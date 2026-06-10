【6/2より】京都・東山の名建築にて、JCPPとPDSが伝統工芸の未来を模索する共創展示をスタート。日本和文化グランプリ受賞者の作品が歴史的空間を彩る

【6/2より】京都・東山の名建築にて、JCPPとPDSが伝統工芸の未来を模索する共創展示をスタート。日本和文化グランプリ受賞者の作品が歴史的空間を彩る