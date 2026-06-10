【2026年度J300始動】地域で女性社長をつなげるJ300アンバサダー17名を決定
国内最大級の女性経営者データベースサイトを運営する女性社長.net（（株）コラボラボ企画・運営 本社：東京都千代田区 代表取締役：横田響子）は、全国の女性社長を応援する取り組み「J300」の2026年度実施を決定。運営を支えるパートナー「J300アンバサダー」17名を、2026年6月10日に発表しました。
2026年度 J300 始動
J300（ジェー・サンビャク）は、2009年より女性社長300人が集まるイベントとしてスタートした女性社長のための祭典です。全国各地の女性社長アンバサダーの協力のもと、地域での女性社長限定セミナー「ミニJ300」開催、女性社長アワード「J300アワード」での表彰を実施しています。
全国各地の要「J300アンバサダー」17名が決定
J300の取り組みを各地域でともに担う存在として、このたび全国各地で活動する「J300アンバサダー」17名が決定しました。
J300アンバサダーは、地元で活躍している女性社長を応援、発掘する女性起業家。各地でのセミナー開催、J300アワードでの推薦・審査協力を担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351804/images/bodyimage1】
なお2026年度より、J300アンバサダーは、活動内容に応じて3つの役割に分けて運営いたします。年度ごとに体制を見直しながら、継続的に全国での取り組みを推進してまいります。
▼2026年度 J300アンバサダー
（担当地域）社名、アンバサダー氏名 ※代表者のみ、敬称略
■J300リードアンバサダー兼地域アンバサダー（５名）
地域アンバサダーの役割に加え、J300全体の推進にも関わる中核的な役割を担うアンバサダー
（静岡県）うるおいキャリア 内田 美紀子
（長野県）合同会社しるし 山崎 いずみ
（滋賀県）よめじるし 藤澤 佳織
（広島県）株式会社ソアラサービス 牛来 千鶴
（福岡県）一般社団法人女性起業家スプラウト 松永 幸子
■J300地域アンバサダー（６名）
各地域で女性社長限定セミナー「ミニJ300」を開催し、地域の女性社長の発掘とつながりを生み出すアンバサダー
（茨城県）有限会社モーハウス 光畑 由佳
（栃木県）一般社団法人地域の会社・未来研究所 近藤 千園
（千葉県）株式会社キャリア・ジョセフィーヌ 関 優子
（三重県）Mie女性起業支援室（株式会社サンプラス） 高原 祥子
（長崎県）一般社団法人日本ビジネス＆ブランディング協会 B塾 小山 真結美
（佐賀県）一般社団法人女性起業家スプラウト 大山 加奈惠
■J300 サポートアンバサダー（６名）
「J300アワード」への推薦やネットワークづくりを通じて、女性社長コミュニティの広がりを担うアンバサダー
（北海道）一般社団法人North-Woman 繁富 奈津子
（東京都）株式会社COOK ART 秋山 直美
（埼玉県）クラウドテン 白石 のり子
（愛知県）株式会社ラヴレターズ 林 真梨
（兵庫県）一般社団法人さんぴぃす 河口 紅
（東京都）株式会社ウナギトラベル 東 園絵 ※
※株式会社ウナギトラベルの東氏は、株式会社コラボラボ 代表取締役の横田とともに、J300の立ち上げに携わったコファウンダーです。
2026年度は、全国各地で「ミニJ300」の開催を予定しております。詳細は7月下旬に発表予定です。
2026年度 J300今後のスケジュール
2026年7月下旬 「ミニJ300」開催地域発表
2026年8月上旬 「J300アワード」募集開始
2026年8月～10月 全国各地で「ミニJ300」開催
2026年10月下旬 「J300アワード」募集受付終了
2026年11月上旬 書類審査
2026年11月下旬 面談審査
2027年1月下旬 受賞者発表
スケジュールは変更となる可能性がございます。
【ミニJ300とは】
全国各地で開催する女性社長限定セミナー＆懇親会。女性社長なら誰でも参加可能。5～30名規模で開催し、女性社長同士の交流はもちろん、PRシート（事業紹介シート）を作成することで今後の方向性や他企業とのコラボの機会を考えるきっかけとなる会。
【J300アワードとは】
J300アワードは、全国各地で個性的な事業を展開し活躍する“スパイシー”な女性社長を発掘、応援するための取り組みです。2014年から毎年実施しています。審査には、全国各地の女性社長「J300地域アンバサダー」が参加。創業年数や規模などの実績だけでなく、発想のユニークさ、周囲をwin-winで巻き込む力、今後の広がりや可能性を含めて評価しています。
J300に関する情報は下記からご確認いただけます。
https://joseishacho.net/j300_event
女性社長.netについて https://joseishacho.net/about/
株式会社コラボラボが2007年より企画運営。国内最大級の女性起業家・個人事業主データベースサイトです。20 代～50 代を中心とした現役女性経営者に特化し、会員数は約3,400名（※2026年6月現在）、さまざまな業種の方に登録いただいています。女性社長. net 会員の皆様の情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、女性経営者の最新情報を発信しています。取材対象者を探すメディアの方・コラボ相手を探す企業様にお役立ていただくとともに、事業主が多く集まることで悩み相談・サポートをしあえる仕組みや、お仕事につながるきっかけを提供することで、女性経営者・個人事業主の皆様の事業継続サポートを行っています。また、「企業×女性社長」のマッチングやコーディネートのほか、女性の社外取締役を求める企業へ「女性の社外取締役人材紹介サービス」も展開しています。
配信元企業：株式会社コラボラボ
J300（ジェー・サンビャク）は、2009年より女性社長300人が集まるイベントとしてスタートした女性社長のための祭典です。全国各地の女性社長アンバサダーの協力のもと、地域での女性社長限定セミナー「ミニJ300」開催、女性社長アワード「J300アワード」での表彰を実施しています。
全国各地の要「J300アンバサダー」17名が決定
J300の取り組みを各地域でともに担う存在として、このたび全国各地で活動する「J300アンバサダー」17名が決定しました。
J300アンバサダーは、地元で活躍している女性社長を応援、発掘する女性起業家。各地でのセミナー開催、J300アワードでの推薦・審査協力を担います。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/351804/images/bodyimage1】
なお2026年度より、J300アンバサダーは、活動内容に応じて3つの役割に分けて運営いたします。年度ごとに体制を見直しながら、継続的に全国での取り組みを推進してまいります。
▼2026年度 J300アンバサダー
（担当地域）社名、アンバサダー氏名 ※代表者のみ、敬称略
■J300リードアンバサダー兼地域アンバサダー（５名）
地域アンバサダーの役割に加え、J300全体の推進にも関わる中核的な役割を担うアンバサダー
（静岡県）うるおいキャリア 内田 美紀子
（長野県）合同会社しるし 山崎 いずみ
（滋賀県）よめじるし 藤澤 佳織
（広島県）株式会社ソアラサービス 牛来 千鶴
（福岡県）一般社団法人女性起業家スプラウト 松永 幸子
■J300地域アンバサダー（６名）
各地域で女性社長限定セミナー「ミニJ300」を開催し、地域の女性社長の発掘とつながりを生み出すアンバサダー
（茨城県）有限会社モーハウス 光畑 由佳
（栃木県）一般社団法人地域の会社・未来研究所 近藤 千園
（千葉県）株式会社キャリア・ジョセフィーヌ 関 優子
（三重県）Mie女性起業支援室（株式会社サンプラス） 高原 祥子
（長崎県）一般社団法人日本ビジネス＆ブランディング協会 B塾 小山 真結美
（佐賀県）一般社団法人女性起業家スプラウト 大山 加奈惠
■J300 サポートアンバサダー（６名）
「J300アワード」への推薦やネットワークづくりを通じて、女性社長コミュニティの広がりを担うアンバサダー
（北海道）一般社団法人North-Woman 繁富 奈津子
（東京都）株式会社COOK ART 秋山 直美
（埼玉県）クラウドテン 白石 のり子
（愛知県）株式会社ラヴレターズ 林 真梨
（兵庫県）一般社団法人さんぴぃす 河口 紅
（東京都）株式会社ウナギトラベル 東 園絵 ※
※株式会社ウナギトラベルの東氏は、株式会社コラボラボ 代表取締役の横田とともに、J300の立ち上げに携わったコファウンダーです。
2026年度は、全国各地で「ミニJ300」の開催を予定しております。詳細は7月下旬に発表予定です。
2026年度 J300今後のスケジュール
2026年7月下旬 「ミニJ300」開催地域発表
2026年8月上旬 「J300アワード」募集開始
2026年8月～10月 全国各地で「ミニJ300」開催
2026年10月下旬 「J300アワード」募集受付終了
2026年11月上旬 書類審査
2026年11月下旬 面談審査
2027年1月下旬 受賞者発表
スケジュールは変更となる可能性がございます。
【ミニJ300とは】
全国各地で開催する女性社長限定セミナー＆懇親会。女性社長なら誰でも参加可能。5～30名規模で開催し、女性社長同士の交流はもちろん、PRシート（事業紹介シート）を作成することで今後の方向性や他企業とのコラボの機会を考えるきっかけとなる会。
【J300アワードとは】
J300アワードは、全国各地で個性的な事業を展開し活躍する“スパイシー”な女性社長を発掘、応援するための取り組みです。2014年から毎年実施しています。審査には、全国各地の女性社長「J300地域アンバサダー」が参加。創業年数や規模などの実績だけでなく、発想のユニークさ、周囲をwin-winで巻き込む力、今後の広がりや可能性を含めて評価しています。
J300に関する情報は下記からご確認いただけます。
https://joseishacho.net/j300_event
女性社長.netについて https://joseishacho.net/about/
株式会社コラボラボが2007年より企画運営。国内最大級の女性起業家・個人事業主データベースサイトです。20 代～50 代を中心とした現役女性経営者に特化し、会員数は約3,400名（※2026年6月現在）、さまざまな業種の方に登録いただいています。女性社長. net 会員の皆様の情報をデータベース化した「女性社長一覧」の他、編集記事やイベント・セミナー開催を通じ、女性経営者の最新情報を発信しています。取材対象者を探すメディアの方・コラボ相手を探す企業様にお役立ていただくとともに、事業主が多く集まることで悩み相談・サポートをしあえる仕組みや、お仕事につながるきっかけを提供することで、女性経営者・個人事業主の皆様の事業継続サポートを行っています。また、「企業×女性社長」のマッチングやコーディネートのほか、女性の社外取締役を求める企業へ「女性の社外取締役人材紹介サービス」も展開しています。
配信元企業：株式会社コラボラボ
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