見える場所で、大好きな友達と一緒に和菓子を食べる“お出かけ食べ”や、頑張っているアスリートの皆さんを和菓子で応援しています！
ちょい食べ明日香野X：https://x.com/Choi_tabe
ちょい食べ明日香野Instagram：https://www.instagram.com/choi_tabe_asukano/
ちょい食べ明日香野Facebook：https://www.facebook.com/choitabeASUKANO
＜本リリースのお問い合わせ先＞
明日香食品株式会社 中嶋 asukano-release@asukafoods.co.jp
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配信元企業：明日香食品株式会社
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